ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Имя главного редактора газеты “Время”, а теперь главного редактора ИА "Ригель" хорошо известно в Саратове и за его пределами. Он был ее основателем, создателем и первым главным редактором.

Газета “Время” – это была особым, неповторимым, и во многом революционным этапом в журналистике Саратова и это была своя, особая школа подготовки журналистских кадров. Ведь Петр Красильников – не просто великолепный мастер слова и журналист, фельетонист, аналитик, публицист и писатель, одновременно, но как историк по образованию, некоторое время проработавший в школе, он был и остается одним из, пожалуй, лучших учителей молодых журналистов.

Аналитический склад ума, привычка постоянно думать и читать книги, постоянная тяга к экспериментам и поискам новых форм в журналистике, наконец, элементарное терпение, все эти качества позволили создать Петру Красильникову не только самый лучший информационный продукт в Саратовской области, каким была газета “Время”, и качество которого так никто и не смог превзойти, но и высокопрофессиональный журналистский коллектив. Многие из воспитанников Петра Николаевича сегодня продолжают успешно “пахать” на информационном поле губернии. Теперь еще один этап- ИА "Ригель" нет никаких сомнений, что и здесь у главного редактора Петра Красильникова и его коллектива все получится!

Однако, совсем немногие знают об еще одной интересной странице в творческой жизни Петра Николаевича. Эта страница связана с его работой в … мэрии Саратова, где он трудился… главным специалистом информационно-аналитической службы. Было это в 1993-1994 годах, и уже тогда многое из того, о чем мы сегодня пишем, говорим, спорим, предвидел Петр Красильников.Он был и остается первым и самым, пожалуй, “эффективным” аналитиком, которому удавалось и удается до сих пор предугадывать, прогнозировать, предвидеть.

Итак, наше интервью о том далеком теперь уже времени: 1993 год…

- Петр, как ты оказался в мэрии?

- Как часто бывает в жизни людей, когда они находят свой путь в этой жизни, мне помог случай. А если уже совсем конкретно – моя любимая теща.

В 1993 году я преподавал историю в школе № 84 в Заводском районе, а в свободное время любил писать разные статьи о том, о чем я думал в то время: как будет развиваться дальше наша страна, по какому пути мы пойдем, анализировал текущие события и пытался дать прогноз на будущее. Свои статьи по своей наивности, я отсылал в центральные газеты, журналы, но попытки были неудачными – их никто не публиковал.

Моя теща – Римма Афанасьевна Тюленева была знакома с соседкой, которая тогда работала у Александра Скорынина в его концерне “Поволжье-С”. Они разговорились, сидя на лавочке, и моя теща рассказала соседке о том, как я пишу ночами свои статьи и посылаю их в разные газеты и журналы, а меня посылают обратно… Тогда-то соседка и предложила обратиться к ним в концерн, где начали выпускать газету Главным редактором газеты “Биржевые вести” тогда был Николай Федорович Зорин, а ее основным спонсором и хозяином – Александр Скорынин, один из первых успешных бизнесменов Саратова.

Я долго колебался, но потом все-таки пошел в редакцию. Взял несколько рукописей, показал Николаю Федоровичу Зорину. Ему понравилось, а потом ряд статей вышло в “Биржевых вестях”. Так я стал сотрудничать с газетой, а мой путь в журналистику начался в 1992 году.

- И о чем ты писал в этой замечательной газете?

Статьи были, в основном, аналитические. Была статья о приватизации, она называлась “Покупаю ваучеры. Приватизация и социально незащищенные слои”. Помню, что специально для этой статьи я нарисовал карикатуру: в воздух поднимается воздушный шар, на нем написано “Приватизация”, а из корзины выбрасывается балласт: “бюджетники”, “пенсионеры”, “инвалиды”, “дети-сироты”… Рефреном статьи шла мысль о том, что в результате приватизации, которая тогда шагала семимильными шагами, кто-то выиграет, а кто-то проиграет… Что было потом и что получилось – мы все очень скоро увидели.

Из газеты “Биржевые вести” №15 (58) апрель 1993 года:

“В процессе приватизации можно было создать целевые инвестиционные фонды для социально незащищенных слоев населения. Открыть специальный чековый счет в Сбербанке для престарелых людей, которые могли бы получить за свой чек наличные деньги, минуя посредников. Сохранение инвестиционного чека для детей-сирот по достижению ими совершеннолетия. Использовать стра-хование чека для малоимущих…”

В газете у Зорина я работал как нештатный автор, продолжая тем временем преподавать в школе.

Как-то мне Николай Федорович Зорин сообщает о том, что тогдашний мэр Саратова Юрий Борисович Китов задумал создать нечто похожее на бюллетень, где публиковались бы распоряжения и прочие документы мэрии. На самом деле речь шла о создании газеты, подконтрольной мэру Саратова. К тому времени у городского Совета была газета “Саратов”, были уже “Саратовские вести”, ну и было много уже всяких разных частных газет. А городской газеты – не было!

Шел 1993 год, противостояние между Президентом и Верховным советом нарастало, политическая борьба обострялась, близились выборы, и поэтому городу, как воздух, нужна была своя газета.

В тот период времени я что называется, фонтанировал всякими идеями. Это заметили и предложили мне пойти на работу в мэрию: напомню, по рекомендации Николая Федоровича Зорина. В тот период времени нужны были свежие идеи, нестандартные решения. Новые люди… И я, как говорится, попал в струю…

- И что это была за работа?

- Как вы помните, Ельцину удавалось удерживать власть с большим трудом. На местах власть, в основном не менялась, или если менялась, то очень медленно: у руля было немало выходцев из райкомов, горкомов, обкомов… А из центра “давили” и требовали: проводите реформы…

Но было очень много тех чиновников, кто по-новому не мог, потому что привык по-старому. Та ситуация во многом напоминает мне сегодняшнюю. Сегодня, как и 20 лет назад нужны новые люди во власти, нужны свежие идеи…

- Хочется снова вернуться во власть?

- Нет. Теперь уже поздно. Те, кому я мог оказать существенную помощь, меня “проспали”. Не знаю, к сожалению, или к счастью…

Так вот, Информационным управлением в мэрии тогда руководил Иван Николаевич Ялынычев. Человек интеллигентный, мягкий, и целиком и полностью, что называется, из той, коммунистической эпохи. Он работал советником Китова, а тот с него требовал каких-то новых идей. Вот тут я им и подвернулся – молодой, энергичный, немного наивный, и немного романтик, который буквально каждый день был готов выдавать на гора какие-то свежие идеи.

Я предложил Ивану Николаевичу проект создания Информационно-аналитической группы при главе администрации, мэре города Саратова и “Положение о информационно-аналитической группе”. За одну ночь проект был написан и представлен на суд Ялынычева.

Я пытался объяснить ему, что на дворе совсем другое время, нужны реформы, нужны новые идеи и предложения, а чтобы все это проводить в жизнь, нужно создавать специальную информационно-аналитическую службу, как составную часть управления.

Проект и “Положения” прочитал Ялынычев и ухватился за него. “Это очень интересно, это то, что нужно”, – сказал Иван Николаевич, – этого сегодня не хватает Юрию Борисовичу (мэру Китову – прим. Авт.). Сегодня этот документ, вероятно, можно найти в архиве администрации Саратова. Полагаю, что он еще не устарел (смеется).

Надо заметить, что до этого я как бы работал в мэрии с испытательным сроком, продолжая преподавать в школе.

После того, как я написал “Положение”, меня уже официально приняли на работу в мэрию.

Главная моя идея – при главе администрации должна быть не просто пресс-служба, а специальное информационно-аналитическое подразделение, которое могло бы отслеживать процессы происхо-дящие во всех сферах жизни общества: экономика, политика, культура… С этой целью, я предлагал набрать самых лучших специалистов по разным отраслям: психологов, экономистов, юристов, журналистов, которые могли бы заниматься такой аналитической работой.

Попав на работу в информационное управление, я сначала не по-нимал, чем там занимаются люди. Кабинет находился на втором этаже, это немного подальше, где сейчас пресс-служба администрации.

Однажды меня попытались заставить разбирать какие-то газеты, делать еще какую-то ерунду… Я сказал, что пришел сюда не газеты перекладывать и разбирать, а вести аналитическую работу. В это время Иван Николаевич ушел в отпуск. Я позвонил ему и сказал: тем, чем мне здесь предлагают заниматься (чтением газет) я не буду, а тем, чем я должен заниматься, мне делать не дают. Поэтому я ухожу… Ялынычев немедленно вернулся из отпуска и, собрав всех сотрудников информационно-аналитического отдела, сказал бук-вально следующее: “Петр работает на меня и отчитывается о своей работе лично передо мной. Всем понятно?”.

С того дня я как бы получил полный карт-бланш от своего прямого руководителя и занимался только тем, что он мне поручал делать.

- И чем конкретно?

- Я стал посещать всевозможные организации, предприятия, учебные заведения, администрации районов, статуправление …Поскольку мне выдан был карт-бланш, и я представлял мэрию, то меня принимали руководители, у которых я мог взять практически любую информацию, которая меня интересовала на тот момент. Информация, разумеется, мне нужна была для того, чтобы на основе полученных данных по различным отраслям работы и деятельности различных организаций, входящих в инфраструктуру города, я мог бы делать аналитические обзоры, а потом и конкретные пред-ложения на основании этих данных.

Параллельно с этой работой я стал заниматься подбором специалистов в аналитическую службу. В некоторых местных газетах мы дали объявление: и люди стали приходить в мэрию. В назначенный день примерно, примерно, человек пятнадцать. Для создания службы нужны были “люди с улицы”, то есть люди, наделенные талантом, а не принятые по блату или по рекомендации. С ними со всеми я проводил собеседование, разговаривал на различные темы, выяснял уровень их знаний и подготовки. Таким образом, через некоторое время была сформирована команда из достаточно сильных и перспективных специалистов.

После этого я еще раз более детально прописал “Положение” и “Инструкцию”. Все эти документы потом легли на стол Китову. Оставалось лишь утвердить установочные документы и подписать распоряжение, чтобы команда начала работать… Я прождал этого момента в течение всего времени, пока работал в администрации…

- Были какие-либо конкретные проекты, которые увидели свет, а не остались на бумаге?

Проектов было немало. Я не стану подробно останавливаться на них, перечислю лишь темы. Вот лишь некоторые из них. “О создании городского пенсионного фонда” Стартовый капитал этого фонда могли бы составить 5-10% акций приватизируемых предприятий. “О создании городского банка взаимного кредита”, “О создании городской кассы взаимопомощи”. “О создании фонда владельцев приватизированного жилья. “Ассоциации квартировладельцев”), “Об индексации денежных вкладов населения”, “О проведении муниципального займа”, “О решении транспортной проблемы в часы пик”, “О создании первого негосударственного фонда”, “О мерах поощрения инвестиционной деятельности на муниципальном уровне”, “О механизмах стимулирования профессионального и служебного роста государственного (муниципального) служащего”, которая не устарела до сих пор. И это лишь небольшая часть записок, представленных мною на рассмотрение главы администрации. Аналитические обзоры и анализы политической и экономической ситуации я в расчет не беру.

Из Аналитической записки “Об индексации денежных вкладов населения”

“Вариант 1. Имущественная индексация вкладов населения с вос-становлением их покупательной способности. Государство при-знает обесцененные вклады своим внутренним долгом и выделяет на сумму, имеющихся по состоянию на 1 января 1992 года, на счетах вкладчиков, рыночно привлекательные объекты собственности в ценах того же периода…”

Многие остались без ответа, но были и такие, которые нашли свое воплощение. Например, о работе общественного транспорта в час “пик”. Тогда с этим было большое напряжение. Проанализировав ситуацию со всех сторон, я пришел к очень интересному выводу: часть ведомственного транспорта простаивает. Почему бы его не нагрузить работой в часы “пик”? Был детально и подробно пропи-сан механизм, как это можно внедрить. И уже очень скоро предло-женная мною идея нашла конкретное воплощение: на улицах поя-вилось множество автобусов, а город “вздохнул” в часы “пик”.

- Как чиновники мэрии встречали все эти инициативы?

- В основном они все отвергались. Кому хочется лишней нагрузки? Вот, например, я вышел с инициативой муниципального займа реконструкции и развития. Идею подробно расписал: как будет действовать работать займ, как его надо проводить и т.д. Просто говоря – люди покупают облигации займа, и как бы отдают во временное пользование муниципалитету деньги. Деньги идут на развитие, а затем, эти же деньги людям возвращаются, да еще с некоторым процентом. Идея не нова, такую идею внедряли в свое время по всему миру, но у Саратова была некая специфика, и под эту специфику я и расписал свою идею. Аналитическая записка на эту тему Ялынычевым была одобрена. Он отправил меня с ней к тогдашнему начфину горадминистрации Александру Павловичу Мурзакову.

Я подробно рассказал ему об идеи займа. Надо заметить, что федерального закона, регулирующего такие вопросы, еще не было, зато у местного самоуправления на тот момент было неизмеримо больше прав и возможностей, чем сегодня. Мурзаков меня выслушал, но так и не понял, что это такое. Он попросил время, чтобы все обдумать. Собственно, на этом все и закончилось: записка наша легла под сукно. Однако, спустя несколько лет, когда я уже не работал в мэрии, идея муниципального займа нашла свое применение. Насколько мне известно, было проведено несколько таких займов. Правда, по закрытой подписке (смеется)… Думаю, и эту записку сегодня без особого труда можно разыскать в архиве администрации – ведь все официально поданные записки визировались начальством, им присваивался номер…

Писал я аналитическую записку и на тему создания негосударственного пенсионного фонда. И так же говорили, что “это интересно”, и так же Ялынычев одобрял… Но этим и заканчивалось. Может быть, я немного опережал время? Пенсионные негосударственные фонды появились уже через пару лет после того, как я, работая в аналитическом управлении мэрии, предлагал их создавать…

Предлагал я бороться, простите за такое слово, и с нищетой, с бедностью разработал концепцию создания паевых фондов. Принцип котла, в который люди отдают свои деньги под определенный процент. С этой идеей меня уже послали к … Буренину Александру Григорьевичу. Я пришел к ним в кабинет, где сидел он, сотрудники его подразделения. Прочитали мою записку, посмотрели на меня, посмеялись… Короче говоря, от ворот поворот, идею не одобрили. Но через некоторое время паевые фонды начали, что называется, расти как грибы…

- Как после выборов сложилась твоя судьба, и как долго ты еще продолжал работать в мэрии?

- Действительно, события развивались стремительно. Многие ду-мали, что у Ельцина горит земля под ногами, и он проиграет. Но все вышло совсем по-другому. Разогнали Верховный Совет, но борьба за власть на местах еще некоторое время продолжалась. Я хорошо помню то памятное ПДС в мэрии, когда на него пришел тогда глава областной администрации (он уже называл себя – губернатором) Юрий Белых. Сначала появился Евгений Федорович Саблин, его заместитель по идеологии: “Ну что, все собрались?” – спросил Саблин. В зале повисла тяжелая тишина. И вдруг, даже не заходит, а влетает Юрий Васильевич Белых. И сходу: “Это что здесь творится? Вы что себе тут позволяете? Кем Вы себя возомнили? Дошло до того, что мэр с депутатами не может договориться!”. Ни Китова, ни Аяцкова замечу, не было – они официально находились в отпусках и занимались собственными выборными кампаниями. На кого в данном случае кричал Юрий Васильевич, мне непонятно до сих пор. Дело было в понедельник. В воздухе стоял, порой, невыносимый, запах перегара, главы администраций, чиновники были деморализованы, начальство вело между собой войну и их использовали в этой войне, как “пушечное мясо”.

Кстати, в те же дни я подготовил аналитическую записку “О проведении выборов в Саратове”. Расписал, как надо построить пред-выборную агитацию, и прочие моменты, связанные с выборами. С этой запиской Ялынычев и я пришли к Китову. Он прочитал и взбесился: “Что это за х… вы мне подсовываете?”.

“Это что, я перед какими-то там трудовыми коллективами должен еще и выступать и объяснять свою предвыборную программу? А вы не ох…ли?”. Ну и в таком же духе. Уже тогда мне стало ясно, что выборы проводятся у нас совсем по иным законам…

Когда мы вышли из кабинета, мне Ялынычев сказал: “Все, я больше не могу… Я ухожу в отставку. Почему все это я должен терпеть?”. Надо сказать, он был человеком очень интеллигентным, и когда матерились при нем, он уже это одно воспринимал как личное оскорбление…

А тут приходят мне и говорят: “Твое Положение о создании аналитического группы подписано Китовым… Иди в АХЧ и оформляй документацию…”. Я на радостях побежал, но…

Но тут наступает Новый Год, проходят выборы… Иван Николаевич Ялынычев сразу же после выборов уходит: Китов проиграл, а депутатом Совета Федерации стал Аяцков…

Вскоре Китов уходит, по версии следствия, добровольно из жизни, и мэром Саратова становится Александр Маликов из Энгельса.

На место Ивана Николаевича Ялынычева пришел Сергей Юрьевич Наумов, и после этого пришла и моя очередь уйти – я попал под сокращение штатов.

Под занавес, я написал свою последнюю аналитическую записку, и называлась она так: “Структура органов управления исполнительной власти на муниципальном уровне – продвинутая модель управления (ПМУ). Этот труд был своего рода пик моей работы в мэрии на должности аналитика. Помнится тогда, Тамара Фокина, которая работала в ПАГСе, прочитав эту записку, сказала мне следующее: “Все это очень хорошо и замечательно, но не своевременно. Не доросли мы еще до этого…”.

В 2010 году я решил подарить эту свою модель Вячеславу Сомову, и опубликовал основные тезисы ПМУ в газете “Время”. Судьба моего предложения была та же самая – ее не приняли, сделали вид, что такой модели не существует, так же, как и меня…

- Теперь, много лет спустя, как ты смотришь на свой опыт работы во власти? Жалеешь о чем-то?

- К сожалению, пришло понимание, что твои идеи, какими бы они не были продвинутыми, никому не нужны. Сама система ни тогда, ни теперь не адаптирована к таким идеям. Информационно-аналитической службы не создали ни в городе, ни в области, а ведь положение о ней прописано во всех подробностях…

Я не жалею, что моя карьера муниципального служащего оборва-лась. Даже тот короткий срок (около года), что я проработал в ад-министрации, был временем непрерывной, утомительной борьбы с косностью, консерватизмом, непониманием… Тогда я был молодым, я доказывал, спорил, меня посылали, а я снова возвращался… Себе я доказал, что могу справиться с теми задачами, которые передо мной ставились, но вряд ли я доказал это другим…

Жалею только о том, что множество интересных идей, способных принести реальную помощь городу и его жителям, так и не были осуществлены.

- Чувствуешь ли ты себя, опередившим время?

- Если вижу, что-то о чем я писал и что предлагал внедрить, рано или поздно, прямо или криво, но внедряется, то – да.

А так, игры со временем опасны. Я просто думал на несколько шагов вперед. Практика показала, что такой способ мышления, никому не нужен…