Госпожа Поздникина планирует всю ответственность переложить на своих сотрудников и ввести в заблуждение судью

Напомним читателю, что публикация в газете «Саратовский репортер», статья «Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 миллиона рублей» опубликованная 3 февраля 2022 года, возымела свой эффект. (https://rsar.ru/index.php/home/427-afera-gospozhi-pozdnikinoj-na-14-7-mln-rublej).

Получен ответ от заместителя начальника полиции УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу, в котором сообщается, что по фактам, изложенным в статье, срок проверки продлен до 14.04.2022.

В публикации раскрывалась схема предполагаемой аферы госпожи Поздникиной в отношении фирмы «СарЭверест» в результате которой 35 раз подряд «ошибочно» направлялись деньги со счета фирмы Поздникиной «Стеклокомпакт» на счет фирмы «СарЭверест», с которой она имела договорные отношения на выполнения строительных работ. Потом она потребовала возвращения этих денег через суд.

По нашей информации, правоохранительные органы всерьез взялись за предполагаемые «схемы» госпожи Поздникиной и за нее саму.

Понимая, видимо, что уголовной ответственности за содеянное, за обман людей, ей избежать теперь вряд ли удастся, она сегодня предпринимает, как мы полагаем, еще ряд явно противоправных, на наш взгляд, действий, которые только лишь могут усугубить ее и без того шаткое положение.

Как сообщают редакции некоторые сотрудники, работающие в фирме Поздникиной, она их сегодня серьезно «обрабатывает». Вплоть до угрозы увольнением заставляет взять 51 статью «Конституции» и ничего не говорить в правоохранительных органах по существу. Таким образом, Поздникина планирует, как мы полагаем, перевести всю ответственность на людей и сделать их сообщниками своих схем.

Но мы полагаем, что люди не станут брать на себя то, чего они не совершали, и тем более, не станут выгораживать Поздникину: не будут молчать и все честно расскажут, по каким схемам, как «разводила» и обманывала строительные организации госпожа Поздникина. Так что, любимый принцип, которого Поздникина придерживается и о котором любит, как рассказывают люди, часто повторять - «людей надо загонять в стойло», явно не сработает. Захочется ли нормальному человеку брать на себя вину любительницы «загонять людей в стойло», и отвечать перед Законом, а то и сесть в тюрьму, как соучастнику?

Но это еще не все, что предпринимает госпожа Поздникина для собственного, как мы полагаем, спасения. При этом, есть факты, от которых уже не отвертеться: есть много работников, которые сегодня подтверждают, что ими были выполнены работы, однако, они не получили за нее деньги от фирмы Поздникиной, и что это были деньги РЖД.

Становится известно, и этому тоже есть подтверждения, что общий контракт у госпожи Поздникиной с РЖД был на сумму 55 миллионов рублей.

Куда подевались эти деньги? По предполагаемой схеме, разработанной Поздникиной - 14 миллионов 700 тысяч ушло «СарЭвересту», которые она потом через суд вернула себе , а суд поверил в тот факт, что она «ошибочно» перевела эти деньги 35 раз подряд.

Не ушел от «внимания» и от «схем» Поздникиной подрядчик из Екатеринбурга: ему фирма этой госпожи не доплатила 8 миллионов 600 тысяч рублей. В результате чего, строительный объект был не достроен, заброшен. РЖД, правда, сумело отсудить эти деньги, а потом и взыскать эти деньги с фирмы Поздникиной.

Но не такая простая дама, как мы полагаем, эта Поздникина. Как нам стало известно, она умудрилась убрать из «книги покупок» фирму «СарЭверест» и заменить ее на другую фирму «рога и копыта».

Таким образом, через такую "схему", Поздникина, видимо, надеется уйти от налоговых выплат: НДС- 20 процентов, налог на производство… То есть, планирует не показывать свои затраты на 14 миллионов 700 тысяч?

Мало того, на заседании Арбитражного суда, которое состоится 6 апреля, она будет снова добиваться банкротства фирмы «СарЭверест». То есть, будет добиваться уничтожения той фирмы, которой не вернула на миллионы и миллионы рублей за выполненные работы?

При этом, Поздникина выстраивает, как мы полагаем, хитроумные схемы, с целью обмануть, как мы полагаем, само государство- уйти от налоговых выплат.

Разберется ли судья Горбунова Н.В. Арбитражного суда Саратовской области на очередном заседании 6 апреля объективно и беспристрастно с делом по банкротству «СарЭвереста»?

Уверены, что разберется, иначе судья Горбунова Н.В. рискует стать невольным соучастником в неоднозначных, как мы полагаем, схемах госпожи Поздникиной..