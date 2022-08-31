Действующему сотруднику полиции вынесен обвинительный приговор

Сегодня в Заводском районном суде судьей Бесшапошниковой Е.Н. оглашен обвинительный приговор оперуполномоченному отдела по ПЭО и ОГ И ПС полиции ГУ МВД РФ по Саратовской области Андрею Викторовичу Коцарь. Правда, сам обвиняемый, услышав вердикт суда, улыбнулся. Есть, видимо, чему, потому что он остается на свободе - реального срока нет, а всего лишь условный 1, 5 года. Так что, действующий пока сотрудник полиции майор Коцарь вышел своим ходом из зала суда и не в наручниках.

История давняя и длилась почти пять лет. И вот теперь, только с третьего захода Заводской районный суд нашел в себе силы , и вынес более, или менее, похожий на правду приговор и объективное решение в отношении подсудимого. Хотя, при этом, государственное обвинение с самого начала судебных процессов настаивало на серьезном наказании с применением к Коцарю такой меры наказания, как лишение свободы.

Сначала, в декабре 2020 года, судья Авдеенко Ю.Г. направила материалы уголовного дела на дополнительное расследование. Затем, в 2021 году судья Буленко С.В. вынес… оправдательное решение. Это, конечно, было надругательство над Законом.

С таким решением потерпевший не согласился и направил апелляционную жалобу в облсуд.

И вот сегодня, наконец, вынесено хотя бы какое-то объективное решение Приговор в душном зале суда зачитала судья Бесшапошникова Е.Н. Вероятнее всего, Коцарь будет его обжаловать, и видимо, с тем, чтобы остаться служить в органах. Формально, он после вынесения приговора еще не считается осужденным, и формально имеет право работать в полиции. Как поступит руководство ГУВД? Оставит такого работника в своих рядах?

Между тем, Коцарю были предъявлены серьезные обвинения по ст. 159 ч. 4 УК РФ "Мошенничество", ст. 169 ч.2 "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" и ст. 286, ч.3, п.в "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по факту исчезновения крупной партии драгоценного металла с территории ООО «Старатель» в Заводском районе.

4 августа 2017 года стал роковым и последним для фирмы "Старатель" в Саратове. Директор потерял в один день фирму, потерял бизнес, который годами выстраивал по всей России. Потеряли рабочие места и те, кто работал в "Старателе", а это сорок человек.

Более того, как раз те, кто и призван стоять на страже Закона по долгу службы, оказались сами преступниками в погонах. Два участника этих, так называемых "обысковых мероприятий", мало чего общего имевших с законом, полицейские Кичатов и Трифонов были осуждены по ст. 159 УК РФ. Из офиса фирмы вдруг после обыска «исчезла» крупная сумма денег.

Организатору "обысковых мероприятий", а это оперуполномоченный А.В. Коцарь, все никак не могли в Заводском районном суде вынести справедливый и законный приговор. Видимо, Система не хотела "сдавать" своего? Да и сегодняшний мягкий приговор можно считать насмешкой над Правосудием и Законом. Коцарь вышел сухим из воды, а фирма «Старатель» потеряла десятки миллионнов рублей. А что послужило причиной тому? Те самые пресловутые «обысковые мероприятия». А кто организовал их незаконно и тем самым создал на целых пять лет проблему фирме «Старатель»? Коцарь. И за все это ему, до сих пор действующему полицейскому – полтора года условно!

Не один год директор фирмы Еникеев продолжал в суде отстаивать свои законные права, пытался добиться привлечения тех, кто прямо виновен в уничтожении его бизнеса к уголовной ответственности.

"Старатель" был достаточно крупным предприятием, бизнес был серьезным. Предприятие работало во многих регионах России. Выкупали через тендеры отбывшие свой срок эксплуатации телефонные станции, другие оборудования связи. Фактически, фирма занимались утилизацией отслужившего свой век оборудования. Зарабатывала фирма на разукомплектации оборудования с последующей передачей на аффинаж в специализированные предприятия.

Все рухнуло 4 августа 2017 года: на территорию ООО "Старатель" на Крымской, дом № 1 ришли с обыском. Тут в тот день было большое количество людей в полицейской форме. Коцарь ими рукводил и под надуманным предлогом совершал так называемые "обысковые мероприятия". Он же, как доказало следствие, не имея никаких абсолютно оснований дал команду увезти принадлежащее ООО "Старатель" и Контрагенту оборудование. А часть драгоценного металла на сумму 20 миллионов рублей … пропала. Вот такой провел обыск оперуполномоченный Коцарь. Может быть, целью этого обыска и были те самые де пятилитровые бутылки с драгоценными металлами? Может быть, Коцарь знает в каком месте они вдруг «пропали»?

Понятных во время проведения того обыска не было. Была и масс иных грубых нарушений: нигде и ничего не фиксировали , не взвешивали металл, не считали, никакие документы не нумеровали. Просто, взяли и загрузили металл в мешки из-под сахара, перенесли все в цех, а 8 августа 2017 года это все перевезли в неизвестном направлении! Но мы полагаем, что сам организатор этого незаконного обыска Коцарь прекрасно знал это «неизвестное направление»!

Через некоторое время все «Старателю» вернули и тут обнаружилось, что не достает двух пятилитровых бутылей, где был драгоценный металл- на общую сумму 20 миллионов миллионов рублей! Испарился?

Так и пропал металл, а фирма понесла огромные убытки. Более того, поскольку работа фирмы, была практически парализована после так называемых «обысковых мероприятий», то как посчитали эксперты, ей был нанесен ущерб на сумму в 40 миллионов рублей!

Адекватен ли вынесенный условный приговор полицейскому Коцарю всему этому? А ведь следствие установило, что Коцарь использовал свое служебное положение во время проведения так называемых, «обысковых мероприятий» на территории ООО «Старатель» в Заводском районе, в результате чего и пропало металла на сумму 20 миллионов рублей! Неужели организатор этих мероприятий Коцарь, не знает, куда подевались драгоценные металлы? А может быть проведение незаконного обыска была как раз эта цель- две пятилитровых бутылки с драгоценными металлами? Ведь согласитесь, что смешно: как такое могло пропасть? И где пропасть? Очевидно, что если бы не тот обыск то это не пропало бы никогда : везде камеры, везде учет.

Была изъята еще и бухгалтерская документация, печати, оборудования плат и массадругого комплектующего от разобранных автоматических телефонных станций, принадлежащих ООО «Старатель».

Следствие пришло к выводу что сотрудник полиции Коцарь А.В. при проведении так называемых «обысковых мероприятий» действовал незаконно.

Предыдущие судьи не замечали очевидных вещей. Того, что обвинением было представлено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что постановление о производстве обыска и поручение на изъятие вышеуказанного имущества, следователем не выдавалось, а следственные действия проведены по изготовленному Коцарем А.В. подложному документу. Это разве не мошенничество? Но судья Бесшапошникова «отмела» в своем приговоре эту статью, и по ее мнению Коцарь, подделавший документ- не мошенник!

В результате таких действий оперуполномоченного и организатора незаконного обыска он сегодня отделался условным наказанием. Был оправдан по ст. 159 УК РФ, было прекращено уголовное преследование по ст. 169 УК РФ в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Был признан виновным только по ст. 286 УК РФ. Поэтому сегодня улыбался и радовался такому мягкому приговору. Ну, подумаешь, превысил свои должностные полномочия, ну, пропало драгоценного металла на 20 миллионов после незаконного обыска….

Как будто бы ничего и не было! Как будто бы фирма «Старатель» ничего не потеряла в результате незаконного обыска! Как будто бы не пропал драгоценный металла на 20 миллионов и как будто бы и ущерба фирме на 40 миллионов не было! И за все это- полтора года условно!

Кто теперь возместит все потери фирме «Старатель» ? Коцарь, который возможно, подаст апелляцию и продолжит работать в органах полиции?

Не удивляйтесь, это наше правосудие