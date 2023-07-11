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Указ Президента РФ депутаты Саратовской областной думы- не исполняют

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 Чем занимается  председатель Комитета  по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы Иван Бабошкин и  депутаты  Саратовской областной думы?

 

Ответ короткий- ничем, кроме того, как   на праздники дарят избирателям подарки в виде конфет,  электрических чайников и цветов. Что еще, кроме этого? Еще - совещания в областной думе,  которые, как правило,  к конкретным результатам  не приводят.  Подобное совещание  проводил Иван Бабошкин  год назад- в  июле  2022 года, где констатировалось : себестоимость производства молока в области вырастет на 10-15%.  Прошел год, как про это сказали.  Что-то изменилось?  Стало еще хуже.  Тогда в чем  был смысл  того совещания? Видимо,    для того, чтобы показать-  работа ведется, для отчета. На том же совещании было сказано, что  с инвестпроектами "ситуация осложнилась, потому что все подорожало - и оборудование, и материалы", а  глава комитета Иван Бабошкин заявил, что нужно заниматься не просто сохранением поголовья, а наращиванием.   Правда, не сказал Бабошкин тогда, год назад, как надо заниматься этим «наращиванием» и какова  должна быть роль областной власти в этом «наращивании».

Был еще  круглый стол  в апреле этого года  и на площадке местной саратовской «Единой России»  по инициативе Ивана Бабошкина, на котором  обсудили снижение закупочных цен на молоко и подсолнечник. Конечно,  не так плохо, что собрались, поговорили, обсудили. А что дальше? А дальше… как тогда рассказал журналистам  Иван Бабошкин,  «по итогу  того совещания министерству сельского хозяйства области в качестве рекомендации предложено было… провести совещание с участием предприятий отрасли о текущей ситуации на рынке молока и продуктов его переработки, провести анализ и выработать пути решения». После совещания- еще одно совещание! Вот так! После совещания  посовещались и поручили провести еще одно совещание минсельхозу. А  что кроме  этого,  и что вслед за совещаниями? Реальные шаги где?  Через год, когда ситуация будет ниже плинтуса, Иван Бабошкин  снова соберет   совещание?

Вот так, от одного совещания к другому, идет исполнение Указа Президента РФ “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” в Саратовской области- на заседаниях в  областной думе. Поговорили,  и забыли.  До следующего совещания. При этом, ситуация с качеством молока  только усугубляется, а фальсификату- «зеленый свет» на прилавки магазинов!

 