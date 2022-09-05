"Я СДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ХРЕНОВО"

«Чем чреваты обращения простых граждан, или плохие новости с Родины Володина?». Под таким заголовком мы недавно опубликовали статью, где рассказывали о том, как в мае 2022 года жительница Хвалынска, проехав на теплоходе «Буря» (ИП Медведева В.А., г.Сызрань), который возит жителей через Волгу между Хвалынском и Духовницкое по договору с Минтрансом правительства Саратовской области, осталась недовольна качеством услуг на теплоходе, да и самим судном.

Она обратилась с жалобой в Администрацию Хвалынского муниципального района, в Саратовскую транспортную прокуратуру и в Министерство транспорта и дорожного хозяйства правительства Саратовской области обращение, где описала все, что ей не понравилось в теплоходике: «Маленький, не покрашенный, грязный, все скрипит и трясется. Воды на судне нет, туалет не работает, помещений для пассажиров нет, только открытая палуба. Спасательные жилеты грязные валяются под сиденьями. Никакой информации по расписанию для пассажиров нет. Чуть, какой ветер, или непогода и теплоход в рейс не идет, а капитан ничего не объясняет. Зайти на судно, или выйти затруднительно и даже опасно, особенно старикам и инвалидам. Команда видно, не обученная, некому даже помочь при посадке. Нет никакого информирования от капитана, даже обратиться не к кому. Однажды в рейсе судно шло с большим креном, было страшно, что теплоход может перевернуться».

Однако, после этих отправленных жалоб последовало не принятие мер, а начались наезды на саму заявительницу и дело дошло до неприкрытых угроз со стороны некоего Патракова Андрея Валерьевича, представившегося руководителем судна. В телефонном разговоре с дочерью, обратившейся с жалобой в инстанции… он стал открыто угрожать убытками, которые он понесет от проверок, и которые ему надо будет вернуть, да и в целом, сказал дословно: «Я любыми путями буду вас давить, я сделаю все, чтобы вам было хреново». Аудиозапись этого разговора была опубликована, и копия была направлена в соответствующие организации. По опубликованным фактам был направлен редакционный запрос.

Пришел официальный ответ на публикацию И.о. транспортного прокурора К.А. Капушев, сообщает: «В части доводов о незаконном распространении персональных данных ( называется имя заявительницы- ред.) направлено для рассмотрения в Управление Роскомнадзора по Саратовской области, в части доводов ооб угрозах в адрес ( называется Ф.И.О заявительницы- ред.) со стороны Патракова А.В. обращение передано для рассмотрения в Приволжское ЛУ МВД России на транспорте».

Полагаем, что к господину Патракову А.В. будут приняты меры, как и будут приняты меры к тем лицам, кто распространил персональные данные заявительницы, что дало потом возможность ей звонить и грубо «наезжать» по телефону.

Но, как говорится, еще осталось много вопросов, которые мы бы хотели адресовать руководству Южной транспортной прокуратуры непосредственно, ибо, как нам объяснили в Саратовской транспортной прокуратуре, все матери алы проверки находятся именно там- в ЮТП, в Ростове.

Когда проводилась проверка?

2.Кто проводил проверку?

3.Привлекались ли для проверки специалисты иных организаций, и если привлекались, то какие (Российский речной регистр, Ространснадзор, судоходная инспекция, может быть, иные)?

Если привлекались, то какие замечания, или выводы были даны этими организациями в ходе проверки? Были ли выявлены ими, какие либо нарушения действующего законодательства?

5.Были ли в ходе проверки выявлены нарушения, и какие?

6.Какой итоговый документ составлен в ходе проверки и кому он направлен?

Если нарушения выявлены, то какие меры приняты по этим нарушениям (протокол по административным правонарушениям, привлечение к ответственности, предостережение, приостановка деятельности, даны сроки для устранения)? Если меры приняты, то кто поставлен в известность об этом? Привлечены ли к ответственности лица, виновные в том, что судно с нарушениями осуществляет социальные перевозки?

Полагаем, что после ответа на все эти вопросы, заявительнице, и тем, кто пользуется паромной переправой Хвалынск- Духовницкое, им можно быть спокойными за безопасность и за то, что они, как пассажиры, получат установленные нормами правил и законов услуги.