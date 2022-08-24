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ЭТО САРАТОВ: БЕГАЮТ КРЫСЫ, ВОНЯЕТ КОРОВЬИМ ДЕРЬМОМ, ТРАВЯТ РЕКУ ЧАРДЫМ

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В Гагаринском районе Саратова  бегают крысы, воняет  коровьим   дерьмом , сточные воды попадают в реку Чардым. Это теперь  все Саратов!

Ну, присоединили  деревни Саратовского района  к  Саратову.  Город стал больше.  И что?  Что конкретно  изменилось, кроме того, что чиновникам  Гагаринского (бывшего  Саратовского) района повысили зарплаты ровно в два раза?   Был Саратовский район, а стал Гагаринский- и  это все? В этом и был весь смысл  расширения   границ  города Саратова за счет присоединения сельских территорий?

 Все как было, так и осталось.  Все та же грязь, все те же проблемы.   Ничего не меняется. И самое главное, что  не меняются  чиновники, не меняются подходы в управлении.  Они,  как и всегда,  по большей части,  формально выполняют свои обязанности и к людям не прислушиваются.  Люди,  как не чувствовали свою защищенность, так и продолжают ее не чувствовать.  Условия жизни   остаются отвратительными, а на все жалобы чиновники различных ведомств отвечают обыкновенными отписками.

Пример тому, хотя бы деревня Боковка- это в сторону Чардыма.  Теперь Боковка- город! А что толку? Жители деревни( теперь города!) пишут, жалуются. А чиновникам не до них – идет предвыборная кампания- выбирают губернатора и выбирают депутатов  областной думы. До жителей  ли села Боковка ( Гагаринский район Саратова!),  которые пишут  вот такую жалобу:     

«На территории ЛПХ Вахлюева В.В.  и прилегающей местности развелись грызуны, мухи, стоит невыносимый запах, грязь, в связи с этим нарушаются условия проживания жильцов соседних домовладений. Скотина забивается непосредственно на земельном участке, головы и внутренние органы животных разбросаны по всему периметру, что создает «благоприятные условия» для крыс. Свиньи в отсутствии надлежащего контроля забегают на соседние земельные участки…»

Жалобы были направлены в Управление ветеринарии Правительства Саратовской области,  Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям,  Саратовскому межрайонному природоохранному прокурору Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в ГУ МЧС по Саратовской области…

Ответы приходят почти с одинаковым содержанием и смыслом: «Все хорошо»!   Интересно получается- людям плохо, а   у    официальных контролирующих органов все хорошо!

 Заместитель начальника ГУ МЧС по Саратовской области С. Булгаков  пишет, что все хорошо: «Рассмотрен вопрос хранения навоза и сена…нарушений правил требований пожарного режима не выявлено». А если полыхнет?    Пожарной-то части в Боковке нет: сгорит вся сразу, если что... Или, вся работа ГУ МЧС региона   заключается в том,  чтобы  людям рассылать навязчивые  смс о "повышенной пожароопасности"?

Хорошо все  и  по мнению  Управления ветеринарии, которое в ответ на жалобу жителей Боковки  пишет, что  в  ЛПХ Вахлюева В.В. на учете  стоит 18 голов КРС, а всего проверяющие  36 голов насчитали  и 5 свиней,  и тут же , увидев    "неучтенку"поставили на учет.  А если бы  не жалоба жителей?   Так бы и уехали неучтенные коровы и, скорее всего не привитые,  после забоя на прилавки магазинов?

А из министерства природных ресурсов и экологии области вообще, пришел ответ, из серии , «гуляйте лесом»  жители села Боковка со своей жалобой. Сославшись на  постановление правительства РФ  написали: «внеплановые мероприятия проводятся  по исключительным обстоятельствам, возможные нарушения природоохранного законодательства указанные в обращении, не являются исключительным основанием для организации проверки».

То есть,  «исключительным обстоятельством» того, что коровье дерьмо вместе с  талыми и дождевыми водами попадает в реку Чардым- не является.  Видимо, жителям села  следует ждать, когда вся река превратиться в сплошное дерьмо.

Не ответила и прокуратура на жалобу жителей, которые писали:

«Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 64:32:012001:39, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, Гагаринский район с.Боковка  является Вахлюева Диана Геннадьевна, которая держат на своем земельном участке подсобное хозяйство: более 30 голов крупного рогатого скота, свиней, птицу. Вахлюева Д.Г. не производит надлежащим образом вывоз с участка органических отходов (навоза), хранит органические отходы открытым способом на территории, прилегающей к земельному участку, отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров, отсутствует водонепроницаемое покрытие. В результате ее противоправных действий на территории ЛПХ и прилегающей местности развелись грызуны, мухи, стоит невыносимый запах, грязь, в связи с этим нарушаются условия проживания жильцов соседних домовладений. Скотина забивается непосредственно на земельном участке, головы и внутренние органы животных разбросаны по всему периметру, что создает «благоприятные условия» для крыс. Свиньи в отсутствии надлежащего контроля забегают на соседние земельные участки…  сточные воды в отсутствии каких-либо очистных сооружений с территории ЛПХ и прилегающей местности попадают в р. Чардым, в связи с этим нарушаются условия проживания жильцов соседних домовладений, загрязняется река, нарушается экологическая обстановка».

Чиновники из министерства природных ресурсов и экологии,  природоохранная  прокуратура иного мнения,  в отличие  от мнения людей, которые живут среди  нечистот и вони. По мнению чиновников-  все в рамках закона.

Если так, то почему  же тогда  люди пишут жалобы,  о том, что им плохо  тут  жить  по соседству с таким  ЛПХ,  что тут невыносимо дышать?   Наносится непоправимый  вред экологии этого живописного места. И в этом, как ни странно это  прозвучит,  виновато,   скорее,  не столько ЛПХ, этот бесконечный   источник  отвратительных запахов, грязи, антисанитарии, а сколько... чиновники перечисленных нами  выше ведомств.  И главная их вина в том,  что  они не принимают конкретных мер, а сочиняют отписки.

 

                                                                                                                

                                                                                                               

 

                                                                                                                                    

 

 