МИНЗДРАВ НЕ...ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

При молчаливом бездействии Минздрава население страны употребляет молочный фальсификат, что ведет к многочисленным опасным заболеваниям.

Все знают, что предприятия по производству молочной продукции Саратовской области, подобные предприятия по всей стране производят фальсификат: прокуратура, МВД, Росконтроль, Роскачество, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Все и все знают! Все эти организации в меру своих сил и компетенции противостоят производству молочной фальсифицированной продукции, выявляют ее производство на молочных предприятиях. В последнее время к этой проблеме подключились предметно и активно депутаты Госдумы и сам председатель Госдумы В.В. Володин, заявивший, что производителей фальсификата следует привлекать к уголовной ответственности.

И только одно ведомство остается от этой истории в стороне - МИНЗДРАВ! Казалось бы, министерство здравоохранения, как никого другого должна беспокоить и волновать проблема безопасности и качества молочной продукции, и то, что людей в буквальном смысле слова травят фальсификатом. Но… Минздрав молчит, как будто бы эта ситуация его совсем не касается. Почему? Разве от качества молочной продукции не зависит здоровье людей? Где министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко? Где министр здравоохранения Саратовской области Олег Николаевич Костин? Они разве не знают, что фальсифицированный молочный продукт наносит непоправимый вред здоровью, вплоть до рака?

На коробках сигарет Минздрав предупреждает об опасности для жизни курения, но почему Минздрав не предупреждает об опасности молочного фальсификата? Почему специалисты, ученые Минздрава РФ не проводят специальные исследования по этой проблеме?

На сайте Минздрава России вы не найдете при всем желании ни одной статьи, или заметки по проблеме молочного фальсификата, не говоря уже об информации, про исследования учеными влияния на организм употребления молочного фальстификата. Нет такой информации на сайте Минздрава и Саратовской области!

Ситуация усугублена тем, что многие люди РЕГУЛЯРНО употребляют в пищу молочные продукты. И многие из них- с признаками фальсификации подделки. На утро ребенку- обязательно йогурт. Вечером- стакан молока. Может ли йогурт, который хранится месяц, два быть вообще натуральным пищевым продуктом?

Ненатуральный продукт, произведенный на основе пальмового масла и различного вида жиров. не может быть полезен! Но где исследования российских ученых на этот счет? Вы не найдете нигде отчета о таких исследованиях. Значит, все в порядке, значит, медики молча согласились, что такая проблема для здоровья людей существует, но они при этом, ничего с эти мне могут поделать? Не нам учить Минздрав, что это ведомство в силах предпринять, чтобы люди не употребляли в пищу молочный фальсификат, вредный для организма.

Тем более, что давно известно, что у Всемирной организации здравоохранения отношение к пальмовому маслу стабильно негативное. Еще в 2018 году ВОЗ презентовала международную программу отказа от использования этого вида жира в пищевой промышленности. Почему наш Минздрав не подключился к этой программе? Ведь ситуация более, чем тревожна. В первую очередь это касается трансжиров. Прекращение их потребления является ключевым условием охраны здоровья и спасения жизни людей: согласно оценкам ВОЗ, каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных потреблением трансжиров, умирает более 500 000 человек», - прокомментировали планы по отказу от «пальмы» в Европейском бюро ВОЗ. Получается, легче делать операцию на сердце больному человеку, чем предупредить об отказе от потребления фальсификатов?

По планам экспертов ВОЗ, слезть с пальмовой иглы большинство стран мира смогут уже в 2023 году. Но, увы, это не касается не Россия. У нас пока курса на полный запрет этой гадости нет. Введены только ограничения.

Помимо вреда здоровью от пальмового масла, есть еще и громадный вред экономический: массовое применение пальмового масла при производстве молочной продукции убивает не только организм человека, но и самого производителя натурального молока!

Да, при всех минусах, о которых не первый год трубят врачи, у обработанного пальмового масла есть один огромный плюс - оно очень дешевое. «Пальма» способна снизить себестоимость продукции в пять — десять раз. Сильнее всех этот перекос ощущают фермеры.

В результате- фальсификат не только убивает организм человека, но и губит сельскохозяйственного производителя!

«Для нас как производителей молочной продукции от пальмового масла один вред. Мы поставлены в условия неравной конкуренции с агрохолдингами, которые применяют этот жир. Например, себестоимость полностью натурального творога - 250 рублей за килограмм. Творожного продукта с заменителем молочного жира, под которым чаще всего, прячется именно пальмовый - 50- 60 рублей за килограмм. Производители, у которых нет ни одной коровы, получают прибыль от своей «молочной» продукции в 300-500 процентов»- говорит фермер Вадим Рошка.

Вдумайтесь: у производителя нет НИ ОДНОЙ КОРОВЫ, а он производит молочную продукцию! Это мошенничество. Где наши правоохранители? Их нет, и в лучшем случае, они принимают меры после писем от Россельхознадзора, или от Роспотребнадзора об обнаруженном фальсификате. Как результат- рынок заполонил фальсификат, а фермер, производящий натуральный молочный продукт, разоряется, потому что натуральное молоко производить не выгодно! Село вымирает, а фальсификат процветает! А мы каждый год слышим слова о поддержке сельхозпроизводителя!

При этом, фермеры сетуют, что крупным ретейлерам выгодно работать с такими же крупными производителями. Пусть последние и грешат разбавлять творог, кефир и йогурты растительным жиром. Главное - их продукты долго хранятся, а объемы производства позволяют обеспечить постоянные и бесперебойные поставки. Где же реальная поддержка сельхозпроизводителя?

О благополучии и здоровье потребителя при этом, мало кто по-настоящему задумывается, и Минздрав- один из первых в этом списке. Это ведомство не интересует проблема здоровья населения при употреблении фальсифицированных молочных продуктов.

Правда, есть исключения, кого эта проблема по-настоящему беспокоит, и кто проводит исследования на эту тему. Информацию об этом нам удалось найти в Интернете о работе в этом направлении такой организации, как ВГНКИ( структура, входящая в Россельхознадзор). Сегодня это учреждение разрабатывает методику выявления пальмового масла и говяжьего жира в молочной продукции.

В интервью, опубликованном в журнале «Ветеринария и жизнь», директор Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора) Леонид Киш поделился, чем опасна для потребителей фальсификация молочной продукции пальмовым маслом и какие современные методы его обнаружения разрабатываются учеными:

«Возьмем молочную продукцию. Зачастую недобросовестные производители молочной продукции пытаются заменить молочный жир в сливках, сыре, сгущенке самым дешевым пальмовым маслом. Конечно, это фальсификация. Помимо обмана потребителя здесь кроется и большая опасность для его здоровья. Дело в том, что при нагревании пальмового масла образуется 3-МХПД (монохлорпропандиол) и глицидол — это низкомолекулярные соединения, производные глицерина, которые являются загрязняющими токсичными и канцерогенными веществами»

Ученые «ВГНКИ» разработали методику определения 3-МХПД и глицидола в жиросодержащей пищевой продукции. Специалисты ФГБУ «ВГНКИ» работают над созданием собственной более чувствительной методики для выявления говяжьего жира в молочной продукции. Новая методика будет обладать более низкими пределами обнаружения и детектирования в широком диапазоне концентраций. Знают ли об этих исследованиях в Минздраве РФ, в Минздраве Саратовской области? Не думаем, поскольку вопрос фальсификации молочных продуктов эти ведомства вообще не интересует.

Напомним, отдельно для Минздрава РФ и Минздрава Саратовской области, что в июне Госдума предложила ввести уголовную ответственность за фальсификацию пищевой продукции пальмовым маслом.

«Мы должны сделать всё, чтобы защитить здоровье наших людей. Возьмите мороженое, конфеты, йогурты, масло, всё то, что должно содержать молоко, а содержит пальмовое масло. Это фальсификат. Вред для здоровья», — сказал Вячеслав Володин».

Заметим, что тут ключевое слово- «здоровье». А где же наше Министерство здравоохранения и почему оно остается в стороне он такой серьезной проблемы?

Чтобы на этот вопрос был получен ответ, мы посылаем запросы- в Минздрав РФ и Минздрав Саратовской области.