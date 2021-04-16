Личный прием, конечно, хорошо, но где местная власть?

Уже подметили СМИ, что после встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Валерий Радаев проявляет небывалую активность. То он в Парке покорителей космоса дает указания, то проверяет ход строительства нового пляжа… Каждый день он куда- то ездит, что-то проверяет, кому-то дает указания. Вот и до людей дошла очередь.

В режиме видеоконференцсвязи 15 апраля губернатор провел личный прием граждан. О чем говорили люди, что просили у Радаева? Например, член Общественного совета Марсковского района обратилась по вопросу установления нового лифтового оборудования в местной ЦРБ. По поручению Валерия Радаева в течение двух месяцев лифт будет смонтирован. Было рассмотрено обращение о строительстве путепровода через железнодорожный переезд по ул.Песчано-Уметской в г.Саратове, а также объездной автомобильной дороги для обеспечения проезда жителей пос.Жасминный, пос.Дачный, пос.Красный Октябрь, р.п.Соколовый в г.Саратов.По словам главы Саратова Михаила Исаева, проведен конкурс на разработку проекта строительства путепровода. 19 апреля планируется заключить контракт, по условиям которого проектная документация должна быть подготовлена до 10 ноября. Строительство путепровода запланировано провести в 2022г.

Также, был положительно решен вопрос по ремонту дороги от села Бакуры до р.п.Екатериновка. Протяженность дороги составляет 67 км, ремонтные работы будут вестись поэтапно.

Были рассмотрены губернатором обращения по открытию аптеки в селе Новопокровское Балашовского района и установлению спортивной площадки в р.п.Дергачи.

Личный прием, конечно, здорово и хорошо, что губернатор нашел время пообщаться с жителями. Правда, мы полагаем, что это была спланированная пиар акция, чтобы показать, что «власть работает», что губернатору на самом деле, интересны проблемы жителей.

Но важнее другой вопрос. А если бы не «личный прием»? Проблемы так бы и остались? Наличие проблем на местах показывает, что там просто не работает местная власть и не решает проблемы. Значит, не дорабатывает сам губернатор и выстроил неработоспособную вертикаль власти?