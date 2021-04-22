"Пионер"- всем министрам пример

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Этот вездеход изобрел и сделал саратовец Сергей Шапошников. Его могли видеть посетители на  недавней выставке  «Охота и рыбалка» в Ледовом Дворце «Кристалл».

Пока  в министерстве экономического развития правительства Саратовской области   думают, как развивать экономику региона -  энтузиаст изобретатель Сергей Шапошников берет, и делает.  И даже готов  приступить к массовому выпуску этих вездеходов.  Производственная база есть:  мастер выкупил помещение, в котором располагался один из заброшенных фильтров водоочистных сооружений на Соколовой горе. Провел туда воду, свет, наладил отопление.

Дело за малым:  поддержать министерству экономического развития   мастера-одиночку,  и на базе  его кустарного производства создать массовое производство нужных  народному хозяйству вездеходов.

Как рассказал журналисту Агентства деловых новостей «Бизнес-Вектор»  конструктор Шапошников,  он собрал  вездеход из б/у запчастей авто и подручных материалов при самом скромном бюджете в пределах 100 тысяч рублей.

Сейчас на собственной подземной  базе сборкой вездехода  занимаются двое – сам изобретатель Сергей Шапошников и его помощник и Денис Корнишин.  На сборку одной машины  уходит 3-4 недели.

Снегоболотоход «Пионер» сконструирован для труднодоступных мест. На сайте проекта выложен видеоролик, где внедорожник с гусеничным движителем неторопливо прет через снежные сугробы, лесной бурелом, раскисшую тундру, заливные луга и болота. Механическая черепашка преодолевает траншеи и отважно ныряет в канаву с водой 4-метровой глубины. В Саратов вездеход привозят в виде деталей. Вырезанные по лекалам части стального кузова, боковые стекла, сидения, механика. Все это складывается, сваривается, доводится до ума в Саратове.

«Пионер» весит почти тонну, поднимает до 500 кг. Может взять на борт от 6 до 8 человек. Оборудован тентом, лебедкой, светодиодной оптикой, имеются фаркоп  и транец для подвесного мотора.

Стоимость саратовского «Пионера» – 1, 2 млн рублей. Иногда одну машину в складчину покупают 3-4 человека. Сейчас главные покупатели техники – охотники и рыболовы со всей страны. Но создатели уверяют, что машина  будет полезна  нефтяникам, газовикам, электриках и геологам, пригодится спасателям и поисковикам.

 «Мне хочется, чтобы «Пионер» не только развлекал, служил для хобби и отдыха, но и работал. Как минимум две наши машины трудятся – одна на Севере буксирует дереводробилку, вторая – у нефтяников. Если удастся наладить постоянные контакты с организациями, производство станет масштабным и плановым. Это даст новый толчок развитию нашего бизнеса»- рассказал журналисту  Агентства деловых новостей «Бизнес- Вектор» изобретатель- энтузиаст Сергей Шапошников.

 