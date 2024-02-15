Губернатор Бусаргин забыл о сельхозпроизводителях Саратовской области

Проблемы сельского производителя исчезли из повестки в Саратовской области. Все молчат, как будто бы и нет проблем в сельском хозяйстве области, на селе. Молчат депутаты областной думы, молчит власть, молчат общественники.

Давно ли губернатор Бусаргин был в селе и общался с жителями, с фермерами? Знает ли губернатор проблемы жителей села? Он вообще-то помнит, что в селах живут люди?

Почему губернатор Саратовской области Бусаргин избегает встреч с сельхозпроизводителями? Боится вопросов и открытого диалога? Видимо, ему сказать нечего?

А разговор с сельхозпроизводителями назрел давно, и можно сказать, перезрел. Еще пару лет, и обсуждать будет нечего: сельхозпроизводитель как класс, исчезнет с карты Саратовской области.

И это факт: в 2023 году, например, производители молочной продукции получили ровно 0(!!!) рублей на поддержку , а в этом году снова тишина!

В то же время, полным ходом идет реконструкция тротуаров в Саратове, укладывают бордюры, удлиняют до бесконечности набережную в Саратове, строят фонтаны, строят парки. Нет числа этим пиар-проектам, которые уже давно раздражают нищее население области. Например, сейчас в Саратове стартует новый безумный проект: на Предмостовой площади начнут строить парк, и уже снесли сотню домов, а теперь снесут еще более 100 домов прямо от угла Чернышевского и Соколовой до Духосошественского собора. Зачем, для чего?

Проект будет стоить многие миллионы. А что изменится, если сделают здесь кольцо, развязку и движение до моста по четырем полосам? Ведь пробка на мост как была, так и будет- мост шире от такой реконструкции не станет. А какие деньги уйдут на это! Рациональная ли это трата, дальновидная ли? И таких примеров наберется десятки- когда тратят миллионы и миллионы на обустройство «достойной среды обитания»! Это разве сегодня главный приоритет развития Саратовской области?

В деньгах сегодня нуждается умирающие села Саратовской области, которое надо поднимать, развивать. Умрут села, не будет Саратовской области.

Не важнее ли, заняться возрождением сел и деревень, и поскольку Саратовская область из покон веков была аграрным краем.

Не важнее ли сделать приоритетным направлением- поддержку сельского производителя, который сегодня брошен властью и выживает в одиночку?

Надо строить сегодня не парки, а строить фермы, коровники, дороги в селах, цеха переработки.

Что жители Саратовской области будут употреблять в пищу завтра, если исчезнет с карты Саратовской области село? Пальмовое масло с соевым мясом?

Мы ставим вопрос перед губернатором Романом Викторовичем Бусаргиным, в рамках запроса СМИ:

« 1. Когда лично Вы начнете конкретно заниматься проблемами сельского производителя, проблемами села?

2.Чем конкретно занимается сегодня министерство сельского хозяйства области под руководством министра Ковальского?

Есть ли у министерства сельского КОНКРЕТНАЯ программа по развитию сельского хозяйства в Саратовской области?» Давно ли сам Роман Ковальский и лично Вы, Роман Викторович, посещали сельские районы области, села? Когда лично Вы были сельской местности, знаете ли Вы проблемы крестьян, как давно беседовали ли с ними?».

Вспомним Дмитрия Федоровича Аяцкова, и как бы кто к нему не относился, он знал по имени и фамилии каждого руководителя на селе! Летал на вертолете, приземлялся прямо на поле, общался с колхозниками, знал их проблемы, оказывал поддержку!

А что теперь? Много ли профильных специалистов( агроном, зоотехник) в самом саратовском минсельхозе? По пальцам можно пересчитать. Да и, наш губернатор далек от сельской тематики, не в обиду сказано. Если Бусаргину дать посмотреть на ладони несколько зерен, он отличит, скажем, зерно пшеницы от зерна ячменя?

Аграрным регионом должен руководить человек, который разбирается в вопросах сельского хозяйства, знает проблемы, болеет ими, и переживает за сельского жителя!

Почему так происходит, что скажем, в Петровске в магазине с таким говорящим названием, как «СКИДКИ» продается мясо свинины по 240 рублей за килограмм из Пензы, а петровского мяса нет в продаже?

Знает ли об этом губернатор? Есть у губернатора Бусаргина ответ, почему так происходит, что в Петровске нет продукции своего сельского производителя, зато на полках полным полно и молока, и творога, и сметаны, и мяса из соседней Пензы? Ответ есть: никто вопросами сельского хозяйства не занимается ни в правительстве области, ни в минсельхозе, ни в районных администрациях.

Министерство сельского хозяйства занято организацией выставок, праздников. Сегодня, 15 февраля в Саратове на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» открывается 7-ой Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2024». Кому он нужен? Показать то, чего нет? Пустить пылдь в глаза? Бедный калач саратовский туда- сюда таскают по разным выставкам, и это уже не смешно, а грустно: на выставках калач есть, а в продаже нет!

И это все наши достижения? Что празднует министр Ковальский? Провал политики реально поддержки сельхозпроизводителя, которой нет?

При этом, для того, чтобы развить то же производство мяса на селе…особо крупных финансовых вливаний не требуется, и достаточно просто административного ресурса власти, но она и этого не использует! Нужно просто общаться с фермерами в районах, знать их проблемы и путем «мягкой силы» использовать административный ресурс того же Ковальского, Бусаргина. Крупный фермер в одном из районов нам сказал: « Будет команда из области, района, увеличить стадо КРС, увеличу, хоть на сто голов прямо сегодня».

Но его никто не просит и этого делать! Никто команды не дает. А самому фермеру это неинтересно, потому что он и так хорошо зарабатывает. И вот, посчитайте, если в каждом районе «дать команду» фермерам об увеличении стада, сколько получается? Тысячи голов! При этом, затраты не великие- сено в корм коровам обычное, и самого низшего класса зерно, забор, навес. Вот и мясо- корова растет. Но и этим не занимаются!

И Минсельхоз по привычке, превратившись в статистическое бюро, подбивает цифры и считает коров во дворах в селах, якобы, есть сесть домашний скот на селе!

Если бы министр Ковальский бывал в селах, то он бы знал, что в лучшем случае, сейчас по нескольку коров в личном хозяйстве в деревнях, не больше.

То же самое и заместители глав районов по сельскому хозяйству в Саратовской области. Они тоже, как и региональный минсельхоз, «рисуют» цифры и докладывают наверх о «состоянии дела» на селе. И такие замы на сегодняшний день получают только зарплату, а реально повлиять на ситуацию не могут!

Изменить ситуацию сможет только губернатор Бусаргин, но мы видим- он этим- не занимается!

А тем временем, в соседних с нами областях политика по отношению к сельскому производителю совсем иная. Скажем, в Самаре производитель молока платит 5 р. за литр. А у нас коров пускают под нож,потому что производить молоко становится невыгодно(!!!) поскольку магазины заполонили дешевым молочным фальсификатом сетевики, типа «Магнит» и «Пятерочка».

Знает ли об этой проблеме губернатор Бусаргин?

Кто работает на земле, тот кормит страну, платит налоги. Но эти сельхозпроизводитель сегодня брошен властью, как будто бы его нет.

Ситуация сегодня такова, что требует незамедлительной корректировки деятельности правительства Саратовской области и самого губернатора Романа Бусаргина в сторону развития сельского хозяйства региона

Пора вспомнить, наконец, что Саратовская область это исторически аграрный регион.

А значит, именно развитие аграрного сектора должно быть приоритетным в работе власти, и никак иначе. Поднимем деревню с колен, потом можно строить парки и фонтаны.

P.S.

В редакцию обратилась группа сельхозпроизводителей, и они, видя полное бездействие власти, и отсутствие поддержки со стороны власти, готовы писать Открытое письмо Президенту РФ о состоянии сельского хозяйства в Саратовской области, раз губернатор их не слышит, и не видит.

Фото: https://www.engels-city.ru/news-line/85992-glava-regiona-roman-busargin-provel-post-oyanno-dejstvuyushchee-so-veshchanie-s-uchastiem-zampredov-i-ministrov-pravitelstva-oblas-ti