Ехать к Парку покорителей космоса на автобусе № 246 П- очень плохая идея!

Два часа мучений, и вы в Парке. Ровно столько идет автобус № 246 П от железнодорожного вокзала Саратова до поворота к Парку. Если от Славянской площади- то 1 час 40 минут.

Гагарин был на орбите 108 минут, автобус из Саратова идет к Парку. 120 минут. Муки еще те! Пятилетний ребенок , который ехал посмотреть Парк вместе с мамой, после часа езды уже взвыл.

Дачникам пенсионерам, у кого нет личного автотранспорта- езда на автобуса № 246 - дело привычное, никуда не денешься. А вот тем , кто собрался на этом чудо- автобусе доехать до Парка, станет просто дурно от такой езды.

Самое страшное на этом маршруте даже не то, что почти всю дорогу приходится стоять: автобус забит битком дачниками. Самый неприятный сюрприз - это два долгих и муторных заезда автобуса к дачам. Сначала автобус сворачивает с трассы( не доезжая до Парка несколько километров) и по убитой дороге тащится несколько километров к конечной остановке дачного поселка им. Урицкого. Разворачивается, тут едет снова к трассе. Потом автобус сворачивает второй раз с трассы. Теперь уже - к селу Подгорное. Дорога, хорошая, но длинная- почти десять километров. Тут автобус на конечной остановке стоит 10 минут. Водитель идет к деревянному туалету, метрах в пятидесяти от остановки, потом курит, ходит вокруг автобуса. Автобус разворачивается, снова едет к трассе. И вот теперь, после всего этого, через два часа- автобус у Парка.

Другого варианта добраться на общественном транспорте к Парку из Саратова не существует. Автобус № 246 П делает в день пять рейсов. Стоимость билета от Славянской площади до Парка- 80 рублей. На такси от Парка до Саратова стоит, если точно- 930 рублей. До самого места приземления от начала Парка можно доехать на микроавтобусе- они тут ходят часто и бесплатно Пешком далековато- около пяти в километров.

В Парке народу много, приезжают экскурсионные автобусы с детьми из других районов области.

Стоят несколько и туалетных кабинок по дороге к месту приземления от начала Парка. Удивил очень построенный павильон из стекла и бетона. Это не музей вовсе. Это кафе. Кофе, кондитерские изделия, столы. В углу- поставили фигуру космонавта, и соорудили небольшое место торговли сувенирами. Стоит еще девушка, которая предлагает устройство «аудиогид». Еще плакатик из бумаги, на котором написал слова благодарности и расписался Президент. На втором плакатике - слова благодарности от губернатора, и еще какие-то две неразборчивые подписи: кого конкретно, непонятно.

Дежурит два полицейских, но пункта, где бы они стационарно располагались, мы что-то не заметили. Удивило то, что нет вообще медицинского пункта. Кстати, туалет и вполне приличный, стационарный- есть в том самом кафе, неподалеку от стелы на месте Приземления Гагарина.

Все везде чисто, аккуратно. Те, кто бывал тут раньше, до строительства Парка, могут сразу отметить: вырубили очень много деревьев. В том числе, и непосредственно у стелы: там стояли красивые тополя.

Теперь тут шумно, много народу. Раньше самой главной прелестью этого места была тишина: красивая дорога через тополиную аллею…

Но теперь у этого места, как говорится, началась другая жизнь.

Полагаем, что рано, или поздно, будет организован специальный туристический маршрут из Саратова к Парку. Нам видится так: это будет раскрашенный в стиле космической тематики автобус. Водитель и гид будут в легких костюмах космонавтов. Гид, пока автобус едет, будет рассказывать о Гагарине, о его жизни и подвиге.

Пока же гостям нашего города добраться быстро и комфортно до Парка вообще никак нельзя. Автобус, заезжающий на дачи и находящийся в пути два часа - вообще не вариант для туриста. Только будет испорчено настроение. А ведь еще и обратно надо уехать, а это еще два часа мучений. Итого, четыре часа в дороге.