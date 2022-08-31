Глава Мордовокарайского МО Воронина преступно бездействует!

Жители сел обращаются с жалобой на главу Мордовокарайского МО Воронину Н.А. с жалобой. Она направлена Председателю Государственной думы Володину В.В., главе Романовского района Щербакову А.И. , прокурору р.п.Романовка Алееву Д.Ю., в редакцию областной общественно-политической газеты «Саратовский репортёр»

Доводим до вашего сведения о бездействии главы Мордовокарайского МО Ворониной Н.А., а также её подчинённых, при горении несанкционированной свалки мусора в районе М.Карайского кладбища.

В службу 112 звонили жители сами. После ликвидации возгорания пожарный пояснил, что приехал водитель Ворониной, постоял минуту и уехал. Об этом вопиющем случае сотрудник МЧС доложил руководству. На протяжении всей рабочей недели Воронина ни разу не появилась на работе: видимо, это были последствия проведенного Дня молодёжи: глава слишком хорошо повеселилась!

На сходе глава Воронина отчиталась о заложенном бюджете для покоса травы в деревнях по улицам. Но работы выполнены отвратительно, недобросовестно: халатность налицо.

Улицы с.Бык, М.Карай, п.Алексеевский, д.Вязовая, д. Памятка об этом свидетельствуют.

На праздники директор школы Коновалова Т.И. поздравляет население от имени главы Ворониной Н.А. Это что, уже такой местечковый культ личности?

К избирательным участкам подъезда практически нет, на дорогах ямы по колено. И это все это, в лице главы Ворониной, есть лицо партии «Единая Россия» в МО, где он руководит? Жители сел не видят и не ощущают реальной работы власти: одни пустые слова и обещания.

Не инициирует глава Воронина и мероприятия по отлову бездомных собак. Освещение по улицам- минимум, нет даже желания поменять лампочки в сгоревших фонарях.

Беспорядок у памятника воинам Великой Отечественной войны - трава, венки валяются. А, ведь здание администрации совсем рядом- в шаговой доступности!

Несколько дней подряд, около здания администрации валялся оборванный от столбов кабель под напряжением. Данный факт зафиксировал представитель коммунистической партии Зыков С.Н., имеются фотографии. Аллея Памяти не покошена, а издевательски пощипаны сорняки и трава не убрана. Вот так, под руководством Ворониной в Мордовокарайском МО чтят память предков.

О плохом, о недостатках можно говорить бесконечно! На тротуары гадят телята жителей, на улице Молодёжная, ставятся машины на газон, засыпаются мусором переулки, меняются без уведомления администрации границы участков домовладения.

Неоднократно жители писали жалобы в адрес Ворониной, районной администрации. Но результат один: БЕЗДЕЙСТВИЕ!

Меры административного воздействия в отношении главы Ворониной и ее подчиненным не применяют.

Власть в лице Ворониной уклоняется от своих прямых обязанностей и перебрасывают проблемы на жителей села, которые вручную обкашивают улицу и переулки муниципальной собственности за собственные средства. Выравнивание сельских дорог после весенней распутицы тоже происходит за счёт фермеров, а, между тем, средства на эти цели в бюджет заложены. Очень много вопросов по укладке асфальтного покрытия по селу, которое производилось совсем недавно, а уже много где, разрушено покрытие на местах старых ям. Обочины не зачищены, съезды не оборудованы, ливнёвые трубы забиты. Зато у водителя главы Ворониной, съезд к дому из щебеня! Чем он лучше остальных? Стоит только проехать по сёлам и ужаснуться.

Летом прошлого года Воронина Н.А. по просьбе односельчанина гражданина Абдуназарова позволила себе беспредел, вольность, наглость обыскать бабушку 92 лет, жительницу с.Мордовский Карай Бессчетнову Марию Кузьминичну в её частном домовладении. Искала, якобы, похищенные деньги из автомашины гражданина Абдуназарова, который довёз бабушку от остановки до дома. В полиции есть материалы проверки. Глава Мордовокарайского МО, явно выходя за рамки своих полномочий, искала, якобы похищенные старой женщиной деньги в холодильниках, сумках, карманах жилетки, под скатертью. Разумеется, деньги не нашла, но даже извинений не принесла. Вот так себя ведет местная власть в лице главы МО Ворониной!

Также, была пресечена попытка хищения бюджетных средств после заявления в прокуратуру о факте, якобы, работы сына секретаря Соловьёвой О.Н., который учился в техникуме г.Балашова. Но реально, он не работает, а просто числится водителем в администрации, а за рулём повсюду его мать. К тому же, как выяснилось, Соловьёв Е.С. не имел должного водительского стажа и прилежно посещал техникум. При этом умудрился получить полноценную заработную плату по гибкому графику работы. Выводы сделают соответствующие правоохранительные органы? Мы можем предположить, что так происходит «распилка» и освоение бюджета не только в случае с сыном секретаря Соловьевой О.Н. Полагаем, что после ознакомления с материалами дела в прокуратуре, обязательно будет произведена проверка прокуратурой Саратовской области и Следственным управлением по Саратовской области.

Одним словом, куда ни посмотри- всюду в нашем Мордовокарайском МО бардак! И зачем нам такая бездеятельная и безответственная глава, как Воронина? А когда ей заниматься вопросами населения, если на работу она приезжает, когда захочет: то в 8.30, то к 9.00, а после праздников вообще утром ее не застать на рабочем месте! Контроля- то нет за ней, она себе сама тут начальник! Но при этом, Воронина всюду употребляет слова: «Я ВЛАСТЬ, Я Глава, Я имею право, Будет так, как я сказала»…

Письмо подписано жителями села Мордовский Карай, п. Алексеевский и с. Памятка.