Указ Президента РФ депутаты Саратовской областной думы- не исполняют

Чем занимается председатель Комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы Иван Бабошкин и депутаты Саратовской областной думы?

Ответ короткий- ничем, кроме того, как на праздники дарят избирателям подарки в виде конфет, электрических чайников и цветов. Что еще, кроме этого? Еще - совещания в областной думе, которые, как правило, к конкретным результатам не приводят. Подобное совещание проводил Иван Бабошкин год назад- в июле 2022 года, где констатировалось : себестоимость производства молока в области вырастет на 10-15%. Прошел год, как про это сказали. Что-то изменилось? Стало еще хуже. Тогда в чем был смысл того совещания? Видимо, для того, чтобы показать- работа ведется, для отчета. На том же совещании было сказано, что с инвестпроектами "ситуация осложнилась, потому что все подорожало - и оборудование, и материалы", а глава комитета Иван Бабошкин заявил, что нужно заниматься не просто сохранением поголовья, а наращиванием. Правда, не сказал Бабошкин тогда, год назад, как надо заниматься этим «наращиванием» и какова должна быть роль областной власти в этом «наращивании».

Был еще круглый стол в апреле этого года и на площадке местной саратовской «Единой России» по инициативе Ивана Бабошкина, на котором обсудили снижение закупочных цен на молоко и подсолнечник. Конечно, не так плохо, что собрались, поговорили, обсудили. А что дальше? А дальше… как тогда рассказал журналистам Иван Бабошкин, «по итогу того совещания министерству сельского хозяйства области в качестве рекомендации предложено было… провести совещание с участием предприятий отрасли о текущей ситуации на рынке молока и продуктов его переработки, провести анализ и выработать пути решения». После совещания- еще одно совещание! Вот так! После совещания посовещались и поручили провести еще одно совещание минсельхозу. А что кроме этого, и что вслед за совещаниями? Реальные шаги где? Через год, когда ситуация будет ниже плинтуса, Иван Бабошкин снова соберет совещание?

Вот так, от одного совещания к другому, идет исполнение Указа Президента РФ “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” в Саратовской области- на заседаниях в областной думе. Поговорили, и забыли. До следующего совещания. При этом, ситуация с качеством молока только усугубляется, а фальсификату- «зеленый свет» на прилавки магазинов!