Клиника «Семейная» искалечила жизнь и здоровье пациента, но в суде за это- не ответила

«Моя жизнь была жестоко искалечена теми, кому я доверила самое ценное т-свое здоровье и свою жизнь».

Такие слова прозвучали на днях в Дорогомиловском районном суде города Москвы при рассмотрении апелляционной жалобы.

«Саратовский репортер» неоднократно публиковал статьи на эту тему :

«Клиника «Семейная не желает признавать свою ошибку» (11 февраля 2026г) https://rsar.ru/index.php/home/759-klinika-semejnaya-ne-zhelaet-priznavat-svoyu-oshibku «Клиника «Семейная» отрицает свою врачебную ошибку, ( 26 июня 2025 г) https://rsar.ru/index.php/home/687-klinika-semejnaya-otritsaet-svoyu-vrachebnuyu-oshibku «Отписка Росздравнадзора» вместо проверки ( 18 марта 2025 г.) https://rsar.ru/index.php/home/680-otpiska-iz-roszdravnadzora-vmesto-proverki «Ответчиком в суде станет клиника «Семейная», ( 16 января 2025 г.) https://rsar.ru/index.php/home/670-otvetchikom-v-sude-stanet-klinika-semejnaya

Вот что рассказывала в суде сама Абдрашитова Алина Радиковна в день заседания, когда рассматривали ее апелляционную жалобу:

«До обращения в ООО «Сеть семейных медицинских центров №1» я была молодой, активной девушкой полной сил, планов и надежд. У меня была любимая работа, учеба, спортивные увлечения и мечты о будущем. Я пришла к врачам за помощью, искренне веря в их профессионализм и соблюдения клятвы «Не навреди». Однако, в результате врачебной ошибки-неверного поставленного диагноза, моя жизнь разделилась на до и после. Вместо выздоровления я получила тяжелейшие вмешательства и мне была установлена 2 группа инвалидности. ОО СМЦ Клиника Семейная не провели мне необходимого исследования, анализов и не направили меня в онкологический центр. Моя инвалидность для юридических бумаг — это просто медицинский термин и степень утраты трудоспособности, но для меня это: ежедневная физическая боль, с которой не всегда справляются даже лекарства. Потеря возможности полноценно работать и развивать себя самостоятельно. Зависимость от помощи близких в быту и глубокая психологическая травма и крах всех жизненных планов. Я до сих пор прохожу реабилитацию у психолога, назначенного мне в онкоцентре. Врачи совершили грубейшую ошибку, но что еще страшнее- ответчики до сих пор не признали своей вины, пытаясь списать произошедшее на случайность или особенности организма. Ничто мне уже не вернет утраченное здоровье, годы, отнятые болезнью и не сотрут из памяти пережитый кошмар. Закон обязывает причинителя вреда нести полную ответственность».

Что же просила суд Абдрашитова Алина Радиковна? Совсем немногого: СПРАВЕДЛИВОГО решения и признать вину ООО «Сеть семейных медицинских центров №1» в причинении тяжкого вреда здоровью, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Но суд не УСЛЫШАЛ справедливых и законных доводов, в удовлетворении исковых требований было отказано, как и в удовлетворении апелляционной жалобы.

Полагаем, что компетентным органам еще предстоит разобраться в том, почему доводы апелляционной жалобы были отклонены судом на незаконных, полагаем, основаниях и вот эта жалоба,( публикуем с сокращениями-ред.) которую суд отклонил:

«Истица обратилась в клинику «Семейная» с подозрением на наличие у нее онкологического заболевания – «уплотнение в правой молочной железе». По результатам обследования, ввиду, нарушения обязательного порядка оказания медицинской помощи, у Абдрашитовой А.Р. не было обнаружено имеющееся у нее онкологическое заболевание, вследствие чего позднее она подверглась не вызывающемуся необходимостью оперативному вмешательству в другом лечебном учреждении, что ухудшило ее состояние здоровья, а также психологическое состояние, и повлекло дополнительные расходы. Решение суда первой инстанции является незаконным, необоснованным и подлежит отмене по основаниям, предусмотренным п. 1, 3, 4 ч. 1 и п. 2, 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ, а именно в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, а также неправильным применением норм материального права, выразившимся в неправильном истолковании закона.

В обосновании своего решения об отказе в удовлетворении исковых требований Абдрашитовой А.Р. суд привел единственное доказательство, а именно заключение эксперта АО «Национальный Институт независимой Медицинской Экспертизы НИМЭ» № 440/25 от 04.12.2025, не приведя мотивы, по которым он отверг другие доказательства, имеющиеся в деле, и отклонил приведенные в обосновании своих требований доводы стороны истца, не обосновав причины их отклонения, несмотря на то, что не оцененные судом доказательства, опровергают заключение экспертизы и свидетельствуют о виновности специалистов клиники «Семейная» в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества, повлекших причинение вреда здоровью истицы.

…Судом не дана оценка целому ряду доказательств, предоставленных стороной истца, неоспоримо свидетельствующих о том, что клиникой «Семейная» нарушены требования руководящих нормативных актов Министерства здравоохранения РФ, обязательных для исполнения в ходе оказания медицинской помощи населению…Судом первой инстанции не дана оценка нарушению Приказа врачами клиники «Семейная», которые не направили Абдрашитову А.Р. в центр амбулаторной онкологической помощи в Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова или Кулакова или иной другой. Данное нарушение имеет причинную связь с наступлением в дальнейшем негативных последствий для здоровья Абдрашитовой А.Р.

Кроме того, судом первой инстанции не дана оценка тому, что врачи клиники «Семейная» при оказании медицинских услуг Абдрашитовой А.Р. нарушили Клинические рекомендации…

…Судом первой инстанции не дана оценка тому, что врачи клиники «Семейная» нарушили клинические и методические рекомендации, и вышеуказанные исследования Абдрашитовой А.Р. для установления правильного диагноза не провели, и эти нарушения состоят в прямой причинно – следственной связи с причинением здоровью Абдрашитовой А.Р. неправильным лечением.

…Судом первой инстанции не дана оценка нарушению Клиникой приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 марта 2016 г. N 179н «О Правилах проведения патологоанатомических исследований», которым установлен порядок проведения патолого – анатомических исследований..

…При проведении экспертизы экспертами ошибочно использованы Клинические рекомендации «Доброкачественная дисплазия молочной железы», которые не могут быть применены при диагнозе Абдрашитовой А.Р. «фиброаденома правой молочной железы» (D24), по причине того, что данный диагноз исключен из указанных клинических рекомендаций.

Таким образом, опираясь на указанные клинические рекомендации, не применимые при данном диагнозе, эксперты пришли к ошибочному выводу об отсутствии недостатков при оказании медицинской помощи истице.

…С учетом противоречий, содержащихся в заключении эксперта и ошибочно примененных экспертами клинических рекомендаций стороной истца в судебном заседании было заявлено ходатайство в соответствии со ст. 187 ГПК РФ о допросе эксперта для разъяснения его заключения. Судом данное ходатайство было удовлетворено. Однако, несмотря на то, что эксперт в судебное заседание по неуважительной причине неоднократно не явился, судом не были приняты меры для обеспечения его явки в судебное заседание, тем самым, в нарушении требований ст. 12 ГПК РФ судом первой инстанции не созданы условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установление фактических обстоятельств, при рассмотрении гражданского дела по иску Абдрашитовой А.Р., и нарушены права стороны истца в части отсутствия реализации заявленного ходатайства, направленного на представление суду дополнительных доказательств, что возможно привело к вынесению судом неправильного решения.

Стороной истца указанные доводы были приведены в судебном заседании, однако, суд необоснованно не принял эти доводы во внимание при вынесении решения и не указал в нем, по каким причинам он отвергает их, ограничившись констатацией того, что все доводы истца о нарушении порядка оказания медицинской помощи клиникой «Семейная» является необоснованными, не указав мотивы, по которым суд отверг доказательства, предоставленные стороной истца, и отклонил приведенные в обосновании требований истца доводы».

Но, не смотря на эти убедительные доводы и факты, решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 30.06.2026 по делу № 02-3388/2025 было оставлено в силе, а новое решение, которым были бы удовлетворены исковые требования Абдрашитовой А.Р. к ООО «Сеть семейных медицинских центров № 1» не было принято.

Суд тк же не учел доводы прокуратуры за подписью первого заместителя межрайонного прокурора Доргомиловской межрайонной прокуратуры Д.А. Гуськова. ПРОСИВШЕГО СУД В СВОЕМ ПРОКУРОРСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ:

«Решение Доргомиловского районного суда г. Москвы от 30.06. 2025 г. Отменить принять новое решение, где исковые требования Абрашитовой А.В. к ООО «Сеть семейных медицинских учреждений № 1» о взыскании компенсации за моральный и материальный вред в результате вреда здоровью- удовлетворить».

Но клиника «Семейная» не признала свою ошибку ,а суд встал на строну этих ошибочных действий. Полагаем, что судья, которая приняла это решение, не осознает тех последствий, которые могут возникнуть после принятия такого ИМЕННО решения...