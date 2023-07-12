Министерство дутых цифр

Министерство сельского хозяйства Саратовской области игнорирует Указ Президента, не исполняет его и саботирует. И это еще, мягко сказано, потому что министерство вводит в заблуждение губернатора Саратовской области на основе сфальсифицированных данных о том, что в Саратовском регионе поголовье КРС в достаточном количестве , и с каждым днем становится все больше, а значит- и молока у нас натурального в достатке.

Давайте прочитаем сначала сообщение ТАСС о работе этого министерства за прошлый год, так сказать, красивые цифры отчетности : «Обеспеченность населения молоком собственного производства в Саратовской области составляет 100%. Об этом сообщил зампред правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский на совещании при губернаторе Романе Бусаргине: "По итогам 2022 года Саратовская область занимает четвертое место в ПФО по численности поголовья коров, численности крупного рогатого скота и по производству крупного рогатого скота на убой, пятое место - по производству молока. По состоянию на 1 января поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности составило 417,6 тыс. голов, в том числе 188,9 тыс. коров. В 2022 году хозяйствами всех категорий области произведено 756,6 тыс. тонн молока, в том числе в организованном секторе 183,7 тыс. тонн, личными подсобными хозяйствами - 572,9 тыс. тонн".

И дальше, в том же духе, как у нас в регионе все хорошо с молоком: "Сохранение и увеличение производственных показателей по молочному скотоводству предполагается за счет инвестиционных проектов. В 2023 году реализация пяти инвестпроектов с плановым объемом инвестиций более 1 млрд рублей продолжится в Марксовском, Ртищевском и Турковском муниципальных районах. Планируется создание 25 рабочих мест. В результате реализации инвестпроектов дополнительно будет произведено порядка 20 тыс. тонн молока и более 1 тыс. тонн мяса", - сообщили в министерстве. Власти планируют, что в 2023 году во всех категориях хозяйств области произведут не менее 757,3 тыс. тонн молока».

То есть, послушать министра Ковальского, проблем ни с производством молока, ни с его качеством нет вообще! Полагаем, что такие дутые цифры и отчеты на ленте ведущего информационного агентства, как ТАСС, есть самое настоящее вредительство.

А если проанализировать цифры честно и беспристрастно, то мы увидим, что бывшие колхозы, совхозы надоили 183 000 тонн, а остальные… аж 572 000 тонн и это частный сектор?! То есть, если средний суточный надой по области на одну фуражную корову составил 18 литров, если возьмём период лактации 250 дней, то у частников должно быть в наличии минимум 127 000 коров!!! Где Вы видели такое поголовье в Саратовской области? В сёлах осталось по 5-6 коров, а где и совсем нет. Это значит, что министерству и лично министру Ковальскому нужно реально пересчитать коров в частном секторе, и тогда и губернатор Бусаргин и все население, которому «впаривают» цифры местного минсельхозза, увидят реальную и ужасающую картину!

Но, судя по официальным цифрам минсельхоза, Саратовская область впереди планеты всей: разделим 757000000 литров на 2404000 чел., получим 314 литров на 1чел.в год, прямо таки стандарт! И такие отчёты, как в Саратове, кстати, по всей стране. На бумаге, мы в " шоколаде" т.е. в " молоке, а на деле, едим дружно фикцию из пальмового масла. О чем и говорил недавно в Госдуме Вячеслав Володин. А такие товарищи- господа, как министр Ковальский вводят Вячеслава Володина и губернатора Романа Бусаргина в заблуждение: у нас все хорошо, и молока у нас много и качество его отменное!

Поэтому, министр Ковальский не то, что не исполняет Указ президента РФ о продовольственной безопасности он его – саботирует своим враньем. Вывод? Вывод, как мы полагаем, обязан сделать губернатор Бусаргин, которого Президент страны назначил на эту должность, а народ Саратовской области поддержал его кандидатуру.

То, что трубило министерство о миллионе тонн молока это всё профанация и это должен знать губернатор Бусаргин. Нет столько дойных коров в области. Однако, с помощью глав сельских администраций "нарисовать" можно коров сколько угодно, и бумага всё вытерпит. Проверить легко, нужно только сверить отчётность глав поселений, ветеринаров и проехать в одном из сёл, посчитать вживую. Дайте такое задание своим советникам, губернатор Бусаргин- и не доверяйте отчетам минсельхоза! Цифры не совпадут в разы! А уголовную ответственность за недостоверную отчётность в статистическое управление, никто не отменял. Приписывают уже много лет, главы меняются, но приходящие боятся менять цифры, так как это отразится на хорошей отчётности района, области. Короче, круговая порука, все всё знают, но молчат.

Может быть, пора прокуратуре области этим вопросом заняться и лично Ковальским?