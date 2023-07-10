Указ Президента РФ о продовольственной безопасности в Саратовской области- не исполняется

Указ Президента РФ № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан 21 января 2020 г. В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства.

Указ о продовольственной безопасности есть, а исполнения на территории Саратовской области –потребитель продуктов не видит. Впрочем, областную законодательную исполнительную власть трудно упрекнуть, что она не знает о существовании такого Указа, и что совсем ничего не делает для его исполнения. Но логика здесь такая: если бы Указ Президента исполнялся реально, а не формально, то такой проблемы, как качество молока, не стояло бы. А она, однако стоит и очень остро. Значит, Указ Президента выполняется лишь формально и в отчетах, а не на практике?

Молоко, можно сказать это стратегический исконно наш национальный продукт. Это один из самых популярных продуктов у нашего населения с древнейших времен. «Пейте дети молоко, будете здоровы!»- пели в СССР. И, сегодня, казалось бы, проблем нет с молоком и оно на любой вкус и любых марок в каждом магазине нашего региона. Что уже насторожить должно потребителя: коров -то откуда столько в Саратовской области, ведь они повымирали в основной массе своей, тогда, откуда столько молока?

В том-то и проблема- молока очень много в магазинах, но на самом ли деле, это настоящее молоко, как говорится, из-под коровы?

Нет, и многие потребители об этом знают, что молоко, поступающее в магазины производится на основе различных суррогатов, добавок, примесей, жиров, пальмового масла. И все это- весьма вредно для здоровья, потому что - это не МОЛОКО!

Но все покупают, и что самое страшное, пьют молочную отраву наши дети. И в результате массового засилья молочного фальсификата в магазинах страны, в нашей Саратовской области, под реальной угрозой уничтожения находятся производители настоящего молока. И первая причина здесь- экономическая. Дешевле выпускать и травить население молочным фальсификатом, нежели выпускать качественное, натуральное молоко.

Есть проблема, и ее озвучил совсем недавно в стенах Госдумы спикер Вячеслав Володин, сказав, что молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред для здоровья и что необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители : «Надо нам вводить действенные меры в отношении тех, кто просто напросто травит людей».

Важные слова сказаны. Указ Президента о продовольственной безопасности есть. Но проблема пока остается.

Разумеется, что она так и останется, если ее не будут конкретно решать на местах. Давайте посмотрим, кто ответственен за решение данной проблемы в Саратовской области конкретно, и что каждый из ответственных лиц делает на своем месте в силу своей компетенции.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Председатель Комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы Иван Бабошкин и все депутаты Саратовской областной думы без исключения, поскольку они представляют в законодательном органе население региона. Заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства области Ковальский Р.С.

Контролирующие органы качества молочной продукции

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области ( руководитель Павлов Н.Н.) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям( руководитель Частов А.А.).

Вот от этих людей, в большей мере зависит то, как организована работа по контролю за качеством молочной продукции, а значит, эти государственные чиновники ответственны и за исполнение Указа Президента РФ о продовольственной безопасности. Как же они выполняют работу в данном направлении? Начнем с губернатора Бусаргина

Какое молоко пьет губернатор Бусаргин?

Сразу отметим, что губернатор Роман Бусаргин, как говорится, в теме и прекрасно знает, что такое настоящее молоко, и где его надо покупать. На одной из прямых линий с жителями губернии, губернатор Бусаргин сказал, дословно, что «ходит и на рынок, покупает там сливки и молоко, поскольку их не купить в сетевых магазинах».

А что на практике? Мы не припомним ни одного совещания в правительстве Саратовской области, которое было бы посвящено конкретно этой теме: качество молока. И тут не дело вкуса: нравится, не нравится. Речь идет о безопасном, а значит качественном продукте, такое, как молоко. Именно на качество продуктов, в том числе и молока, делается упор в Указе Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». Но как мы видим, на уровне правительства Саратовской области этот Указ не принят в реальную работу, а проверка качества молока отдана на откуп проверяющим организациям, и как бы считается, что исполнительная власть на проверку качества никак влиять не имеет даже и права.

Но даже если и проверяющие организации сигнализируют губернатору, о том, что на прилавки магазинов поступает некачественная продукция, то и тут- губернатор просто молчит и игнорирует такие сигналы. Вот свежий пример.

В апреле этого года в СМИ была распространена информация о том, что Россельхознадзор обратил внимание на работу ветеринарной службы, лаборатории которой не обладают необходимым уровнем оснащенности и нужными аккредитациями. Это приводит к неспособности выявить самые простые несоответствия в продукции – именно поэтому из 23 тыс. происследованных проб лаборатории ветеринарной службы выявили отклонения всего в 69 (0,3%). Отмечается, что из 37 ветеринарных лабораторий региона аккредитация есть только у девяти. Однако, даже у них отсутствуют(!!!) методики для определения целого ряда антибиотиков жирно-кислотного состава, микотоксинов, пестицидов и многого другого. "Об этих серьезных проблемах Россельхознадзор информирует правительство Саратовской области на протяжении трех лет. Однако действенных мер по исправлению ситуации не принято", - сообщила пресс-служба ведомства в апреле 2023 года.

Вот и вся работа исполнительной власти, которая, как мы можем делать вывод, не влияет на исправление ситуации с качеством молока. В ответ на сигналы Россельхознадзора- молчание.

Но проблема качества молока решается не только, и даже не столько его контролем. На рынке нет конкуренции: пойдите и найдите в сетевых магазинах настоящее деревенское молоко. Его нет! Следовательно, задача исполнительной власти региона- решать вопросы по поддержке производителя настоящего натурального молока. Тут много вариантов: это и различные преференции местному производителю, и уменьшение налогового бремени, и льготная кредитная политика, инвестиции…

Поэтому, все усилия власти и лично губернатора в этом направлении должны быть сосредоточены на создании конкурентной среды в этой отрасли. Но ее сегодня- нет! Хотя, если вспомним, губернатор Радаев еще в 2019 году поставил задачу по развитию сырьевой базы по молоку в крупных районах Саратовской области. Об этом четыре года назад шла речь на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

Задача губернатором Радаевым была «поставлена». Но ничего в положительную сторону не изменилось, и напротив, сегодня отчетливо видны тенденции, что поголовье крупного скота уменьшается, а производителю просто невыгодно в нынешних условиях производить молоко, следствии катастрофического уменьшения его себестоимости.

Четыре года назад, по словам бывшего уже министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяны Кравцевой, велась работа, «направленная на выполнение поручения губернатора — обеспечить производства молока не менее 1 млн. тонн в год. Сегодня ( четыре года назад- ред.) производство составляет 700 тыс. тонн» . Где все это сегодня?

Пришедший на смену губернатору Радаеву губернатор Бусаргин тоже проводит, как и его предшественник совещания.

Так, на одном из совещаний губернатор Бусаргин, во время посещения Балаковского молочного комбината ровно год назад, в июле 2922 года, поставил задачу «загрузить молочные заводы региона саратовским сырьем». Прошел год, и что изменилось в позитивную сторону? Загрузили? При этом, сам губернатор Бусаргин, по его же словам, покупает молоко на рынке. Где же продукция местного производителя?

Кто еще может, кроме губернатора региона и должен в силу своего служебного положения, повлиять на ситуацию с качеством молока?