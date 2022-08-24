ЭТО САРАТОВ: БЕГАЮТ КРЫСЫ, ВОНЯЕТ КОРОВЬИМ ДЕРЬМОМ, ТРАВЯТ РЕКУ ЧАРДЫМ

В Гагаринском районе Саратова бегают крысы, воняет коровьим дерьмом , сточные воды попадают в реку Чардым. Это теперь все Саратов!

Ну, присоединили деревни Саратовского района к Саратову. Город стал больше. И что? Что конкретно изменилось, кроме того, что чиновникам Гагаринского (бывшего Саратовского) района повысили зарплаты ровно в два раза? Был Саратовский район, а стал Гагаринский- и это все? В этом и был весь смысл расширения границ города Саратова за счет присоединения сельских территорий?

Все как было, так и осталось. Все та же грязь, все те же проблемы. Ничего не меняется. И самое главное, что не меняются чиновники, не меняются подходы в управлении. Они, как и всегда, по большей части, формально выполняют свои обязанности и к людям не прислушиваются. Люди, как не чувствовали свою защищенность, так и продолжают ее не чувствовать. Условия жизни остаются отвратительными, а на все жалобы чиновники различных ведомств отвечают обыкновенными отписками.

Пример тому, хотя бы деревня Боковка- это в сторону Чардыма. Теперь Боковка- город! А что толку? Жители деревни( теперь города!) пишут, жалуются. А чиновникам не до них – идет предвыборная кампания- выбирают губернатора и выбирают депутатов областной думы. До жителей ли села Боковка ( Гагаринский район Саратова!), которые пишут вот такую жалобу:

«На территории ЛПХ Вахлюева В.В. и прилегающей местности развелись грызуны, мухи, стоит невыносимый запах, грязь, в связи с этим нарушаются условия проживания жильцов соседних домовладений. Скотина забивается непосредственно на земельном участке, головы и внутренние органы животных разбросаны по всему периметру, что создает «благоприятные условия» для крыс. Свиньи в отсутствии надлежащего контроля забегают на соседние земельные участки…»

Жалобы были направлены в Управление ветеринарии Правительства Саратовской области, Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям, Саратовскому межрайонному природоохранному прокурору Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в ГУ МЧС по Саратовской области…

Ответы приходят почти с одинаковым содержанием и смыслом: «Все хорошо»! Интересно получается- людям плохо, а у официальных контролирующих органов все хорошо!

Заместитель начальника ГУ МЧС по Саратовской области С. Булгаков пишет, что все хорошо: «Рассмотрен вопрос хранения навоза и сена…нарушений правил требований пожарного режима не выявлено». А если полыхнет? Пожарной-то части в Боковке нет: сгорит вся сразу, если что... Или, вся работа ГУ МЧС региона заключается в том, чтобы людям рассылать навязчивые смс о "повышенной пожароопасности"?

Хорошо все и по мнению Управления ветеринарии, которое в ответ на жалобу жителей Боковки пишет, что в ЛПХ Вахлюева В.В. на учете стоит 18 голов КРС, а всего проверяющие 36 голов насчитали и 5 свиней, и тут же , увидев "неучтенку"поставили на учет. А если бы не жалоба жителей? Так бы и уехали неучтенные коровы и, скорее всего не привитые, после забоя на прилавки магазинов?

А из министерства природных ресурсов и экологии области вообще, пришел ответ, из серии , «гуляйте лесом» жители села Боковка со своей жалобой. Сославшись на постановление правительства РФ написали: «внеплановые мероприятия проводятся по исключительным обстоятельствам, возможные нарушения природоохранного законодательства указанные в обращении, не являются исключительным основанием для организации проверки».

То есть, «исключительным обстоятельством» того, что коровье дерьмо вместе с талыми и дождевыми водами попадает в реку Чардым- не является. Видимо, жителям села следует ждать, когда вся река превратиться в сплошное дерьмо.

Не ответила и прокуратура на жалобу жителей, которые писали:

«Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 64:32:012001:39, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, Гагаринский район с.Боковка является Вахлюева Диана Геннадьевна, которая держат на своем земельном участке подсобное хозяйство: более 30 голов крупного рогатого скота, свиней, птицу. Вахлюева Д.Г. не производит надлежащим образом вывоз с участка органических отходов (навоза), хранит органические отходы открытым способом на территории, прилегающей к земельному участку, отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров, отсутствует водонепроницаемое покрытие. В результате ее противоправных действий на территории ЛПХ и прилегающей местности развелись грызуны, мухи, стоит невыносимый запах, грязь, в связи с этим нарушаются условия проживания жильцов соседних домовладений. Скотина забивается непосредственно на земельном участке, головы и внутренние органы животных разбросаны по всему периметру, что создает «благоприятные условия» для крыс. Свиньи в отсутствии надлежащего контроля забегают на соседние земельные участки… сточные воды в отсутствии каких-либо очистных сооружений с территории ЛПХ и прилегающей местности попадают в р. Чардым, в связи с этим нарушаются условия проживания жильцов соседних домовладений, загрязняется река, нарушается экологическая обстановка».

Чиновники из министерства природных ресурсов и экологии, природоохранная прокуратура иного мнения, в отличие от мнения людей, которые живут среди нечистот и вони. По мнению чиновников- все в рамках закона.

Если так, то почему же тогда люди пишут жалобы, о том, что им плохо тут жить по соседству с таким ЛПХ, что тут невыносимо дышать? Наносится непоправимый вред экологии этого живописного места. И в этом, как ни странно это прозвучит, виновато, скорее, не столько ЛПХ, этот бесконечный источник отвратительных запахов, грязи, антисанитарии, а сколько... чиновники перечисленных нами выше ведомств. И главная их вина в том, что они не принимают конкретных мер, а сочиняют отписки.