Поместье Нежданова

Даем совет жителям домов , которыми управляет УК ООО «Мул Авто», а это на сегодня (103 дома) : не ищите хозяина этой УК Нежданова в Энгельсе. Не ищите, люди, Нежданова в Энгельсе, если в вашем доме потекли трубы, затоплен подвал дома, или еще что-то случилось нехорошее, и вы написать заявку, или жалобу в эту УК. Ищите хозяина Мул Авто Нежданова С.А. не в Энгельсе, а… в его имении и поместье- на берегу пруда Пашкин, в 30 километрах от Энгельса. Там хозяин Мул Авто и обитает : дышит свежим степным воздухом, ловит рыбу, ест шулюм из баранины, купается в пруду и ходит париться в баню.

Пашкин пруд находится за Энгельсом, между селами Титоренко и Первомайское. Тут и находится поместье и подворье господина Нежданова, хозяина таких фирм в Энгельсе, как ООО «Коммунальщик-Н», ООО «Стройсервис», ООО «Мул Авто».

Когда-то, на Пашкин пруд можно было пройти свободно жителям села Титоренко, Первомайского. Это было любимое место отдыха жителей сел, тем более, что это единственное водохранилище в округе. Где еще укрыться от зноя в летнюю жару? Тут отдыхали, купались, загорали, ловили рыбу. Да и пруд прекрасный- подземные воды, родники, глубина до восьми метров.

Сейчас это все в прошлом. Теперь все это принадлежит одному человеку. Здесь теперь владения Нежданова. И сам пруд. И земля вокруг. Тут возле пруда расположилось его поместье: дом, гостиница, гараж, баня. Все это ограждено забором. На лугах имения Нежданова пасется скот, лошади. А чтобы у простых жителей сел пропало всякое желание сюда приближаться, а тем более, пройти к пруду - поместье свое Нежданов по периметру оградил проволокой, по которой пропущен электрический ток. Кроме этого, прокопаны рвы, чтобы не проехать и не пройти. Поставлены шлагбаумы. Везде - видеокамеры. Словом, защитил от народа свое имение Нежданов по всем правилам фортификационного искусства и словно бы на века, окопался тут хозяин УК Мул Авто и феодал Нежданов в своей латифундии.

В былые времена люди сюда приезжали на маевки к берегу пруда, здесь весело праздновали на берегу Пашкина пруда День работников сельского хозяйства. Теперь, вход к пруду только за деньги. Так решил хозяин имения Нежданов. Вход - 500 рублей, за то, чтобы насладиться природой, свежим воздухом и половить карася, карпа. На каком основании всем этим владеет один Нежданов С.А. , людям непонятно. Ни информации при въезде, ни справки о лицензии, о собственности. Есть ли у Нежданова документы на владение единолично прудом, земельными угодьями вокруг пруда ? Просим на эти вопросы ответить прокурора Энгельса и направляем редакционный запрос в прокуратуру Саратовской области на имя С.В. Филипенко.

Хозяйство тут у Нежданова С.А. немаленькое: лошади, свиньи. На территории поместья Нежданова С.А. люди видят постоянно работников УК «Мул авто». Их сюда, как безмолвных холопов, привозят из Энгельса. Видимо, барин Нежданов С.А. не в курсе, что крепостное право давно в России отменили? Так что, если течет труба в каком либо доме «управляемым» «Мул Авто», то людям не следует искать слесаря, потому что он находится далеко от Энгельса- в усадьбе Нежданова. Слесарю не до прорванной трубы, потому что он за скотом навоз убирает.

Регулярный гость здесь сын Нежданова С.А. – В.С. Нежданов. Приезжает сюда с друзьями, подругами: гуляют, наслаждаются природой, отдыхают от всей души.

Нежданов В.С. , как известно, заместитель главы ЭМР Плеханова по ЖКХ и курирует работу управляющих компаний в Энгельсе. Вечерами, за шашлыками и под горячий чай, с папой в его имении можно обсудить работу родной управляющей компании, и, возможно, подумать: какие бы дома УК Мул Авто еще захватить, и как бы еще по- больше людей обмануть и затащить в свою самую «лучшую» в Энгельсе УК…

Вот такая получается очень некрасивая история: всеми благами этого места пользуется полноценно только один человек вместе со своим скотом в имении: Нежданов С.А. Ну, еще и его сын с веселыми друзьями.

А все остальные жители в сельской округе- могут сюда приходить на пруд только за деньги. Да и то, через шлагбаум, под надзором камер, словно бы в особую зону.

Жители сел Титоренко и Первомайское пробовали писать жалобы, но… Нежданов старший в Энгельсе у местной власти в почете. Депутат Горсовета многих созывов. Никто на жалобы не реагировал. Видимо, в Энгельсе считают, что это нормально, когда и землей, и водохранилищем владеет один человек.

А что считают по этому поводу в прокуратуре Саратовской области? Настоятельно просим прокуроров приехать на Пашкин пруд и проверить: имеет ли право собственности на пруд и на землю в этих местах Нежданов С.А.?

Ведь это не праздный вопрос, а вопрос социальной справедливости.