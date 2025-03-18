Отписка из Росздравнадзора вместо проверки

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Возникает вопрос, зачем мне тогда нужны органы Росздравнадзора, если они не хотят заниматься проверками жалоб граждан, пострадавших от шарлатанов в белых халатах? Это пишет в своей жалобе руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самойловой А.В. Абдрашитова Алина Радиковна.


Она получила в ответ на свою жалобу на действия медиков обычную отписку : обращайтесь в суд. Но она и так судится без совета Росздравнадзора!
И вот что сообщает в жалобе Абдрашитова: "Уважаемая, Алла Владимировна! Прошу Вас в соответствии с п.п.5.1.3 и 5.1.3.2 положение о федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку соблюдения стандартов и безопасности медицинской помощи ООО ССМЦ (клиника «Семейная») расположенной по адресу г. Москва, ул. Брянская д.3. В апреле 2024 года. Я обратилась в указанную клинику по поводу опухоли в груди. После проведенного обследования мне поставили неверный диагноз, в результате которого мне была проведена операция, не вызывающаяся необходимостью.После установления мне предварительного диагноза в другом медицинском учреждении я перенесла еще одну операцию в соответствии с первичным диагнозом.
Возмущенная тем, что в частной клинике, куда я заплатила немалые деньги, мне оказали некачественные медицинские услуги, которые повлекли ущерб для моего здоровья. Я обратилась с жалобой в Управление Росздравнадзора по г. Москва и Московской области с просьбой провести проверку ООО ССМЦ (клиника «Семейная») в рамках государственного контроля за деятельностью медицинской организации, как это предусмотрено положением о Росздравнадзоре, ведь в результате их деятельности могут пострадать и другие люди, а возможно уже пострадали. Однако, из управления мне пришел ответ за подписью Врио начальника отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности В.А. Панкиной, в котором она посоветовала мне обратиться в суд. По сути я получила простую отписку в ответ на свою жалобу. Возникает вопрос, зачем мне тогда нужны органы Росздравнадзора, если они не хотят заниматься проверками жалоб граждан, пострадавших от шарлатанов в белых халатах?
Прошу Вас, уважаемая Алла Владимировна обратить внимание на мою жалобу и принять решение о проведении в ООО ССМЦ (клиника «Семейная») в соответствии вашей компетенцией. С Уважением, Абдрашитова А.Р."
Какой ответ последует от руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Самойловой А.В. ? Снова- обратиться в суд, или все-таки, будет проведена проверка деятельности медицинского учреждения (клиника "Семейная"), к которому адресована справедливая жалоба?

 