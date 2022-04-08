УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем органы власти на территории Саратовской области и все иные заинтересованные организации, что к редакции областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» С.М. Гайсин не имеет отношения с 31 марта 2022 года и не является сотрудником редакции.

С.М. Гайсин не уполномочен представлять редакцию в какой-либо форме: писать запросы, подписывать свои статьи от имени сотрудника газеты, представлять редакцию в органах власти и в иных государственных органах.

Ранее выданное удостоверение С.М. Гайсину считать недействительным.

Главный редактор газеты «Саратовский репортер» С.Ю. Михайлов