АТСЖ не перестает удивлять!

На этот раз управляющая компания на одной из своих спортивных площадок организовала для жителей домов, находящихся в её управлении, спортивный праздник, посвященный Дню Физкультурника!

В программе праздника были разминка с именитыми спортсменами Саратова, показательные выступления спортивных клубов каратэ и дзюдо, различные состязания среди детей, пляжный волейбол. Специальный гостем праздника стал знаменитый Саратовской силач Вячеслав Максюта. На празднике приняли активное участие более 100 детишек разных возрастов, которые состязались в разных дисциплинах. Победителей ждали дипломы и призы. Во дворе дома, где проходил праздник, царила настоящая атмосфера спорта! «Поздравляю Всех участников, Все молодцы, Вы сделали сегодняшний праздник! Ведите здоровый образ жизни и занимайтесь физкультурой!» — руководитель УК «АТСЖ», мастер спорта России международного класса по восточному боевому единоборству Андрей Логинов. (http://shitoryu64.ru/prezidium/) Мероприятие организовано при поддержке спортивного клуба каратэдо Сито-рю «BUSHIDO» (http://shitoryu64.ru/) и спортивного клуба дзюдо «ФАВОРИТ». (http://judo64.ru/)