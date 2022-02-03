Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 млн рублей

Если «схема» аферы госпожи Поздникиной в отношении фирмы «СарЭверест» не мошенничество, тогда что было? Каким образом, госпожа Поздникина умудрилась 35 раз подряд «ошибочно» направить деньги со счета своей фирмы «Стеклокомпакт» на счет фирмы «СарЭверест», с которой она имела договорные отношения на выполнения строительных работ, а потом требовать возвращения этих денег через суд? И почему в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде «вдруг» поверили доводам госпожи Поздникиной, что 14, 7 миллионов рублей принадлежит ее фирме «Стеклокомпакт», а не фирме «СарЭверест», которая получила эти деньги за выполненные работы?

Сегодня в результате решения суда, который госпожа Поздникина сумела каким-то образом ввести в заблуждение, деятельность фирмы ООО «СарЭверест» полностью парализована: не оплачены счета за выполненные работы, закрыта кредитная линия, не выплачивается зарплата сотрудникам фирмы и рабочим…

В одном из саратовских СМИ не так давно вышла даже статья в защиту интересов Поздникиной под заголовком: «Саратовская фирма по ошибке перевела юрлицу 14, 7 млн рублей».

«Ошибка», или спланированные мошеннические действия со стороны Поздникиной? Сначала отношения между фирмой «СарЭверест» и «Стеклокомпакт» развивались нормально, и каждая фирма выполняла свою функцию. Сотрудники «СарЭвереста» готовили документы к аукционам, составляли сметы, технический отдел готовил документы на запуск и окончания работ, и так далее. «Сар Эверест», который имел свою производственную базу, рабочих, выполнял, оговоренную ранее с «Стеклокомпактом» задачу: организация строительных работ. Задача «Стеклокомпакта» была проще, как получателя финансовых средств от «РЖД»: оформить документы и перенаправить суммы, согласно смет и договоров, на счет «СарЭвереста».

Но потом…что-то пошло не так, и как теперь объясняет руководство «СарЭвереста», «все остановилось». Госпожа Поздникина поставила условие: до тех пор, пока «СарЭверест» не закончит работы, она подписывать договоры не станет. И действительно, она договоры не подписала, в то время, как руководитель «СарЭвереста» их подписал. Как потом стало понятно, это была ловушка, в которую и попало по своей доверчивости руководство «СарЭверест».

«Теперь-то мы понимаем, что изначальным замыслом у Поздникиной была не совместная работа на взаимном доверии и уважении, а спланированный обман» - говорит руководитель «СарЭвереста».

И далее, реализуя свой умысел, автор этой аферы госпожа Поздникина направилась в суд. Однако, Арбитражный суд Саратовской области 22 марта 2021 года ( дело № А57-13363/2020) во всем детально разобравшись, вынес решение не в ее пользу. В исковом заявлении директор «Стеклокомпакта» И. Поздникина требовала взыскать с фирмы «СарЭверест» «неосновательного обогащения в размере 14 709 680 рублей».

В обосновании своих требований истец Поздникина указывала, что ее фирма «ошибочно…перечисляла на счет» «СарЭвереста» денежные средства. И так- 35 раз! Почти, как в известной истории- упал на землю, и так много раз подряд сам себе нанося многочисленные побои.

Фирма «СарЭверест» в суде сам факт получения этих денег не отрицала. Как можно отрицать оплату за проделанную работу? Эти деньги были перечислены фактически в рамках сложившихся договорных отношений между «СарЭверестом» и «Стеклокомпактом». Более того, фирма «СарЭверест» предоставила суду договора субподряда с приложениями к ним локальных мест, актов выполненных работ, справок стоимости выполненных работ, счетов на оплату. Какое тут могло быть «необоснованное обогащение»?

Как указывается в решении Арбитражного суда Саратовской области от 22 марта 2021 года ( судья К.А. Елистратов), в «материалы дела не представлено каких-либо доказательств о том, что данные платежи были ошибочными с указанием ошибочного назначения платежей».

С учетом всех фактов и с учетом анализа представленных документов, суд справедливо и законно посчитал, что ссылки истца, то есть директора «Стеклокомпакта» Поздникиной на «ошибочное перечисление денежных средств»- «несостоятельны».

Однако, госпожа Поздникина не успокоилась и не удовлетворилась вынесенным решением не в ее пользу. Она обратилась в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд.

И тут… доводам автора аферы почему-то решили поверить и отменили решение Арбитражного суда! Что, или кто мог повлиять на это решение? Такие, на наш взгляд, абсурдные решения, никак не согласующиеся с Законом, иногда выносятся, и многие юристы знакомы не понаслышке с подобной практикой Двенадцатого Арбитражного суда, и знают о причинах, почему и в силу каких обстоятельств принимаются подобные решения.

Разумеется, фирма «СарЭверест» сегодня будет защищать свои законные права и права своих сотрудников.

Подобную «схему», которую по нашему мнению правоохранительные органы обязаны квалифицировать не иначе, как «мошеннические действия» в особо крупном размере, госпожа Поздникина провернула еще ранее с известной фирмой «Европласт».

Полагаем, что Двенадцатый Арбитражный суд вынес явно незаконное решение в пользу автора аферы Поздникиной.

Это означает лишь только одно: эту весьма «предприимчивую» госпожу следует остановить и полагаем, это в силах теперь сделать только правоохранительные органы. Возможно, что уже сегодня эта госпожа разрабатывает очередной план аферы, но уже в отношении другой доверчивой фирмы…

Данную статью и редакционный запрос мы направляем прокурору Саратовской области С. Филипенко.