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Указ Президента РФ о продовольственной безопасности в Саратовской области- не исполняется

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Указ Президента РФ  № 20  “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” был подписан  21 января 2020 г. В этом Указе очень много говорится о качестве продуктов питания, и о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов. Ведь качество  продуктов питания- это залог здоровья нации. А здоровая нация- это залог безопасности государства.

Указ  о продовольственной безопасности есть, а исполнения на территории Саратовской области –потребитель продуктов не видит.   Впрочем, областную  законодательную исполнительную власть   трудно упрекнуть, что  она не знает о существовании такого Указа, и что совсем ничего не делает для его исполнения. Но логика здесь такая: если бы Указ Президента исполнялся реально, а не формально, то   такой проблемы,  как  качество молока, не стояло бы.  А она, однако стоит и очень остро. Значит, Указ Президента выполняется лишь формально и в отчетах,  а не на практике?

Молоко, можно сказать это стратегический исконно наш национальный   продукт. Это один из самых популярных продуктов у нашего населения с древнейших времен. «Пейте дети молоко, будете здоровы!»- пели в СССР.   И, сегодня,  казалось бы, проблем  нет с молоком и оно на любой вкус и любых марок  в каждом  магазине нашего региона.  Что уже насторожить должно потребителя: коров -то  откуда столько в Саратовской области, ведь они повымирали в основной массе своей, тогда,  откуда столько молока?

В том-то и проблема- молока очень много в магазинах, но на самом ли деле,  это настоящее молоко, как говорится, из-под коровы?

Нет, и  многие потребители об этом знают, что молоко, поступающее в магазины производится на основе  различных суррогатов, добавок, примесей, жиров,  пальмового масла. И все это- весьма вредно для здоровья, потому что -  это не МОЛОКО!

Но  все покупают, и  что самое страшное,   пьют молочную отраву наши дети.  И в результате  массового засилья   молочного  фальсификата в  магазинах страны,  в нашей Саратовской области,  под реальной угрозой уничтожения находятся   производители   настоящего молока. И первая причина здесь- экономическая.    Дешевле выпускать и травить население молочным фальсификатом, нежели выпускать качественное, натуральное молоко.

Есть проблема, и ее озвучил совсем недавно в стенах Госдумы спикер Вячеслав Володин, сказав,  что  молоко- содержит пальмовое масло, фальсификат, вред  для здоровья и что   необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует  эти заменители : «Надо нам вводить действенные меры в отношении тех, кто просто напросто травит людей».

Важные слова сказаны.  Указ Президента о продовольственной безопасности есть.  Но проблема пока  остается.

Разумеется, что она так и останется, если ее   не будут конкретно решать на местах. Давайте посмотрим, кто  ответственен за решение данной проблемы в Саратовской области конкретно, и что каждый из ответственных  лиц делает на своем месте в силу своей компетенции.

  1. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
  2. Председатель Комитета  по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы Иван Бабошкин и все депутаты  Саратовской областной думы без исключения, поскольку они представляют в законодательном органе    население региона.
  3. Заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства области Ковальский Р.С.

Контролирующие органы качества молочной продукции

  1. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области ( руководитель Павлов Н.Н.)
  2. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям( руководитель Частов А.А.).

Вот от этих людей, в большей мере зависит  то, как организована работа по контролю за качеством молочной продукции, а значит, эти государственные чиновники ответственны и за исполнение Указа Президента РФ о продовольственной безопасности. Как же они выполняют работу  в данном направлении?  Начнем с губернатора Бусаргина

 

 

           Какое молоко пьет губернатор Бусаргин?

 

Сразу отметим, что  губернатор Роман  Бусаргин, как говорится, в теме и прекрасно знает,  что такое  настоящее молоко,  и где его надо покупать. На одной из прямых линий с жителями губернии,   губернатор Бусаргин  сказал,  дословно,  что «ходит и на рынок, покупает там сливки и молоко, поскольку их не купить в сетевых магазинах».

А что  на практике?   Мы не припомним ни одного совещания в правительстве Саратовской области,  которое было бы посвящено  конкретно этой теме: качество молока.  И тут не дело вкуса:  нравится, не нравится. Речь идет о безопасном, а значит качественном   продукте, такое, как молоко. Именно на качество продуктов,  в том числе и молока,  делается упор в Указе Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».  Но как мы видим, на уровне правительства  Саратовской области этот Указ не  принят в реальную  работу, а проверка  качества молока   отдана на откуп  проверяющим организациям,  и как бы считается, что    исполнительная власть на проверку  качества никак влиять не имеет даже  и права.

Но даже если и проверяющие организации сигнализируют губернатору,   о том, что на прилавки магазинов поступает  некачественная продукция, то и тут- губернатор просто  молчит и игнорирует такие сигналы. Вот  свежий пример.

В апреле этого года в СМИ была распространена  информация о том, что Россельхознадзор  обратил внимание на работу ветеринарной службы, лаборатории которой не обладают необходимым уровнем оснащенности и нужными аккредитациями. Это приводит к неспособности выявить самые простые несоответствия в продукции – именно поэтому из 23 тыс. происследованных проб лаборатории ветеринарной службы выявили отклонения всего в 69 (0,3%). Отмечается, что из 37 ветеринарных лабораторий региона аккредитация есть только у девяти. Однако, даже у них отсутствуют(!!!) методики для определения целого ряда антибиотиков жирно-кислотного состава, микотоксинов, пестицидов и многого другого. "Об этих серьезных проблемах Россельхознадзор информирует правительство Саратовской области на протяжении трех лет. Однако действенных мер по исправлению ситуации не принято", - сообщила  пресс-служба ведомства в апреле  2023 года.

Вот и вся работа исполнительной власти, которая, как мы можем делать вывод,  не влияет на  исправление ситуации с качеством молока. В ответ на   сигналы Россельхознадзора-  молчание.

Но  проблема качества молока решается не только, и даже не столько    его контролем.  На рынке нет конкуренции: пойдите и  найдите в сетевых магазинах настоящее деревенское молоко. Его нет!  Следовательно, задача исполнительной власти региона- решать вопросы по поддержке     производителя настоящего натурального  молока. Тут много вариантов:  это  и различные преференции местному производителю, и   уменьшение налогового  бремени, и   льготная кредитная политика,  инвестиции…

Поэтому, все усилия   власти и лично губернатора  в этом направлении должны быть сосредоточены  на  создании конкурентной среды в этой отрасли.  Но ее сегодня- нет!    Хотя, если вспомним,   губернатор Радаев еще  в 2019 году поставил задачу по развитию сырьевой базы по молоку в крупных районах Саратовской области. Об этом четыре года назад шла речь на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

Задача губернатором Радаевым  была «поставлена». Но ничего в положительную сторону не изменилось,  и напротив, сегодня отчетливо видны тенденции, что    поголовье   крупного скота уменьшается, а производителю просто невыгодно в нынешних условиях производить молоко,  следствии катастрофического  уменьшения его себестоимости.

Четыре года назад, по словам бывшего уже министра сельского хозяйства Саратовской области  Татьяны Кравцевой, велась  работа, «направленная на выполнение поручения губернатора — обеспечить производства молока не менее 1 млн. тонн в год. Сегодня ( четыре года назад- ред.)  производство составляет 700 тыс. тонн» . Где все это сегодня?

Пришедший на смену губернатору  Радаеву губернатор Бусаргин тоже проводит, как и  его предшественник совещания. 

Так, на одном из совещаний  губернатор Бусаргин,  во время посещения Балаковского молочного комбината ровно год назад, в июле 2922 года,  поставил задачу «загрузить молочные заводы региона саратовским сырьем».  Прошел год, и что изменилось в позитивную сторону?  Загрузили?   При этом,  сам   губернатор Бусаргин, по его же словам, покупает молоко на рынке.  Где же продукция  местного  производителя?

  Кто еще  может, кроме губернатора региона и должен в силу своего  служебного положения, повлиять на ситуацию с качеством молока?