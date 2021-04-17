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  • Ехать к Парку покорителей космоса на автобусе № 246 П- очень плохая идея!

Ехать к Парку покорителей космоса на автобусе № 246 П- очень плохая идея!

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Два часа  мучений, и вы  в Парке.  Ровно столько идет автобус № 246 П от железнодорожного вокзала Саратова до  поворота к Парку. Если от Славянской площади- то   1 час 40 минут.

Гагарин был на орбите 108 минут,  автобус из Саратова идет  к Парку. 120 минут. Муки еще те! Пятилетний ребенок , который ехал посмотреть Парк вместе с мамой, после часа езды уже взвыл.

Дачникам пенсионерам,  у кого нет  личного автотранспорта- езда на автобуса № 246 - дело привычное, никуда  не денешься. А вот тем , кто собрался на этом чудо- автобусе доехать до Парка, станет  просто дурно от такой езды.

Самое страшное на этом маршруте даже не то, что почти всю дорогу приходится стоять: автобус забит битком  дачниками.  Самый неприятный сюрприз  - это  два долгих и муторных   заезда автобуса к дачам.  Сначала автобус сворачивает с трассы( не доезжая до Парка несколько  километров) и по  убитой дороге тащится несколько километров к   конечной остановке  дачного поселка им. Урицкого. Разворачивается, тут  едет снова к трассе.  Потом автобус сворачивает второй раз с трассы. Теперь уже - к селу Подгорное. Дорога,  хорошая, но длинная- почти  десять километров.  Тут автобус на конечной остановке стоит 10 минут.  Водитель идет  к деревянному туалету, метрах в пятидесяти от остановки, потом курит,  ходит вокруг автобуса.  Автобус разворачивается, снова едет к трассе.    И вот теперь, после всего этого,  через два часа-   автобус у Парка.

Другого варианта добраться  на общественном транспорте к Парку из Саратова не существует.   Автобус № 246 П делает в день пять рейсов. Стоимость билета от Славянской площади до Парка- 80 рублей. На такси от Парка до Саратова  стоит, если точно- 930 рублей. До самого  места приземления  от  начала Парка можно доехать на    микроавтобусе- они тут ходят часто и бесплатно Пешком далековато- около пяти в километров.

В Парке народу много, приезжают экскурсионные автобусы с детьми из других районов области. 

Стоят несколько и  туалетных кабинок  по дороге к месту приземления от  начала Парка.  Удивил очень построенный  павильон из стекла и бетона. Это не музей вовсе.  Это  кафе.    Кофе, кондитерские изделия,  столы. В углу- поставили  фигуру космонавта,  и  соорудили небольшое место торговли сувенирами.  Стоит еще девушка, которая  предлагает  устройство «аудиогид». Еще   плакатик из бумаги, на котором  написал слова благодарности и расписался  Президент. На втором плакатике - слова   благодарности от губернатора, и еще какие-то две неразборчивые подписи: кого  конкретно, непонятно.

Дежурит два полицейских, но  пункта, где бы  они стационарно располагались, мы что-то не заметили.  Удивило то, что нет вообще медицинского пункта. Кстати,  туалет и вполне приличный,  стационарный- есть в том самом кафе, неподалеку от  стелы на месте Приземления Гагарина. 

Все везде чисто, аккуратно. Те,  кто бывал тут раньше, до строительства Парка,  могут сразу отметить: вырубили  очень много деревьев.  В том числе, и  непосредственно у стелы: там стояли красивые тополя.

Теперь тут шумно, много народу.    Раньше  самой главной  прелестью этого места была  тишина: красивая  дорога  через тополиную аллею…

Но теперь у этого места, как говорится, началась другая жизнь. 

Полагаем, что рано, или поздно,    будет организован специальный туристический  маршрут  из Саратова к Парку.    Нам видится так: это будет раскрашенный   в стиле космической тематики   автобус.   Водитель и гид будут   в легких костюмах космонавтов.  Гид, пока автобус едет, будет рассказывать  о   Гагарине, о его жизни и подвиге. 

Пока же гостям нашего города   добраться быстро и комфортно до Парка  вообще никак нельзя. Автобус, заезжающий на дачи и находящийся в пути два часа - вообще не вариант для туриста.   Только будет испорчено настроение. А ведь еще и обратно  надо уехать, а это еще два часа мучений.  Итого,  четыре часа в дороге.

 

 

 