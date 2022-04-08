УВЕДОМЛЕНИЕ

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     Уведомляем   органы  власти на территории Саратовской области и все иные заинтересованные организации,  что  к  редакции  областной общественно-политической  газеты  «Саратовский репортер»  С.М. Гайсин  не имеет  отношения  с  31 марта  2022  года и не является  сотрудником редакции.

      С.М. Гайсин не уполномочен представлять  редакцию в какой-либо форме: писать запросы, подписывать свои статьи от имени  сотрудника газеты,  представлять редакцию в органах  власти и в иных   государственных органах.

   Ранее выданное удостоверение  С.М. Гайсину    считать  недействительным. 

                                   Главный редактор  газеты «Саратовский репортер»    С.Ю. Михайлов   

 