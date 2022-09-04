СПЕЦИАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ В МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ?

Сегодня сотрудники бухгалтерии, руководители нескольких ИП и фирм в Марксовском районе, да и просто, рядовые сотрудники, серьезно напуганы появлением на территории своих предприятий и даже частных домов, где они проживают - неизвестных людей. Эти люди представляются сотрудниками налоговой инспекции из Энгельса, ведут себя крайне недружелюбно, требуют немедленно предоставить им копии документов различной финансовой отчетности о работе предприятий, проводят допросы с пристрастием…

Удостоверений личности, подтверждающих, что они являются сотрудниками налоговой инспекции, эти люди не предъявляют, документов о полномочиях проведения проверочных мероприятий также, не предъявляют.

Однако, несмотря на все это, люди в штатском и без документов, требуют для себя беспрепятственного прохода в помещения предприятий, и даже… в частные дома. Люди реально перепуганы действиями этих людей! Так, к пенсионеру на днях пришел неизвестный, и потребовал предъявить ему документы о приобретении и о постановке на учет автомобиля. На каком основании?

«Налоговики» из Энгельса требуют предоставлять им копии документов о финансово- хозяйственной деятельности того, или иного, предприятия. Что происходит? Подобные действия имеют признаки явно спланированного «наезда» на предприятия под видом некоей «специальной налоговой операции». Подобные действия еще в 2008 году Президентом РФ Медведевым были квалифицированы, как «кошмарить бизнес».

Кто решил «закошмарить» бизнес ряда предприятий Марксовского района: несколько ИП и фирм- контрагентов племзавода «Трудовой»? От руководства этих фирм, от сотрудников бухгалтерии, «налоговые инспекторы», не называя своих имен, фамилий и не озвучивая своих полномочий, требуют предоставить копии бухгалтерских документов, отчетов, справок, актов.

Потребовали они и от руководства племзавода «Трудовой» предоставить копии книг учета доходов и расходов за последние три года. На каком основании, не сообщается.

В требовании № 630 на бланке Межрайоннной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области в Энгельсе ( пр. Строителей, 22), указывается следующая причина предоставления документов: « В связи с мероприятиями, вне рамок налоговых проверок».

Каких мероприятий конкретно? Какова причина проверки? На эти вопросы ответа никто не дает, а просто - требуют предоставить копии документов, и причем, в сжатые сроки. То есть, получается так, что бухгалтерия предприятия должна остановить свою работу, все бросить и начать делать, скажем, копию книги доходов и расходов за 2019 год , а это 1200 листов? И все потому, что заказчик подобной проверки захотел посмотреть книгу доходов и расходов в рамках «мероприятий вне налоговых проверок»?

При всем этом, работникам бухгалтерии задают многочисленные вопросы и ведут самые настоящие допросы. На каком основании? Люди напуганы, некоторые боятся выходить сегодня на работу.

Что происходит, кто инициировал подобные проверки под явно надуманным предлогом и для чего? Кто является заказчиком этих, явно незаконных действий? Один из руководителей фирмы контрагента, которая имеет договорные отношения с племзаводом «Трудовой» высказал свою версию происходящего, которая по нашему мнению, наиболее близка к правде:

«Такое ощущение, что некий заказчик этого беспредела поставил себе целью парализовать работу всех предприятий, имеющих договорные отношения с племзаводом, и работу самого «Трудового». Это самая настоящая экономическая диверсия, направленная на уничтожение стабильно работающего стратегического предприятия. И это происходит как раз в то время, когда идет специальная военная операция и когда Президент страны поставил серьезные задачи по защите страны от внешних врагов. И в то же самое время, в Марксовском районе появились свои, внутренние враги, которые поставили себе целью разрушить изнутри нашу экономику!».

Кому понадобилось вдруг . проводить какие-то, как указано в требовании № 630, непонятные «мероприятия вне налоговых проверок» в отношении АО «Племзавод «Трудовой», в отношении его контрагентов именно сейчас, когда эти предприятия, как и многие предприятия нашей страны, проходят суровые испытания на прочность, когда есть огромные проблемы с импортными запчастями для техники, когда есть проблемы с сырьем, удобрениями и многим, многим другим? При этом такие предприятия, как «Трудовой», умудряются выживать!

Кому вдруг, понадобилось проводить по явно надуманным причинам такую проверку именно сейчас? Может быть, некий пока неизвестный заказчик поставил себе цель - уничтожить стратегически важное для Саратовской области предприятие, производящее 55 процентов молока от общего количества потребляемого жителями области?

Как и многие предприятия региона, племзавод «Трудовой» и его сотрудники пережили пандемию, сумели оправиться от нее и начали стабильно работать. Затем была объявлена СВО в ЛНР И ДНР, и нашу страну накрыла волна недружественных санкций. Но и здесь «Трудовой», несмотря на внутренние и внешние факторы, продолжает стабильно работать. Все 450 работников стабильно получают самую высокую зарплату в регионе. «Трудовой» выполняет все налоговые обязательства перед казной. Кому, вдруг помешало это предприятие?

Сегодня «Трудовой» реализует крупный инвестиционный проект по строительству фермы на 1200 голов. И в этот ответственный момент реализации инвестпроекта, кому-то взбрело в голову проводить проверку! При этом, вся налоговая отчетность видна в режиме он-лайн, информацию о деятельности предприятия всегда можно посмотреть и проанализировать. Но некий заказчик поставил себе целью парализовать работу «Трудового», или, даже уничтожить стабильно работающее предприятие руками налоговой инспекции! Некий заказчик проводит неприкрытую внутреннюю экономическую диверсию в отношении ведущего предприятия Саратовской области. А это уже не шутки, это компетенция ФСБ.

В подобные безответственные и враждебные действия по отношению к коллективу предприятия, к его руководству, в тянуто сегодня даже ГУ МВД РФ по Саратовской области! Так, в адрес руководителя одной из фирм, имеющей договорные отношения с племзаводом «Трудовой», поступило письмо: « В связи с проведением проверки от 5 02. 2020 года на основании закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прошу вас предоставить сведения о договорных отношениях с ООО ( называется фирма- ред.) с апреля 2020 года и по апрель 2021 год. в кратчайшие сроки».

Подпись: врио начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области П.А. Кондрашин. Возникает логичный вопрос: причем здесь 2020 год, о котором говорится в письме, если «проверка» проводится сейчас, в 2022 году? Или, все решили «перетряхнуть» вверх дном, дабы собрать, как можно больше материала?

Одним словом, сегодня фирмы контрагенты «Трудового» в Марксовском районе и сам племзавод «Трудовой» попали под прицел некоего заказчика которому удалось инициировать налоговую проверку, явно не имеющую правовых оснований. Цель очевидна: уничтожение ведущего предприятие региона, подрыв его экономики. На кого работают налоговые органы, ГУ МВД? На интересы неведомого заказчика, или в интересах государства?

В связи с этим, здесь уместно напомнить слова Президента РФ Владимира Путина, сказавшего летом этого года на Петербургском международном экономическом форуме:

«Необходимо полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда…».

Кто-то в Энгельсе еще не услышал, что сказал Президент страны?

Здесь уместно также напомнить проверяющим и о том, что Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и ИП в 2022 году. Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" : «Проведение запланированных на 2022 год контрольных мероприятий допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности, а также государственного ветеринарного контроля (надзора)». Кроме того, документом определены исключительные основания проведения в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий и проверок, в числе которых - непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства и непосредственная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Как можно понимать, ни под один из перечисленных пунктов племзавод «Трудовой» и его контрагенты не подпадают.

Итак, правительство РФ объявило мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. С 14 марта не проводятся плановые надзорные мероприятия, а внеплановые чаще всего нужно согласовывать с прокуратурой. Давала ли прокуратура разрешение на те самые «проверки», о которых мы рассказали выше? Насколько известно, не давала. Значит- они незаконны и должны быть немедленно пресечены.

P.S. Как стало известно редакции, коллектив «Трудового» готовит видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, СМИ будет отслеживать каждый шаг «проверяющих».