Ксения Чернова из Маркса призналась, что она «не совсем здорова»

Если вы нормальный, адекватный уравновешенный психически человек, то могло бы с вами такое произойти? Вы стучитесь в дверь частного дома, вам открывают. Потом вы понимаете, что ошиблись дверью, просите извинения, и уходите. Но вдруг… очень быстро за вами (!!!) приезжает наряд полиции из 4 сотрудников, скручивает вам руки и везет сначала в больницу для освидетельствования на содержание алкоголя в крови, а потом в отдел полиции, и продержав вас там 7 часов, оформляют на вас протокол о сопротивлении сотрудникам полиции?

Конечно, такого с вами произойти не могло, если вы, повторимся нормальный. Психически уравновешенный человек. Но вот с депутатом от КПРФ из Маркса это произошло!

Свинья, везде грязи найдет. А вот Ксения Чернова из Маркса везде может легко и просто нарваться на проблемы, на скандал. Можно сказать, что она сама ходячий скандал. Рассказывая о том, что с ней произошло в пятницу, она говорит, что она муж поехали на юбилей к друзьям. Там веселились, гуляли. Отмечали юбилей, и было это в Павловке на даче. А утром Чернова вызвала такси. А потом, рассказывает Чернова зашла случайно не в тот дом. И тут же, через очень короткое время к дому… приехала полиция, сказав, что на Чернову поступило заявление от хозяина дома. Что такого оскорбительного Чернова могла сказать хозяину, что тот вызвал полицию? Может быть угрожала? Что могло послужить поводом, для приезда полиции? Об этом Чернова в своем 23- минутном ролике, который она выложила на ленту ИА «Наш Маркс» не говорит, обмолвившись, лишь, что все это было не случайно, потому что накануне она ездила в Саратов в… ФСБ (!!!) отдавать заявление о привлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности!

Одно из двух - либо хозяин неадекватен был, либо сама Чернова была еще не трезва после бурного юбилея у друзей. Думаем, что последнее. В Марксе все знают о патологическом мы бы сказали, недержании у Черновой : сказать грубое слово для нее, все равно, что плюнуть. Если было бы наоборот, то полиция задержала бы неадекватного хозяина, который сделал ложный вызов. Но задержали Чернову. Причем, как она сама рассказывает, она сопротивлялась. Все верно: она известный борец за правду в Марксе ,только вот, в борьбе за эту правду, она обязательно вляпается в какое-нибудь дерьмо! Можно сказать, это ее фирменный стиль поведения. Кстати, это тоже одно из любимых ее словечек. Получается так, по логике Черновой - все вокруг плохие. Все ей желают зла, все за не охотятся, все ее хотят уничтожить, оклеветать, засудить. Одним словом, кругом одно дерьмо, а она одна в белом и она единственный борец за права людей в Марксе!

Но нам думается, что это уже некий диагноз. И если есть тараканы в голове, а особенно «красные», то от них следует избавляться ,а не вешать ярлыки на всех и повсюду. Как говорится, начни с себя.

То, что Ксения Чернова, депутат от КПРФ , мягко, говоря, с головой не совсем дружит, в Марксе знают многие. Поэтому, ко всему, что она делает, или тем более, говорит, люди относятся в лучшем случае с иронией. Привыкли и не обращают внимание. В каждом ведь городе найдется свой «городской сумасшедший». Ксения, пока в прямом смысле этого слова с ума не сходит, но то, что у нее прогрессирует мания величия и мания преследования, очень похоже. По крайней мере, такой вывод можно сделать, если просмотреть ее недавний ролик на ленте «Наш Маркс». Правда, не многие наберутся терпения слушать все то, о чем она рассказывает в течение 23 минут! Все о себе любимой: как ее преследуют, как ее гнобят, как ее не любят, как она хочет много хорошего сделать в Марксе!

Может быть и правда человека спасать надо, ведь мания величия или мания преследования недуги страшные.

Это видео появилось на ресурсе «Лютый марксоход». Комментарии людей под этим видео говорят сами за себя и показывают, как на самом деле люди в Марксе относятся к этой «правдоискательнице»: «О правах она знает, неплохо бы ещё и обязанности соблюдать», «Ну если бы знала, то не вела бы себя так наверное. А детьми прикрываться не нужно. О них нужно было думать, прежде чем совершать нарушение». «И при чем, здесь вообще дети? Зачем ими прикрываться? Играть на публику, давить на жалость. Как раз сотрудники-то и грамотнее оказались. И кто вам сказал, что нельзя задерживать мать малолетних детей?»,

«Самое неприятное, что теперь эта алкоголичка со своей компанией будет на этих ребят травлю устраивать, а они просто несли службу», «Если в пьяном виде пытается прикрыться детьми -это диагноз, куда смотрит опека?», «Депутат показал своё истинное лицо, походу на деньги народа бухала, так что ей побольше надо собирать якобы на камеру, штатив, машину которую могла сама и поджечь, эх Ксюша!!!»….

Это, самые так скажем, мягкие комментарии по смыслу. А может быть, Ксения ни в чем не виновата? Может быть в ту ночь, когда она отмечала с друзьями юбилей, над дачами пролетал вертолет, и разбросал какое-то белое вещество, вот и замутило голову слегка «правдорубке»…