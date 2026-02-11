Клиника "Семейная" не желает признавать свою ошибку

«Саратовский репортер» трижды обращался к этой теме в прошлом году: молодой женщине поставили неверный диагноз в клинике «Семейная» в Москве, что потом привело к огромным проблемам со здоровьем. При этом, клиника «Семейная» из Москвы отрицает свою ошибку и вину. Впереди очередной суд: с результатами проведенной экспертизы истец Абдрашитова Алина категорически не согласна. Да и как можно согласиться с подобным выводом экспертизы: «Результатом оказания медицинской помощи явилось своевременное обнаружение и удаление злокачественного новообразования на ранней стадии». Если это так, то почему уже на протяжении длительного времени у девушки проблемы со здоровьем?

Напомним, что произошло, а потом расскажем, то происходит сейчас и какие результаты сделаны независимыми экспертами, которые будут вызваны в суд.

В Дорогомиловский суд в прошлом году поступило заявление от Алины Абдрашитовой. Молодой женщине в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная», г. Москва, ул. Брянская, д. 3), как она пишет в исковом заявлении, поставили неверный диагноз:

"На отдыхе 7.04.2024 я обнаружила уплотнение в груди, и записалась на прием к маммологу Петровой Е.М. в клинику «Семейная». 15.04.2024 на первичном приеме у Петровой Е.М. мне сделали биопсию правой молочной железы и УЗИ обеих молочных желез, поставив предварительный диагноз «фиброаденома правой молочной железы». В соответствие с протоколом прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала от 22.04.2024, произведенного в международной лаборатории «Лаборатуар Дэжэни», находящейся по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «А», стр. 14, было дано заключение «морфологическая картина фиброзной мастопатии». Исследование выполнил врач – патологоанатом Ливента Н.С. 5.06.2024 на приеме в клинике «Семейная» у маммолога Мурашова И.В., после осмотра и изучения документов, им было рекомендовано удаление узлового образования правой и левой молочных желез, и повторная консультация маммолога через шесть месяцев.

Для проведения операции я обратилась в Республиканский клинический онкологический диспансер в г. Казани. 10.09.2024, в соответствие с поставленным диагнозом, мне сделали операцию по удалению опухоли в правой молочной железы, и провели послеоперационное гистологическое исследование, в результате которого мне поставили диагноз КОД по МКБ – 08500/3 инвазивный рак молочной железы.

Таким образом, в клинике «Семейная» мне был поставлен неправильный диагноз и 29.10.2024 обратилась на прием в ФГБУ НМиЦ АГП им. В.И. Кулакова в г. Москве к маммологу – онкологу Колядиной И.В. с материалами и блок – стеклами из Казани и из клиники «Семейная», которые я забрала ранее. По ним сделан экспресс - анализ, на основании которого выдано паталогоанатомическое заключение – инвозивный рак молочной железы неспецифического типа, и принято решение по удалению молочных желез правой и левой груди, которая была проведена 18.11.2024.

Таким образом, в результате ошибочно поставленного диагноза в ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») в РКОД г. Казани мне провели операцию по удалению опухоли правой молочной железы, в проведении которой не было необходимости, так как если бы диагноз был поставлен правильно, то требовалось сразу же удалять обе молочные железы, а не опухоль.

В результате врачебной ошибки, допущенной в клинике «Семейная», я была подвергнута не вызывающемуся необходимостью оперативному вмешательству, что ухудшило мое состояние здоровья, а также психологическое состояние, и повлекло дополнительные материальные расходы. Кроме того, в результате неверно поставленного диагноза было потеряно время, а онкология, о которой мне не было известно, в это время прогрессировала. Ведь, если бы операция по удалению молочных желез была проведена своевременно, то последствия оперативного вмешательства были не такими тяжелыми.

После операции у меня появились осложнения, много ограничений по здоровью, вследствие чего я даже не могу самостоятельно заниматься бытовыми вопросами, морально угнетена. Мне назначено дорогостоящее лечение в виде болезненных уколов в течение десяти лет. Стоимость проведенной операции составила 110 000 рублей. Кроме того, в настоящее время прохожу лучевую терапию, которую мне назначили в количестве 20 сеансов. На основание изложенного, считаю что халатными и непрофессиональными действиями медицинских работников ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») я потерпела моральные, физические страдания, которые я оцениваю в размере 6 000 000 рублей, и мне был нанесен материальный вред в размере 1 000 000 рублей".

Истец требует взыскать с ООО «ССМЦ» (Клиника «Семейная») компенсацию за причинение моральных и физических страданий в размере 6 000 000 рублей, и компенсацию за причинение материального вреда в размере 1 000 000 рублей, а также госпошлину за обращение в суд в размере 73 000 рублей».

Что произошло дальше? 5 сентября 2025 года судья удовлетворила ходатайство клиники «Семейная» о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Суд назначил на свой выбор экспертное бюро и в конце декабря 2025 года пришли результаты экспертизы. Когда истец и представитель Абдрашитовой с ними ознакомились, то не поверили, что такой вывод могли сделать эксперты: по их мнению ошибки нет в диагнозе, нарушений нет и все сделано в клинике «Семейная» было правильно!

Истец и защитник Абдрашитовой 30 января обратились в другое экспертное бюро. Эксперты этого весьма авторитетного бюро, когда ознакомились с судебно-медицинской экспертизой и ее выводами, пришли в шок: такого быть не может, и выводы экспертов противоречат объективной картине!

Эксперты из независимого бюро составили рецензию, вывод которой: действительно был поставлен неправильный диагноз, и что действительно клиника «Семейная» не обнаружила признаки болезни, а их обнаружили только в Республиканском онкологическом центре в Казани, где как раз и удаляли опухоль.

Рецензия в экспертном бюро была составлена и подписана 4 февраля, а 5 февраля представитель Абдрашитовой передал ее через канцелярию судье. Первая послесудебная медицинская экспертиза должна была быть рассмотрена 9 февраля 2026 года.

Представители клиники «Семейная» на то заседание пришли с возражением на исковое заявление, и их аргументы таковы: по результатам судебно-медицинской экспертизы клиника «Семейная» ни в чем не виновата. И цинизм ситуации в том, со стороны представителей клиники «Семейная», чтобы суд присудил оплатить больной девушке… половину суммы от стоимости судебно-медицинской экспертизы, и это около 100 тысяч рублей. Когда заседание началось, судья объявила, что имеется рецензия, и защитник Абдрашитовой ходатайствовал о приобщении рецензии к материалам дела.

Суд удовлетворил это ходатайство, прокурор не возражал. Понятно, что представители клиники «Семейной» были против, но судья отклонила их возражения. Также защитник Абдрашитовой ходатайствовал о вызове в суд экспертов, которые провели экспертизу и сделали такие странные выводы. Судья удовлетворила и это ходатайство, а клиника «Семейная», конечно, возражала, но судья проигнорировала их возражения.

Защитник Абдрашитовой теперь намерен ходатайствовать о назначении новой, так называемой, комиссионной экспертизы, которая и должна будет поставить точку в этом деле. Должны быть возмещены и расходы истцу за проведение новой экспертизы, а это порядка 300 тысяч рублей. Комиссионная экспертиза будет проведена рентгенологом, маммологом, онкологом и так далее...

Суд назначен на 25 марта. Чем закончится суд, мы обязательно проинформируем наших читателей.