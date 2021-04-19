"Преференции" действуют, а производств- нет

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В Правительстве  Саратовской области на днях  прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Саратовской области. Сам по себе факт позитивный:  чиновники собираются на правительственном уровне, знакомятся между собой, обсуждают проблемы. А потом… разъезжаются в разные стороны по своим рабочим местам.    А что дальше, и каков практический результат   таких встреч за круглым столом?

Что касается конкретно  этой встречи   «в рамках заседания рабочей группы», то результат остался   на уровне разговоров и обсуждения:  говорили о  перспективах развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Беларусь и Саратовской областью. 

Сколько помнят  себя жители губернии, такими  обсуждениями фонтанировали саратовские чиновники с доисторических времен Бориса Шинчука, когда тот был министром внешнеэкономических связей. Дальше  «круглых столов», где что-то обсуждалось, или даже подписывались протоколы о намерениях- дело не шло.

Правда,  сегодня ситуация меняется и разворачивается в практическую плоскость: для инвесторов в  Саратовской области созданы УЖЕ  условия привлекательные с экономической точки зрения, и действует  УЖЕ одна  территория опережающего социально-экономического развития . Это Петровский район, где ТОСЭР  действует с 2017 года.

Но пока,  кроме грибного цеха в старом коровнике,   за эти годы не появилось на территории этой ТОСЭР  ни одного производства. Не появится и после  недавней встречи , где обсуждались вопросы сотрудничества между республикой Беларусь и Саратовской областью.

 Все закончилось на уровне обсуждения: глава  Петровского района  Денис Фадеев рассказал о действующих преференциях для инвесторов на заседании рабочей группы,  на которой присутствовал   советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ и профильные министры Белоруссии.

Фадеева послушали, но, как сообщается, по результатам этой встречи,  ОАО «АМКОДОР» пока не  готово  начать  работы  в Саратовской области по разворачиванию своего производства. Пока  реализуются   другие проекты в России - АМКОДОРОнега и АМКОДОРБрянск. Холдинг «АМКОДОР»  это  одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тысяч единиц специальных машин высокого технического уровня.

Было заявлено на встрече, что к «обсуждению этого вопроса» вернутся. Когда?  Жизнь чиновника коротка- одни начинают проекты. Другие их потом  бросают. А время идет,  дело стоит. Придут новые чиновники, начнутся новые  встречи, на которых снова начнут  обсуждать проекты.

Печально, но факт:   с 2017 года ТОСЭР   Петровск   остается  «опережающей территорией социально- экономического развития» пока виртуально.  Только  на сайте администрации Петровского района  и на сайте  правительства Саратовской области.

А ведь ключевое слово в аббревиатуре ТОСЭР - «опережающее». Прошло уж четыре года, как на территории Петровска создана особая экономическая  территория.  Но пока все сводится к обсуждению  проектов  на уровне   «рабочих встреч».  В итоге- преференции есть, а производств- нет.

 

 