"Преференции" действуют, а производств- нет

В Правительстве Саратовской области на днях прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Саратовской области. Сам по себе факт позитивный: чиновники собираются на правительственном уровне, знакомятся между собой, обсуждают проблемы. А потом… разъезжаются в разные стороны по своим рабочим местам. А что дальше, и каков практический результат таких встреч за круглым столом?

Что касается конкретно этой встречи «в рамках заседания рабочей группы», то результат остался на уровне разговоров и обсуждения: говорили о перспективах развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Беларусь и Саратовской областью.

Сколько помнят себя жители губернии, такими обсуждениями фонтанировали саратовские чиновники с доисторических времен Бориса Шинчука, когда тот был министром внешнеэкономических связей. Дальше «круглых столов», где что-то обсуждалось, или даже подписывались протоколы о намерениях- дело не шло.

Правда, сегодня ситуация меняется и разворачивается в практическую плоскость: для инвесторов в Саратовской области созданы УЖЕ условия привлекательные с экономической точки зрения, и действует УЖЕ одна территория опережающего социально-экономического развития . Это Петровский район, где ТОСЭР действует с 2017 года.

Но пока, кроме грибного цеха в старом коровнике, за эти годы не появилось на территории этой ТОСЭР ни одного производства. Не появится и после недавней встречи , где обсуждались вопросы сотрудничества между республикой Беларусь и Саратовской областью.

Все закончилось на уровне обсуждения: глава Петровского района Денис Фадеев рассказал о действующих преференциях для инвесторов на заседании рабочей группы, на которой присутствовал советник, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ и профильные министры Белоруссии.

Фадеева послушали, но, как сообщается, по результатам этой встречи, ОАО «АМКОДОР» пока не готово начать работы в Саратовской области по разворачиванию своего производства. Пока реализуются другие проекты в России - АМКОДОРОнега и АМКОДОРБрянск. Холдинг «АМКОДОР» это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тысяч единиц специальных машин высокого технического уровня.

Было заявлено на встрече, что к «обсуждению этого вопроса» вернутся. Когда? Жизнь чиновника коротка- одни начинают проекты. Другие их потом бросают. А время идет, дело стоит. Придут новые чиновники, начнутся новые встречи, на которых снова начнут обсуждать проекты.

Печально, но факт: с 2017 года ТОСЭР Петровск остается «опережающей территорией социально- экономического развития» пока виртуально. Только на сайте администрации Петровского района и на сайте правительства Саратовской области.

А ведь ключевое слово в аббревиатуре ТОСЭР - «опережающее». Прошло уж четыре года, как на территории Петровска создана особая экономическая территория. Но пока все сводится к обсуждению проектов на уровне «рабочих встреч». В итоге- преференции есть, а производств- нет.