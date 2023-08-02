Если в УФНС все так хорошо, то почему это ведомство сотрясает кадровая чехарда, суды и уголовные дела?

На днях руководитель УФНС по Саратовской области Елена Краснова дала 20-минутное интервью по саратовскому телевидению. Это был классический самоотчет чиновницы, доложившей с экрана: все хорошо, есть динамика по сбору налогов, есть взаимопонимание с проверяемыми предприятиями, стали меньше проводить выездных проверок…

Давно замечено: если руководитель появляется в публичной плоскости, будь то интервью в газете, или на телевидении, то это верный знак того, что в руководимом им ведомстве все очень плохо. Так плохо, что надо выходить к народу и рассказывать, как все хорошо. Своими интервью самоотчетами Краснова хотела бы поправить свои дела в руководимом ею ведомстве, и видимо, она полагает, что это ее спасет от неминуемой отставки, о которой давно уже говорят.

То, что она неизбежна, подтверждают наши многочисленные инсайдеры, сообщающие нам, что в Центральном аппарате недовольны политикой, которую проводит эта не в меру амбициозная дама. Подтверждает это и сама Краснова своими действиями и своей кадровой политикой, проводимой ею в ведомстве.

А политика, проводимая Красновой такова: кадровые вопросы трещат по швам, а в самом ведомстве даже завелись преступники, ожидающие суда.

Но ничего не сказала об этом в своем интервью Елена Краснова, зато сообщила, что все хорошо, что есть успехи и даже сказала, что «мы за то, чтобы дружно решать проблемы». Это она имела в виду, видимо, тех, кто справедливо недоволен методами работы налоговиков, о чем неоднократно писали СМИ: предвзятость в проведении проверок, нежелание слышать аргументы, грубость инспекторов и даже угрозы, вызовы работников на допросы, и бесконечные, нескончаемые пристрастные проверки…

Не поэтому ли, в ведомстве самой Красновой, такой разброд и шатание? Только за последнее время от руководителя УФНС по Саратовской области Елены Красновой ушли три заместителя! В мае этого года пост заместителя главы ведомства покинул Роман Рамазанов. По некоторым данным от проверенных источников, отставке Ромазанова предшествовал острый внутрикорпоративный конфликт. Еще раньше, из ведомства, руководимого Красновой, уволились такие профессионалы, как Станислав Плюхин, и Людмила Галкина. С кем остается Краснова? Сама с собою? Или, этот руководитель намеренно, «зачищает поляну», под себя, дабы ей не мешали устанавливать свои правила в работе?

Похоже, что именно это обстоятельство и напрягает, как сообщают наши проверенные источники, Центральный аппарат в Москве. Видно, Краснова перепутала частную лавочку и государственную организацию , потому что ведет себя так, словно бы областная налоговая инспекция это то место, где можно «поиграть» по своим правилам, понятной одной ей?

Кадровая чехарда в ведомстве Красновой происходит на фоне крупных коррупционных скандалов. Совсем недавно, следователями СК по Саратовской области было завершено расследование уголовного дела о получении взятки сотрудниками структурных подразделений ФНС России по региону. По данным следствия, с октября 2021 по ноябрь 2022 года четверо сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области получили взятку в размере более 1,3 млн рублей за передачу закрытой информации.

Еще один скандал в ведомстве Красновой произошел всего месяц назад: саратовское УФНС с треском проиграло процесс о взыскании с бизнеса мнимых недоимок. Энгельсское потребительское общество "Покровское" выиграло тяжбу у саратовских налоговиков, пытавшихся получить с предприятия, якобы, имевшиеся у него недоимки.

По результатам выездной проверки налоговики доначислили "Покровскому" НДС в сумме 10 млн 248 тыс. 459 рублей. Суд указал УФНС на противоречия в материалах налоговой проверки.

Поиск так называемых налоговых недоимок, это, видимо, «конек» Красновой и это стало для УФНС, полагаем, одним из приоритетных направлений деятельности, и делается это налоговиками под лозунгом необходимости пополнения бюджета.

Никто нее спорит- платить налоги надо, пополнять бюджет надо, но не такими способами, которые, как потом оказывается на поверку- были незаконными! А если бы предприятие «Покровск» не обратилось в суд? Так бы все и думали, что УФНС действовало в рамках закона в отношении «Покровска»! А сколько предприятий, которые имели «счастье» общаться с ведомством Красновой не пошли в суд?

Таков стиль работы Красновой и ведомства, которым она управляет, и с этим ведомством, явно что-то не в порядке!

По поводу Красновой и работы УФНС в одном из СМИ Саратова был опубликован такой комментарий источника из УФНС :

"В среде опытных работников налоговой службы вызывает удивление "номенклатурный" стиль Елены Красновой… менеджмент целого ряда крупных предприятий ждет от федерального центра в отношении саратовской налоговой не только кадровых решений, но и масштабных проверок с перспективой передачи материалов в органы Следственного комитета".

Вопрос пока остается открытым: когда ждать эти масштабные проверки?

Пока над этим вопросом размышляют в Центральном аппарате, редакция «Саратовского репортера» направляет запрос по изложенным в статье фактам в Генеральную прокуратуру и ФНС России.