ЛДПР ПОМОЖЕТ НАРОДУ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЧИНОВНИКОВ

Партия инициирует еще один бескомпромиссный законопроект. Острую необходимость прямых выборов в местное самоуправление подтвердил Всероссийский опрос россиян!

Хуже плохого начальника может быть только глухой, и это факт. Все знают, что в отличие от «центра» в регионах людям достучаться до местных властей – проблема. Пришли они со своими проблемами, и ушли с ними же. Часто случается так, что и слышать особенно некому: чиновник может быть «на объекте», на «совещании». В общем, в лучших традициях сатирического Фитиль».

А именно так в обществе копится усталость от особ, приближенных к избирателю, но все же недосягаемых, то есть таких бездушных «бумажных человечков».

Вот почему основатель ЛДПР Владимир Жириновский настаивал на том, что только народная власть, выбранная людьми на местах, может реально влиять на политику в регионе, разгонять экономику и решать локальные проблемы. Ведь назначенные в регионах «прихожане» (а то и «захожане») вероятнее всего будут стремиться составить правильный отчет для региональных властей, то есть «отличиться» на бумаге. А до реальных трудностей народа им далеко, да и взгляды на решение проблем очень часто идут вразрез с логикой и пожеланиями людей. И кто же тогда кому служит?

— У чиновника особое положение, на нем особая ответственность [перед людьми и государством], это как средство повышенной опасности, — подчеркивал президент России Владимир Путин. — Он должен отвечать по-особому.

Аккумулируя идеи главы государства, Владимира Жириновского и запросы людей, преемник Основателя ЛДПР Леонид Слуцкий запустил прорывной проект, призванный перекинуть надежный мостик между людьми и местными властями. Дипломат и политик предложил вернуться к прямым выборам на уровне местного самоуправления. Для этого в январе 2024 года силами партии был организован фактически референдум о прямых выборах в муниципальные власти.

— Всероссийский опрос граждан «Скажи правду Слуцкому!» идет уже почти месяц, — пояснил политик. — В каждом регионе наши активисты выходят на улицы и разговаривают с людьми. Мы уже однозначно заявляем: люди хотят выбирать мэров городов, глав округов, районов и поселений. За это высказались более 90% опрошенных. На встречах в рабочих поездках подходят люди, жалуются на самые простые проблемы, вызванные бездействием и равнодушием назначенных сверху «эффективных сити-менеджеров». Последнее время количество жалоб просто зашкаливает. Именно в таких муниципалитетах мы наблюдаем больше всего проблем, реальное отставание в социально-экономическом развитии, трудности с бюджетом, рабочими местами. Назначенные администраторы отвечают перед своим начальством. Вопросы жителей отодвигаются на второй план. Только прямые выборы заставят местную власть слышать людей, а не рисовать цифры на бумаге. Власть должна работать на благо жителей, - рассказал Слуцкий.

Источник: https://bloknot-volgograd.ru/news/ldpr-pomozhet-narodu-dostuchatsya-do-chinovnikov-1700261 Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР