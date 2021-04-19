Восстановление аэропорта в Балакове: в целом, все "за", но есть и другое мнение

На федеральном уровне принято решение- построить ( восстановить) аэропорт в Балакове. Старожилы хорошо помнят: тридцать минут, и ты в Балаковском аэропорту. Столько занимал полет на самолетах чешского производства Л -410 из Саратовского аэропорта в Балаковский аэропорт. Быстро, удобно, комфортно.

Подтвердил эту новость в ходе последнего визита в регион и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сооружать аэропорт планируется в рамках ГЧП, предпроектные решения уже готовы, теперь осталось найти инвестора, который закажет сам проект. Предполагаемая пропускная способность аэропорта - 120 тысяч пассажиров в год. После того, как проект будет готов, его направят в правительство РФ для включения в федеральную программу.

Новый аэропорт- очень хорошо, и было бы неплохо, если параллельно с этим стали бы возрождать и малую авиацию. Коли появится аэропорт в Балакове, то можно будет организовывать воздушное сообщение между Саратовом и Балаково. Развивать малую авиацию призывает и глава государства.

Но вот что интересно: есть и другое мнение по поводу нового проекта. Балаковцы в комментариях на странице спикера Госдумы в instagram сомневаются, что новый проект принесет отдачу, пишут, например:

«Куда лететь вопрос? В Саратов? На такси будет дешевле. Или, один рейс в Москву. На Энгельс с Саратовом всего три рейса на Москву, на Балаково придется 0,5 рейсов делать».По мнению комментатора, следует пустить от Балаково до саратовского аэропорта Гагарин скоростной электропоезд, ту же «Ласточку». Будет выгоднее, чем содержать целый аэропорт.

«Основное преимущество балаковского аэропорта, который носит название Малая Быковка, в длине его взлетно-посадочной полосы. Она, естественно, потребует восстановления, но она на 500 м больше, чем в старом аэропорту Саратова - 2,5 км. На территории аэропорта в Балаково сохранилось недостроенное трехэтажное здание терминала и другие постройки. Полосу его используют легкие спортивные самолеты и сельхозавиация. В 7 км от аэропорта находится действующий объект, регулирующий воздушное движение — привод Казенная Маянга»- напоминает саратовское издание «Бизнес Вектор».