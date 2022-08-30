Очумели от концессии?

В Балаково ПАО «Т Плюс» требует снести здание Гимназии №1. Иск сейчас рассматривает Арбитражный суд Саратовской области. Кроме этого, от «Т Плюс» поступили иски о сносе в Балаково части здания Театра юного зрителя и части здания почтового отделения на улице Минской. Звучит как бред? Зачем ПАО, которое отвечает за обеспечение города отоплением и горячей водой, будет требовать снести образовательное учреждение и театр? Тем более что недавно они добились своего и получат в концессию городские теплосети на 25 лет до конца 2047. Рекламируют себя как социально ответственную организацию, которая вкладывает деньги в реконструкцию теплосетей, чтобы всем было хорошо и тепло, но сами судятся и требуют сносить социально значимые объекты в Балаково?

А ранее «Т Плюс» пытались добиться через суд сноса двухэтажного здания торгового центра «Рим». Торговый центр площадью 1 тысяча 237 квадратных метров теплоэнергетики требовали сровнять с землей из-за 7 квадратных сантиметров! Неужели они совсем «очумели» от радости, что нынешний глава Балаковского района Сергей Грачев, в отличие от своих предшественников, одобрил им концессию? Каких еще сюрпризов ждать от «Т Плюс»? И реальный пример того, как по одному из их абсурдных исков дали отпор.

Дело-труба!

ПАО «Т Плюс» обратилось с исковым заявлением, в котором просит суд обязать МАОУ «Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова» освободить охранную зону тепловых сетей путем демонтажа объекта «здание гимназии №1» ул. Пионерская, д. 1. Требует сноса здания в охранной зоне тепловой сети на земельном участке с кадастровым номером 64:40:010402:30, либо его выноса за пределы охранной зоны тепловых сетей в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда. И деньги по 100 рублей в день, если не снесут в течение месяца. Затем по 200 рублей в день с четвертого месяца.

Гимназия открыта 1 сентября 1993 года, как правопреемница средней школы №17, введенной в строй в 1975 году. Но теперь вот помешала ПАО «Т Плюс». Хороший подарок городу ко Дню знаний? Предварительное судебное заседание назначено на 14 сентября.

Аналогичный иск к АО «Почта России». «Т Плюс» требует обязать АО «Почта России» освободить охранную зону тепловых сетей путем демонтажа объектов «колонна галереи помещения АО «Почта России» и «выступающая часть сооружения-крыльцо музея истории Российской почты» расположенного по адресу: ул. Минская, 29. Расположенного на земельном участке с кадастровым номером 64:40:020403:57 в охранной зоне тепловых сетей, либо выноса их за пределы охранной зоны тепловых сетей, в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда. Предварительное судебное заседание тоже состоится 14 сентября.

На 15 сентября назначено предварительное заседание по иску «Т Плюс» к ООО ««Траст-Сервис» с требованием освободить охранную зону тепловых сетей путем демонтажа части здания Театра юного зрителя, находящуюся в охранной зоне тепловой сети между ТК-7/15 и ТК-7/16, либо ее выноса за пределы охранной зоны тепловой сети, расположенной по адресу: улица Титова, дом № 2. Здание находится в частной собственности, но его использует муниципальный Театр юного зрителя. И другого здания в городе для театра нет.

А, Б и “Т” сидели на трубе

«Т Плюс» предъявляет иски, прикрываясь законом, по которому в охранных зонах теплосетей не должно быть построек. Кого же защищает этот закон? Людей, чтобы не пострадали при возможном порыве трубопровода? Или уже самим людям надо защищаться от перегибов в толковании этого закона?

В охранной зоне – это даже не значит, что здания построены над самими теплосетями или стены упираются в трубы. Учитывая то, что в городе отопление и горячее водоснабжение подведены ко многим объектом, можно только представить, сколько еще исков захочет подать ПАО с требованием снести те или иные здания.

Одно дело, когда какую-то новую пристройку возвели без согласования над трубой, но иски посыпались по объектам, которые существуют не одно десятилетие. Неужели охранная зона трубы может быть поводом снести Гимназию и оставить детей без образовательного учреждения? Только лишь по требованию частника, зарабатывающего на этой самой трубе? Чего ждать городу и жителям, после того как «Т Плюс» «сядет» на городские трубы на 25 лет по кабальному для города концессионному соглашению? Не получится ли так, что в числе следующих исков будет требование снести, например, мэрию на Трнавской,12 из-за пары сантиметров в охранной зоне какого-нибудь трубопровода?

Когда некоторые несознательные граждане в шутку звонят и сообщают, например, о заложенной «бомбе» в школе, то это называется телефонным терроризмом. За такое предусмотрена уголовная ответственность. А как назвать то, что ПАО «Т Плюс» без всяких шуток требует снести Гимназию №1?

И это ПАО еще претендует на то, чтобы получить 1,2 миллиарда из Фонда содействия реформированию ЖКХ?

««Т Плюс» вложит в развитие теплосетевой инфраструктуры Балакова около 7 млрд рублей. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер обсудил с врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным проекты строительства и модернизации инфраструктуры в регионе из средств Фонда национального благосостояния», – говорится на сайте компании.

Сказки про концессию закончились и началась суровая реальность?

Интересно, а врио губернатора Романа Бусаргина и Правительство РФ уведомили, что это же «Т Плюс» вскоре потребует снести в Балаково образовательное учреждение, театр, почту? Какой ущерб может быть от их исков муниципалитету и бизнесу? На сколько миллиардов, против планируемых вложить в теплосети? С исками подождали, пока глава Балаковского района Сергей Грачев не подписал Постановление № 2338 от 7.07.2022 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования город Балаково»?

Недавно вся Саратовская область была потрясена новостью о том, что Администрация Волжского бассейна требует снести в Балаково Водный стадион. Стадион обещали сохранить, оформить документы, которых не хватало. Как быть теперь с другими объектами, построенными на законных основаниях? Балаковская администрация отдает теплосети, и теперь будет защищать от этого же концессионера соцсферу, а бизнесу самому отбиваться?

Если ПАО «Т Плюс» позволяет себе даже мысль о том, чтобы подавать иск с требованием снести действующее муниципальное образовательное учреждение, то не проще ли лишить их права вообще распоряжаться муниципальными теплосетями, а не отдавать им сети на четверть века на их условиях?

7 сантиметров как повод сносить здание стоимостью десятки миллионов?

Как будет действовать администрация Балаковского района и глава Сергей Грачев, на данный момент не известно. Но уже есть пример того, как бывший глава Балаковского района Иван Чепрасов в этом году смог спасти от сноса свой торговый центр. Возможно, этот пример поможет Гимназии №1 отбиться от иска «Т Плюс», и затем самому истцу выставить счет.

Дело № 2-606/2022. В собственности ПАО «Т Плюс» находится объект «Сооружение-тепломагистраль № 6, протяженностью 9943 м». Эта тепломагистраль проходит недалеко от торгового центра «Рим» на улице Чапаева, 112. Владелец двухэтажного торгового центра Иван Чепрасов. Он строил его задолго до того, как стал главой.

ПАО «Т Плюс» обратилось с иском в Балаковский районный суд с требованием снести торговый центр, так посчитали, что ТЦ в охранной зоне теплосети. Левый угол заднего фасада торгового центра на 0,07 кв.м. находится в границах охранной зоны тепловой сети ТМС-6 2 ДУ 700 мм. То есть всего на 7 квадратных сантиметров, что ПАО «Т Плюс» посчитало поводом требовать от Ивана Чепрасова снести огромный торговый центр! На его месте мог оказаться любой другой владелец недвижимости. Но Иван Васильевич доказал в суде, что его торговый центр был построен законно. Со всеми разрешениями, согласованиями по коммуникациям. Строительство ТЦ «Рим» было закончено в сентябре 2009 года. Когда здание строили, там была тепломагистраль диаметром 600 миллиметров. АО «Волжская ТГК» в период с апреля 2009 года по сентябрь 2009 года проводило реконструкцию указанного участка тепломагистрали с увеличением трубы 600 на 700.

Доводы истца об угрозе имеют предположительный характер

Суд посчитал, что нахождение части нежилого здания площадью 0,07 кв.м. в охранной зоне тепловой сети не препятствует техническому обслуживанию (ремонту, реконструкции) тепловой сети и не создает угрозы безопасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Исходя из экспертного заключения, устранение несоответствия здания торгового центра в части расположения левого угла заднего фасада в охранной зоне теплосети ТМС-6 2Ду700 мм невозможно без причинения несоразмерного ущерба нежилому зданию.

Учитывая небольшую площадь здания, находящуюся в охранной зоне тепловой сети, а также факт проведения в 2009 году реконструкции тепломагистрали, которой не помешало нахождение здания в охранной зоне тепловой сети, суд приходит к выводу о том, что отсутствует совокупность условий для сноса или реконструкции строения. Истец, заявляя в качестве способа защиты нарушенного права такое требование, как демонтаж строения или его вынос из охранной зоны тепловой сети, не представил суду доказательств того, что только такая исключительная мера является единственным и соразмерным способом восстановления нарушенного права.

Суд посчитал, что доводы истца об угрозе нормальной эксплуатации принадлежащего ему имущества имеют предположительный характер и не могут служить основанием для удовлетворения требований. В итоге судья Е.Ю. Евдокименкова отказала ПАО «Т Плюс» в удовлетворении иска. А затем Иван Чепрасов сам подал в суд на «Т Плюс», чтобы возместить свои расходы на услуги юриста и на проведение экспертизы, и выиграл.

Иван Чепрасов: «Самый парадокс в том, что техусловия на подключение отопления для торгового центра «Рим» делали сами «Т Плюс», только тогда они назывались иначе (АО «Волжская ТГК»), Иван Родичев возглавлял.

Если простыми словами, труба диаметром 600 миллиметров, значит 6 метров охранная зона. Если 700 миллиметров, то 7 метров. Когда начали строить, у них труба была 600 мм. Все проходило по закону, был акт ввода здания в эксплуатацию. Соответствовало всем нормам и требованиям. А потом они сами провели реконструкцию, переложили трубу с 600мм до 700, и увеличилась охранная зона. И тогда угол здания попал в зону. Там до трубы чуть меньше 7 метров от здания. Труба идет наискосок, в охранную зону попадает меньше 7 сантиметров. Никому ничего не мешает. И суд это учел, что они делали реконструкцию тепломагистрали в 2009 году без проблем.

Это абсурд требовать сносить здание. Суд это подтвердил. И все эти лишние судебные расходы «Т Плюс», я думаю, так или иначе, потом лягут на всех потребителей через счета за отопление.

Тем более что сейчас такое дело сотворили с этой концессией, я иначе не могу это назвать. Если отдали «Т Плюс» в концессию городские теплосети, на мой взгляд, это преступление. Войдут они в программу, но это не аргумент, чтобы отдавать им. И что эта концессия приведет к повышению тарифа для жителей, я даже не сомневаюсь. Мое личное мнение, что этого делать было нельзя, не стоило отдавать в концессию», – сказал Иван Чепрасов.

Балаковский районный суд изучил все обстоятельства и посчитал, что такая исключительная мера, как снос двухэтажного здания торгового центра, не является соразмерным способом восстановления «нарушенного права» «Т Плюс». Что же тогда в голове у руководства ПАО «Т Плюс», которое ставит на одну чашу весов охранную зону трубы, а на вторую действующую Гимназию, входящую в топ-10 лучших школ региона? В Саратовской области, как и по всей стране, в рамках Национальных проектов строятся учреждения социальной сферы, ремонтируются существующие. А какое-то ПАО, со своими учредителями олигархами, прикрываясь законами, будет требовать их сносить, если найдет в охранной зоне «нарушение» на метр или несколько сантиметров?

В чьих интересах вообще действует ПАО «Т Плюс», если позволяет себе такие иски? Это ли забота о жизни и здоровье «неопределенного круга лиц»? Их право на охранную зону труб выше права балаковцев на объекты соцсферы? И что теперь скажут те, кто поддержали передачу теплосетей города в концессию данному ПАО? Вы спасли город Балаково от проблемы изношенных теплосетей? Или поставили его под ковш бульдозера «очумевшим» коммерсантам?

Инна Чумичкина