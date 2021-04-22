Саратовцы вчера показали, как они будут голосовать в сентябре

ТК "На самом деле" сегодня пишет: "Волна митингов в поддержку Навального вчера прокатилась по стране. Как уже отметили в СМИ, один из самых высоких баллов волнения на море протеста был в Саратовской области. И это наглядный сигнал для партии власти и для куратора внутренней политики: те люди, которые вчера массово вышли на центральные площади Саратова, не придут голосовать за «Единую Россию» в сентябре на выборах в Госдуму. Люди вышли на улицы не столько за Навального, сколько пришли продемонстрировать свое крайне негативное отношение к тем представителям власти, которые сегодня «рулят» в Саратовской области".

Очевидно, что простых граждан сегодня тошнит даже от одного вида местных политиков, мэров, глав, депутатов и от того, какие банальности они ежедневно говорят, как врут и извращают действительное положение вещей в своих речах.

Это Радаев, и он смешон. Это депутат Госдумы Панков, и он - еще смешнее губернатора. Они косноязычны, они постоянно транслируют глупости, банальности. Это спикер областного парламента Романов, которого вообще случайно «замело» в кресло спикера, и он не понимает, что тут делает. Это мэр города Саратова Исаев, живущий в постоянном страхе за себя и за своих подчиненных. Люди смеются над тем, что и как говорят все эти люди ежедневно. Они не умны, они не образованны, они не современны. Они безнадежно отстали от жизни. И они хотят, чтобы за них голосовали на выборах?

Эти люди сегодня «страшно далеки от народа», хотя публично заявляют, что они работают «для людей». Цинизм стал визитной карточкой местного чиновничества. Коррупция стала обычным явлением. И это все на фоне тех мы бы сказали, титанических усилий со стороны спикера Государственной думы Вячеслава Володина по привлечению миллиардных инвестиций в Саратовскую область. Как можно улучшать «качество жизни» граждан под руководством и «кураторством» коррупционеров? Местная власть в лице Радаева , Исаева, депутата Госдумы Панкова - паразитирует на инициативах Володина и постоянно подставляет его своими бездарными действиями. Что ни контракт, что ни проект- то коррупционные схемы, бездарная реализация, брак в работе.

Вчерашний митинг- это огромная подстава Володину, потому что все те проекты, которые реализуются в области благодаря его усилиям- местное руководство не смогло «монетизировать» в политической плоскости. Пивоваров спит, Радаев смешон и бездарен, автор песен про бобров выставил местную партию власти на посмешище, и теперь в Саратовской области, членов партии «Единая Россия» не иначе, как бобрами, а его самого Бобром, люди не называют. И с такими бобрами они надеются провести достойные выборы в сентябре?

Клоуны, бездельники, коррупционеры и взяточники. Неужели все они думают, что в сентябре за вымирающий вид семейства бобровых придут голосовать нормальные люди, которые действительно хотят позитивных перемен?