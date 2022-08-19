НАДЗОР И АБСУРД ПО-ПИТЕРСКИ

Житель Питерки Саратовской области Александр Брюховецкий опубликовал обращение на федеральном портале «Лица власти».

Прокуратурой Питерского района Саратовской области (возглавляет Роман Яценко) на меня было составлено административное постановление по части ч.1ст.5,61КоАПРФ (оскорбление) и данный материал передан на рассмотрение в суд, мировой участок №1 Краснокутского района, с.Питерка.

Со слов заявителя, события происходили следующим образом. В один из июньских дней мы с женой вышли со двора своего дома и услышали звук и треск досок, который доносился из дома напротив.

Я поспешил туда, поскольку дом принадлежит моим знакомым, которые попросили меня за ним присматривать. Зайдя во двор, я увидел, как трое мужчин выходили из дома, у одного из них в руках был гвоздодер и топор. На мой вопрос - что вы делаете в чужом доме, один из них ответил, что хотят раздобыть дрова для жарки шашлыка.

Я объяснил им, что это частная собственность и попросил их немедленно убраться оттуда. В ответ, самый младший из них начал пререкаться и требовал, чтобы я показал ему документы на данный дом. После словесной перепалки все они покинули двор дома, а младший, уходя, выражался нецензурной бранью в мой адрес, выражая свое недовольство.

После данного инцидента я продолжил с механиком ремонт автомобиля возле своего дома.

Примерно через десять минут к нам пришел тот самый младший ( что был с гвоздодером и топором) со своей матерью, которая по моему мнению, вела себя вовсе неадекватно. Она начала орать, требовать документы на дом, спрашивать какое я имею отношение к данному дому. Затем она заявила, что я ударил ее сына по ноге, перевернула стоящий рядом ящик с инструментами, замахнулась, схватила обрезок доски у автомобиля и пыталась ударить меня, обещая вызвать полицию. Считаю, что замахнувшись обрезком доски, она просто провоцировала меня на ответные действия.

Приехал участковый, которому я дал свои показания и попросил его опросить моих свидетелей, что сделано не было. Как я выяснил, данные участники конфликта, приехали в гости к гражданке, проживающей неподалеку от моего дома, а я им выходит, помешал пожарить шашлык.

Обвинения питерской прокуратуры в том, что я, якобы, оскорбил гражданку, были составлены со слов ее родственников, которые даже не присутствовали на данном месте конфликта.

Справедливости ради, обращает внимание то, что к противоположной стороне (заявительнице), вопросов нет ни у полиции, ни у прокуратуры.