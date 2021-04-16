"Мы только выучились жить..."

Не стало прекрасного Поэта, великолепного Человека, изумительного Друга. Не стало! После тяжёлой болезни скончался Валерий Кремер.

О нём, о его творчестве можно говорить часами, вспоминая всё то хорошее, чем он наполнял наши будни, редчайшую мудрость и глубину мудрость его стихов, искромётные афоризмы высказываний о времени, о себе, о тех кто был рядом…

Валерий Кремер родился в 1954 году в Саратове. Окончил филологический факультет СГУ. Служил в армии, работал учителем в сельской школе, корреспондентом в различных газетах родного города. Жил в Саратове.

Публиковался в периодической печати с 1973 года. Стихи печатались в саратовской периодике, коллективных сборниках Приволжского книжного из-дательства, журналах «Волга», «Волга – XXI век», «Московский Парнас» (Москва), «Новая Немига литературная» (Беларусь), «Нижний Новгород», «Симбирск», «Русское эхо», «Зеленый остров», «Сю-жет», «Моргенштерн», «Тритон» (г. Москва), «Трехцветная кошка», «Сквозь тишину» (г. Санкт-Петербург) и многих других!

Лауреат многочисленных литературных фестивалей. Автор восьми книг стихов: «Путь» , «Время вдоха» , «Путешествие к Центру Вихря» , «Свидетельство о жизни», «Под небом молодым» , «Другие дни» , «Люболь» , «Странник», прозаической книги «Спрятанный свет» и многих других.

Прощание 17 апреля в 11 часов по адресу: ул. Московская 129 к. 133 (пересечение с ул. Чапаева).

***

Мы только выучились жить

И от судьбы не ждать подвоха.

Пока мы вышли покурить,

Сменились ветер и эпоха.

Мы дверь толкнули в темноту

И думали, нам черт не страшен,

Входя в страну уже не ту,

Совсем не ту. Совсем не нашу.

И долго привыкали к ней

Душой озябшей и ослепшей,

Не узнавая и теней

Вчерашней жизни, нами певшей.

Все стерлось, все сошло на нет

В игре летящей вихрем пыли.

И нас окликнул только Свет.

Свет, о котором мы забыли.

Лишь он не признает Игры,

Не предает, не убывает

И нежно льется изнутри

Во мрак, что лжет и убивает…

Светлая память о Валерии Кремере навсегда сохранится в наших сердцах и в истории российской литературы!

Е.С. Мартынова, А.Б.Амусин, М.А.Каришнев-Лубоцкий, А.В. Хрусталёва, И. Г. Сухарев, Е.А.Грачёв. М.А. Медведев. А.А.Евтеев.

Материал подготовлен ЦТР «Великая Волга-Ра»