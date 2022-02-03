Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 млн рублей

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Если «схема» аферы  госпожи Поздникиной в отношении  фирмы  «СарЭверест»  не мошенничество, тогда  что было? Каким образом,   госпожа Поздникина  умудрилась  35 раз подряд «ошибочно» направить деньги со счета своей фирмы   «Стеклокомпакт» на   счет фирмы «СарЭверест»,   с которой она имела  договорные отношения на выполнения строительных  работ, а потом  требовать возвращения этих  денег через суд?  И почему    в Двенадцатом  Арбитражном  апелляционном суде «вдруг» поверили доводам  госпожи  Поздникиной, что   14, 7 миллионов рублей принадлежит  ее   фирме «Стеклокомпакт»,   а не фирме «СарЭверест», которая получила эти деньги за выполненные работы?

Сегодня в результате  решения суда, который госпожа Поздникина сумела  каким-то образом ввести в заблуждение,   деятельность фирмы ООО «СарЭверест» полностью  парализована:   не оплачены счета за выполненные работы, закрыта кредитная линия, не выплачивается зарплата сотрудникам фирмы и рабочим…

В одном из саратовских СМИ  не так давно  вышла даже  статья  в защиту интересов Поздникиной  под заголовком: «Саратовская фирма по ошибке перевела юрлицу 14, 7 млн рублей».

«Ошибка», или  спланированные  мошеннические действия со стороны Поздникиной?  Сначала  отношения между  фирмой «СарЭверест» и «Стеклокомпакт»  развивались нормально,  и каждая  фирма  выполняла свою функцию.  Сотрудники «СарЭвереста»  готовили документы к аукционам, составляли сметы, технический отдел готовил документы на запуск и окончания работ, и так далее. «Сар Эверест», который имел свою производственную базу, рабочих,  выполнял, оговоренную ранее  с «Стеклокомпактом»  задачу:  организация   строительных работ. Задача «Стеклокомпакта» была  проще, как получателя  финансовых средств от  «РЖД»:  оформить документы и перенаправить суммы, согласно смет и договоров,  на счет  «СарЭвереста».

Но потом…что-то пошло не так, и как теперь объясняет руководство «СарЭвереста», «все остановилось». Госпожа  Поздникина поставила условие:  до тех пор, пока «СарЭверест» не закончит работы, она подписывать договоры не станет.     И действительно, она договоры не подписала, в то время, как    руководитель «СарЭвереста»  их подписал. Как потом стало понятно, это была ловушка, в которую и попало по своей доверчивости руководство  «СарЭверест».

«Теперь-то мы понимаем, что изначальным замыслом у  Поздникиной  была не совместная работа на взаимном  доверии и уважении, а  спланированный  обман» - говорит  руководитель  «СарЭвереста».

И далее, реализуя свой умысел, автор  этой   аферы госпожа Поздникина  направилась   в суд. Однако,  Арбитражный суд Саратовской области 22 марта 2021 года ( дело № А57-13363/2020)  во всем детально разобравшись,  вынес  решение  не в ее пользу. В исковом заявлении директор «Стеклокомпакта» И. Поздникина  требовала взыскать с  фирмы «СарЭверест» «неосновательного обогащения в размере 14 709 680 рублей». 

В обосновании своих требований  истец  Поздникина указывала, что ее фирма  «ошибочно…перечисляла на счет»  «СарЭвереста» денежные средства.   И так- 35 раз!  Почти, как в известной истории- упал на землю,   и так  много  раз  подряд сам себе нанося многочисленные побои.

Фирма  «СарЭверест» в суде сам факт получения этих денег не отрицала. Как можно отрицать   оплату  за проделанную работу? Эти деньги были перечислены   фактически в рамках сложившихся договорных отношений между  «СарЭверестом» и «Стеклокомпактом». Более того,  фирма «СарЭверест» предоставила суду договора субподряда с приложениями к ним локальных мест,  актов выполненных работ, справок стоимости выполненных работ, счетов на оплату. Какое тут  могло быть   «необоснованное обогащение»?

Как указывается в решении Арбитражного суда Саратовской области от 22 марта 2021 года ( судья  К.А. Елистратов), в «материалы дела не представлено каких-либо доказательств о том, что данные платежи были ошибочными с указанием ошибочного назначения платежей».

С учетом всех фактов и с учетом анализа представленных документов, суд  справедливо и законно   посчитал, что ссылки истца, то есть  директора  «Стеклокомпакта» Поздникиной  на «ошибочное перечисление денежных средств»- «несостоятельны».

Однако, госпожа Поздникина не  успокоилась и не удовлетворилась вынесенным решением не в ее пользу. Она обратилась в Двенадцатый  Арбитражный апелляционный суд.

И тут… доводам автора аферы  почему-то решили поверить и отменили   решение  Арбитражного суда! Что, или кто мог повлиять на это решение?  Такие, на наш взгляд, абсурдные решения, никак не согласующиеся с Законом,    иногда выносятся, и  многие юристы знакомы  не понаслышке с подобной практикой  Двенадцатого  Арбитражного суда,  и знают о причинах, почему и в силу каких обстоятельств  принимаются подобные решения.

Разумеется,  фирма «СарЭверест» сегодня  будет защищать свои законные права и права своих сотрудников.

 Подобную   «схему»,  которую по нашему мнению правоохранительные органы обязаны квалифицировать не иначе, как «мошеннические действия» в особо крупном размере,   госпожа Поздникина  провернула  еще ранее с  известной фирмой «Европласт».

Полагаем, что Двенадцатый Арбитражный суд вынес явно незаконное решение в пользу автора  аферы Поздникиной.

  Это означает лишь только одно: эту весьма «предприимчивую» госпожу следует остановить и полагаем, это в силах теперь сделать только правоохранительные органы.  Возможно, что уже сегодня эта госпожа разрабатывает очередной план аферы, но уже в отношении другой доверчивой фирмы…

Данную статью  и редакционный запрос мы направляем прокурору Саратовской области С. Филипенко.

 

 

 

 