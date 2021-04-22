Стрелюхин рассказал о колесах

А не все так и плохо: есть куда стремиться и над чем работать! Было бы желание. Примерно такое настроение появляется после прочтения недавней новости в инстаграмме Александра Стрелюхина.

Цифры впечатляют: по данным министерства транспорта, на территории Саратовской области зарегистрировано более 1,1 млн автомобилей. А это - несколько миллионов покрышек, находящихся в эксплуатации. И если учесть, что каждый автомобилист меняет покрышки как минимум раз в два-три года, выходит, что за год в регионе образуется порядка двух тысяч тонн шин, которые необходимо утилизировать цивилизованно.

«Числа колоссальные, особенно если принимать во внимание тот факт, что только 400 тонн отработанной резины сдаются на переработку. Огромное количество опасных отходов бездумно сжигается, складируется в лесах и водоёмах, нанося значительный вред экологии. Ситуацию необходимо менять, прививать культуру утилизации покрышек, и участниками этого процесса должны стать все -граждане, органы власти, предприятия и организации» - пишет Стрелюхин и сообщает, что с министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным посетил ООО «Капитал-Транс» - предприятие, специализирующееся на переработке резины. Мощное производство, способное обеспечить переработку большого объема отходов, даёт резине «вторую жизнь». Продукт переработки – резиновая крошка разных фракций – используется при строительстве спортивных и детских площадок, востребована в нефтяной и газовой промышленности, в строительной отрасли, производстве асфальта.

Сейчас ведётся работа по созданию временных площадок для складирования шин в районах, куда привезти отработанную резину сможет любой желающий, а впоследствии она будет отправлена на переработку. «Я уверен, что жители и представители бизнеса поддержат эту инициативу»- пишет Стрелюхин.