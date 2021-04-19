Нефть, мебель, автоперевозки. Что еще?

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Правительство Саратовской области не меняет традиций: успокаивает само себя и население   положительной статистикой.

На сайте правительства Саратовской области   сообщается, что  «индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-марте 2021 года составил 116%. Аналогичный показатель за март 2021 года по отношению к марту прошлого года составил 116,1%.».

Да, согласимся, есть рост, но  «скачок» процентов  вверх не имеет никакого отношения к реальному сектору экономики: именно к производству.   Процент дали   производители, как сообщает правительство  области « прочей неметаллической минеральной продукции (рост в 2,6 раза), мебели (в 1,9 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (1,7 раза).

Похвалиться не чем, потому что    за последние годы  в Саратовском регионе  не открыто,   хотя бы,  более или менее значимых производств. 

Напротив , многие закрываются.    На продажу, например,   выставлена Балаковская птицефабрика.  Имеем свой троллейбусный  завод, но  в область завозят    бэушные троллейбусы из Москвы, СЭПО на грани закрытия- выпуск холодильников приостановлен, сокращают рабочих, ЖБК-3  банкрот... Промышленность лежит в руинах.  Список можно продолжать.  Между тем, в структуре правительства есть   огромная структура - министерство экономического развития.

Министерство есть, а  развития население что-то не особо видит. В чем тогда смысл  работы и существования   такого министерство? Что оно "развивает"?  Может быть, было бы эффективнее распустить штат  правительственных бездельников , а  освободившиеся бюджетные средства   направить  на развитие нескольких проектов  малого бизнеса?

 

 