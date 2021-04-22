"Пионер"- всем министрам пример

Этот вездеход изобрел и сделал саратовец Сергей Шапошников. Его могли видеть посетители на недавней выставке «Охота и рыбалка» в Ледовом Дворце «Кристалл».

Пока в министерстве экономического развития правительства Саратовской области думают, как развивать экономику региона - энтузиаст изобретатель Сергей Шапошников берет, и делает. И даже готов приступить к массовому выпуску этих вездеходов. Производственная база есть: мастер выкупил помещение, в котором располагался один из заброшенных фильтров водоочистных сооружений на Соколовой горе. Провел туда воду, свет, наладил отопление.

Дело за малым: поддержать министерству экономического развития мастера-одиночку, и на базе его кустарного производства создать массовое производство нужных народному хозяйству вездеходов.

Как рассказал журналисту Агентства деловых новостей «Бизнес-Вектор» конструктор Шапошников, он собрал вездеход из б/у запчастей авто и подручных материалов при самом скромном бюджете в пределах 100 тысяч рублей.

Сейчас на собственной подземной базе сборкой вездехода занимаются двое – сам изобретатель Сергей Шапошников и его помощник и Денис Корнишин. На сборку одной машины уходит 3-4 недели.

Снегоболотоход «Пионер» сконструирован для труднодоступных мест. На сайте проекта выложен видеоролик, где внедорожник с гусеничным движителем неторопливо прет через снежные сугробы, лесной бурелом, раскисшую тундру, заливные луга и болота. Механическая черепашка преодолевает траншеи и отважно ныряет в канаву с водой 4-метровой глубины. В Саратов вездеход привозят в виде деталей. Вырезанные по лекалам части стального кузова, боковые стекла, сидения, механика. Все это складывается, сваривается, доводится до ума в Саратове.

«Пионер» весит почти тонну, поднимает до 500 кг. Может взять на борт от 6 до 8 человек. Оборудован тентом, лебедкой, светодиодной оптикой, имеются фаркоп и транец для подвесного мотора.

Стоимость саратовского «Пионера» – 1, 2 млн рублей. Иногда одну машину в складчину покупают 3-4 человека. Сейчас главные покупатели техники – охотники и рыболовы со всей страны. Но создатели уверяют, что машина будет полезна нефтяникам, газовикам, электриках и геологам, пригодится спасателям и поисковикам.

«Мне хочется, чтобы «Пионер» не только развлекал, служил для хобби и отдыха, но и работал. Как минимум две наши машины трудятся – одна на Севере буксирует дереводробилку, вторая – у нефтяников. Если удастся наладить постоянные контакты с организациями, производство станет масштабным и плановым. Это даст новый толчок развитию нашего бизнеса»- рассказал журналисту Агентства деловых новостей «Бизнес- Вектор» изобретатель- энтузиаст Сергей Шапошников.