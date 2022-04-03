ООО "Завод АИТ": на пути к банкротству

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В то время как  председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин призывает своих подчиненных искать инвесторов, и  по его выражению, «ползать перед ними ужом»,   в  Арбитражный суд поступают иски к саратовским предприятиям о возвращении долгов, и даже - о признании предприятий должников  банкротами. До инвестиций ли тут?

И вот новость: в отношении  ООО «Завод АИТ» 30 марта   подан иск о признании  этого предприятия банкротом.    Истцом выступило   Санкт- Петербургское предприятие АО  «Металлон», которому ООО «Завод   АИТ» должен  свыше 16 млн рублей.  30 марта юристами  АО  «Металлона» было  подано  исковое заявление в Саратовский арбитражный суд.  Рассматривать иск будет судья АС Саратовской области Седова Н.Г.

 Представители ООО «Завод АИТ» считают,  заявление о признании предприятия несостоятельным и  не имеет под собой оснований.

Стоит сказать, что   ООО «Завод АИТ»  завязло  в судах.  Вот только некоторые  сводки с «судебного фронта».

25 января 2022 года АС в порядке упрощенного производства удовлетворил исковое заявление  ООО «СФ Самсон» к ООО «Завод АИТ» о взыскании суммы долга в размере 98 752,24 рублей,

10 февраля  2022 года  решением АС Саратовской области  с ООО «Завод АИТ» взыскано в пользу ООО  «Фэндл» ( г.Пенза) задолженность по поставке товара) в размере 169 053руб.,

14 февраля 2022 года по исковому заявлению ЗАО «Русхимсеть» вынесено решение АС Саратовской области о взыскании с ООО « Завод АИТ»  в пользу «Русхимсети» задолженности по договору поставки в размере 3 131 200 руб., и процентов  за пользование чужими денежными средствами   в размере 242 297 руб.

Еще одна неприятная история с  ООО «Корунд». Эта фирма 1 марта  2022 года  подала иск в АС  Саратовской области   1 марта 2022 года  к ООО «Завод АИТ» о взыскании суммы долга в размере 476 970 руб.

Вот еще: 4 марта решением АС Саратовской области  с ООО «Завод АИТ»  в пользу  ООО «Международная экологическая компания»,  взыскана задолженность по договору оказания услуг по утилизации отходов в размере 307 024 руб.

А это совсем свежий иск, от 30 марта 2022 года: в АС Саратовской области  обратилось ООО «Инструмент» с исковым заявлением  и  просит взыскать с ООО  «Завод АИТ  задолженность по оплате товара по договору в размере 128 507, 20 руб.

Двумя днями раньше, 28 марта 2022 года в АС Саратовской области   было отложено  судебное заседание  по исковому заявлению ООО «Икартрейд» к  ООО «Завод АИТ» , о взыскании задолженности за поставленный товар в размере 14 681 406 руб. Юристы  ООО «Икартрейд» и юристы ООО «Завод АИТ»  готовятся к следующему заседанию.

Еще два дела   сейчас рассматриваеюся в   АС Московской области.  Иски о возврате  денежной задолженности подали в этот суд ООО «Константа» и ООО «Консалтинг порт».

Как будет выкарабкиваться из  долгов   ООО «Завод АИТ»? Председатель правительства   Саратовской  области Роман Бусаргин  сообщает  в  своем ТК:

«Поручил министерству промышленности и энергетики области всесторонне изучить эту ситуацию и находиться на постоянной связи с руководством завода».

И это все, на что способно правительство области?  «Изучить ситуацию»? Но  этим  вряд ли спасешь завод от долгов и банкротства.

 