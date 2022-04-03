ООО "Завод АИТ": на пути к банкротству

В то время как председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин призывает своих подчиненных искать инвесторов, и по его выражению, «ползать перед ними ужом», в Арбитражный суд поступают иски к саратовским предприятиям о возвращении долгов, и даже - о признании предприятий должников банкротами. До инвестиций ли тут?

И вот новость: в отношении ООО «Завод АИТ» 30 марта подан иск о признании этого предприятия банкротом. Истцом выступило Санкт- Петербургское предприятие АО «Металлон», которому ООО «Завод АИТ» должен свыше 16 млн рублей. 30 марта юристами АО «Металлона» было подано исковое заявление в Саратовский арбитражный суд. Рассматривать иск будет судья АС Саратовской области Седова Н.Г.

Представители ООО «Завод АИТ» считают, заявление о признании предприятия несостоятельным и не имеет под собой оснований.

Стоит сказать, что ООО «Завод АИТ» завязло в судах. Вот только некоторые сводки с «судебного фронта».

25 января 2022 года АС в порядке упрощенного производства удовлетворил исковое заявление ООО «СФ Самсон» к ООО «Завод АИТ» о взыскании суммы долга в размере 98 752,24 рублей,

10 февраля 2022 года решением АС Саратовской области с ООО «Завод АИТ» взыскано в пользу ООО «Фэндл» ( г.Пенза) задолженность по поставке товара) в размере 169 053руб.,

14 февраля 2022 года по исковому заявлению ЗАО «Русхимсеть» вынесено решение АС Саратовской области о взыскании с ООО « Завод АИТ» в пользу «Русхимсети» задолженности по договору поставки в размере 3 131 200 руб., и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 242 297 руб.

Еще одна неприятная история с ООО «Корунд». Эта фирма 1 марта 2022 года подала иск в АС Саратовской области 1 марта 2022 года к ООО «Завод АИТ» о взыскании суммы долга в размере 476 970 руб.

Вот еще: 4 марта решением АС Саратовской области с ООО «Завод АИТ» в пользу ООО «Международная экологическая компания», взыскана задолженность по договору оказания услуг по утилизации отходов в размере 307 024 руб.

А это совсем свежий иск, от 30 марта 2022 года: в АС Саратовской области обратилось ООО «Инструмент» с исковым заявлением и просит взыскать с ООО «Завод АИТ задолженность по оплате товара по договору в размере 128 507, 20 руб.

Двумя днями раньше, 28 марта 2022 года в АС Саратовской области было отложено судебное заседание по исковому заявлению ООО «Икартрейд» к ООО «Завод АИТ» , о взыскании задолженности за поставленный товар в размере 14 681 406 руб. Юристы ООО «Икартрейд» и юристы ООО «Завод АИТ» готовятся к следующему заседанию.

Еще два дела сейчас рассматриваеюся в АС Московской области. Иски о возврате денежной задолженности подали в этот суд ООО «Константа» и ООО «Консалтинг порт».

Как будет выкарабкиваться из долгов ООО «Завод АИТ»? Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщает в своем ТК:

«Поручил министерству промышленности и энергетики области всесторонне изучить эту ситуацию и находиться на постоянной связи с руководством завода».

И это все, на что способно правительство области? «Изучить ситуацию»? Но этим вряд ли спасешь завод от долгов и банкротства.