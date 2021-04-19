Нефть, мебель, автоперевозки. Что еще?

Правительство Саратовской области не меняет традиций: успокаивает само себя и население положительной статистикой.

На сайте правительства Саратовской области сообщается, что «индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий в январе-марте 2021 года составил 116%. Аналогичный показатель за март 2021 года по отношению к марту прошлого года составил 116,1%.».

Да, согласимся, есть рост, но «скачок» процентов вверх не имеет никакого отношения к реальному сектору экономики: именно к производству. Процент дали производители, как сообщает правительство области « прочей неметаллической минеральной продукции (рост в 2,6 раза), мебели (в 1,9 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (1,7 раза).

Похвалиться не чем, потому что за последние годы в Саратовском регионе не открыто, хотя бы, более или менее значимых производств.

Напротив , многие закрываются. На продажу, например, выставлена Балаковская птицефабрика. Имеем свой троллейбусный завод, но в область завозят бэушные троллейбусы из Москвы, СЭПО на грани закрытия- выпуск холодильников приостановлен, сокращают рабочих, ЖБК-3 банкрот... Промышленность лежит в руинах. Список можно продолжать. Между тем, в структуре правительства есть огромная структура - министерство экономического развития.

Министерство есть, а развития население что-то не особо видит. В чем тогда смысл работы и существования такого министерство? Что оно "развивает"? Может быть, было бы эффективнее распустить штат правительственных бездельников , а освободившиеся бюджетные средства направить на развитие нескольких проектов малого бизнеса?