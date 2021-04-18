"ВАМ ОБЕЩАЛ ПРЕЗИДЕНТ? ВОТ К НЕМУ И ОБРАЩАЙТЕСЬ!"

Редакция получила письмо от инженера-строителя с 40-летним стажем. Инженер Квашнин С.И, задает вопрос: « Оплата ПАО «Т-Плюс» за 60м2 достигает до 4000 рублей, а за 86 м2 - 8100 рублей. Если не обуздать данную гонку за прибыль и «обдираловку» своих граждан, дойдет до печного отопления. Неужели не найдется ни одного способного специалиста в исполнительной власти, способного отстоять права граждан?». А еще, вот точное наблюдение инженера Квашнина:

«При введенных ограничениях в связи с пандемией Covid-19 президент РФ обратился к энергосберегающим организациям с обращением, ввиду ограничений различным организациям в производственной деятельности, не сокращать или увольнять своих сотрудников, выплачивать хотя бы минимальный заработок, а при оплате предоставляемых услуг не начислять пеней и штрафов. При обращении граждан в энергоснабжающие организации, отвечают: «Вам обещал президент, вот к нему и обращайтесь».

А вот и само, не очень длинное, письмо инженера. Полагаем, что поднятая проблема в письме должна заинтересовать, в том числе, и прокуратуру.

"Да, с высоких трибун мы слышим о социальной направленности бюджетов всех уровней, об улучшении благосостояния граждан. На деле же этого не происходит, так как большая часть доходов граждан утекает на оплату коммунальных услуг различных энергоснабжающих организаций.

Вопиющий случай произошел в мае 2020 года. Отопительный сезон как ему и положено, был завершен в апреле, но в платежных квитанциях за май 2020 года ПАО «Т-Плюс» выставила за не оказанную всем абонентам Саратова месячную норму оплаты за отопление и настойчиво требует оплаты, обращаясь в суды различных уровней. Суммы для оплаты для судебных органов незначительны: от 1500 до 2500 тысяч рублей и мировые судьи выписывают судебные приказы, а их исполнение передают судебным приставам, которые без стеснения списывают их с расчетных счетов граждан без их ведома.

Дело кажется малозначительным и не попадает в поле зрения органов прокуратуры. Но это с одной стороны. Если взять во внимание, что данную сумму выставляют всем абонентам, то при не сложных расчетах, сумма составит около 500 000 000 рублей. Данный факт должен бы озадачить органы прокуратуры.

ПАО «Т-Плюс» вознамерилась поправить свое финансовое положение и расплатиться с Саратовскими подрядными организациями, которые работали в 2019 году. Так как саратовские подрядчики уже не верят данной организации, к нам были приглашены бригады из Оренбурга в количестве 30 человек, которые проработали у нас в декабре 2020 года и январе 2021 года. Они еще не знают, что оплаты можно ждать не менее года!

Обращение граждан к органам города и области остаются без внимания, им отвечают: «Народ, это то, что прилипло к нашей подошве и мешает нам идти вперед!»

Разберемся с ПАО «Т-Плюс». С начала 21 века, с нулевых годов, возникло требование: в каждом доме должен быть установлен тепловодонагреватель пластинчатого типа «Ридан».

С установкой такого нагревателя горячая вода в подвале каждого дома образуется из холодной воды, полученной через водомер и тепла полученного данным домом, который учитывает количество поданного тепла из разницы показаний датчиков на подающей (прямой) и обратной труб. И считывается датчиком теплосчетчика. Данным теплом пользуется система отопления и тепловодонагреватель. Вроде бы все верно. Но к теплосчетчику идут еще и показания от датчика водонагревателя. Таким образом, учитывается тепло для нагрева воды. Но, ведь тепло, которое вошло в дом уже учтено. Выходит, что тепло уже оплаченное выставляется вторично.

Мало того, что горячая вода отпускается по тарифу «горячей воды», да еще отдельно вписываются затраты на нагрев воды. Хотя вода КВВ (Водоканал), а тепло затраченное на нагрев уже учтено.Исходя из этого мы ничего за «горячую воду» платить не должны.

При обращении к техническим службам ПАО «Т-Плюс» с вопросом, зачем датчик на тепловодонагревателе, ведь его не должно быть, отвечают: «Правила установки утверждены и мы не можем ничего изменить».

Спрашиваю, есть ли в наших органах власти ,в министерстве строительства и ЖКХ или городской исполнительной власти специалисты, которые могли бы просчитать, проанализировать данную ситуацию и встать на защиту граждан? Выходит, что нет. В течении 20 лет никто не обратил на это внимания, а ведь граждане безоговорочно платят. Сколько же переплачено? Ведь четырехтрубная система подводки к жилым домам, не выполняется уже 20 лет. Да и где взять грамотных специалистов?

Обучение в технических ВУЗах производится на платной основе и их не отчисляют за неуспеваемость. Как же? Преподаватели потеряют в дополнительной оплате. Так как, основную заработную плату из бюджета они получат в любом случае? Вот и получается, что 90% выпускников даже близко нельзя причислить к специалистам.

Складывается впечатление, что большая часть работников исполнительной и других уровней власти считают, что затраты из бюджетных источников принадлежат им по праву, а данная им должность позволяет к данной оплате заработать дополнительно.

Оплата теплоснабжающей организации и так составляет до 60% от всех затрат за услуги, предусматривалось правительством области увеличение оплаты на 2,2%, но в декабре 2020 года в средствах массовой информации печаталось, что наш губернатор увеличил % оплаты за тепло до 7,7%. С чего такая любовь?

Ведь ПАО «Т-Плюс» зарегистрирована в Подмосковье, не приносит нашему региону ни рубля в бюджет в виде налогов.

Граждане не в состоянии оплачивать платежные требования в Полном объеме, а данные организации насчитывают на сумму недоплат пения и штрафы.

Неужели, наша Государственная жилищная инспекция Саратовской области», понимая обращение Президента РФ и финансовое состояние граждан, не может воздействовать на управляющие компании и энергоснабжающие организации с требованием «обнулить» начисленные пени и штрафы, образовавшиеся в период пандемии?