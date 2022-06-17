ЧЕЛОВЕК-ОЛИГАРХ, ПРИНОСЯЩИЙ НЕСЧАСТЬЯ

Бывают люди, подобно Фаусту приносящие в жизни близких одни несчастья, при этом сами остаются на вершине этой жизни. Ранее мы уже рассказывали (https://rsar.ru/index.php/home/486-serijnoe-bankrotstvo-ili-kak-sud-spustil-virtuoza-burova-s-nebes-na-zemlyu) об очень любопытных особенностях персоны непотопляемого Владислава Бурова, главного бенефициара «Солнечных продуктов» и много другого, об удивительных странностях, связанных с банкротством его активов. Пришло время познакомиться с этим «виртуозным» бизнесменом поближе.

«Маргариновый олигарх», «один из влиятельнейших бизнесменов Саратовской области», почетный орденоносец и других громких титулов обладатель – это все о нем, о господине Бурове. Как не посмотри – успешный по всем меркам человек, якобы проживающий в роскошном таунхаусе элитнейшего района нашей столицы.

Что скрывается за блеском этого олигарха? Каков реальный рецепт его успеха? Отбросив в сторону многочисленные интервью Владислава Юрьевича (кто же будет про себя плохо говорить), обратимся к фактам.

Начнем с материальных источников его успеха – активов. У простого обывателя может захватить дух только от перечисления его предприятий: тут и крупнейший - уникальнейший для нашей страны завод по производству троллейбусов «Тролза», известнейший региональный банк «НВКбанк», один из крупнейших холдингов страны по производству масло-жировой продукции «Солнечные продукты», различные девелоперские проекты, такие как жилой комплекс «Огни Сибири» (целый жилой квартал в центре столицы Сибири – Новосибирске) и многие-многие другие. Сотни миллиардов рублей выручки. Масштаб и уникальность каждого бизнеса. Но – кроме нашего героя - общее что их объединяет – все они без исключения банкроты. Банкроты. Это означает, что долгов у них больше чем они сами стоят. И казалось бы наш герой тоже - банкрот. Несчастный и обездоленный человек, коих тысячи в нашей стране, страдающих от назойливых звонков коллекторов и разгневанных кредиторов. Но нет – Владислав Юрьевич и члены его семьи, как мы покажем дальше, живут вполне себе элитно и припеваючи.

Так что же тогда может быть источником богатств и успеха нашего героя, если стоимость его имущества меньше его долгов? С этим вопросом мы и углубились в сложные дебри материалов судебных дел, сопровождающих громкие банкротства империи маргаринового олигарха. Не вдаваясь совсем уж в детали и дабы не утомлять читателя, ответим сразу – кредиты и займы. Вернее, их банальное «освоение» - взял, но не отдал. Казалось бы - примитивный способ обогащения, которым грешат обычные граждане. Но виртуозно использованные «карусельные» схемы с элементами классической финансовой пирамиды позволяют скрыть от глаз посторонних – включая правоохранителей - истинную картину и «списать долги». Получается, что в центре - ось «карусели», «карманный» банк Бурова, НВКбанк. Он выполняет одновременно несколько ролей: «разрыв» - скрытый трансфер средств от одного актива Бурова к другому (например, одно предприятие нашего олигарха хранит свои средства – те же кредиты от других банков - в НВКбанке, который, перемешивая их с деньгами, например, вкладчиков, выдает в качестве кредитов другим активам героя); банальный вывод средств с использованием финансовой пирамиды (кредит получает одно юридическое лицо, далее – через цепочку «независимых» лиц средства выводятся, сам кредит обслуживается за счет кредитов, полученных уже другими, зачастую - «независимыми» предприятиями и так далее по кругу, до бесконечности), и непосредственно «законный» источник отъема денег средств для пропитывания работы системы (наши с вами вклады). И вот на выходе – многомиллиардная дыра в балансе банка и сотни простых граждан, лишенных своих сбережений.

Сами активы могут выполнять здесь две роли – источник средств (получение кредитов от банков, партнеров и инвесторов) и вывод их в нужные нашему герою места: с использованием НВКбанка или напрямую - через цепочку подставных лиц.

Одним из многочисленных примеров может послужить громкое судебное дело по истребованию компании «Агроинвест». Одна из холдинговых компаний нашего героя на кредитные средства купила за сотни миллионов рублей владевший землей «Агроинвест» на одну из своих дочерних обществ – компанию «Мадин», предоставив ей от своих же компаний финансирование (которое, напомним, получено у банков). Далее, «Агроинвест» через цепочку связанных, но формально «как бынезависимых» лиц безвозмездно передается в собственность своему любимому племяннику – некоему господину Хохлову, которому на тот момент, как говорят, едва исполнилось двадцать лет. Но для нашего героя это мелко – несколько тысяч гектар не масштаб для его амбиций, на этом много не украдешь. И вот на базе этого актива реализуется масштабнейший проект областного масштаба с громким названием «Биотерра», под который у крупнейшего банка страны берутся еще кредиты – но уже не на десятки, а на сотни миллионов рублей. Реализовался ли этот проект и в каком он состоянии – разбирается суд. Но вот в чем разбираться нет необходимости – все видно из государственного реестра - не по годам прыткий племянник нашего героя стал обладателем сотен метров роскошной столичной недвижимости сопоставимой с присвоенным от банков стоимостью.

Но как же банки и ЦБ, как другие участники рынка, спросит дотошный читатель, куда же они смотрели? Облапошить простого гражданина можно, достаточно иметь банковскую лицензию, а вот как обмануть профессионалов как? Финансовый гений нашего героя достоин присуждаемых ему лавров. По имеющимся данным, кредиты, например, получались либо под покупку активов по завышенным ценам у «своих», но формально не связанных, компаний, либо под имущество «которое существовало только в бухгалтерских балансах», а в реальности его не было. Сельхозсырье, лежащее на складе (например – подсолнечная семечка) для этих целей идеально подходит: одновременно имеет и стоимость, под которую можно получить большие кредиты (имущество ликвидное, склонное к увеличению стоимости) и отсутствие необходимости обязательной инвентаризации аудитом, и способность мгновенно «исчезать» (усушка, утряска, утрата и т.п.).

Вот так, одновременно сложно и просто: купить активы на рынке подешевле, продать их самому себе, но втридорога и в кредит, кредит вывести и жить припеваючи. Важно только, чтобы цифры были как минимум с девятью нулями – тогда найдутся средства и на юристов-адвокатов, которые правильно уладят все формальности с законом, и на формирование положительного образа в прессе.

Но, скажете вы, «сколько веревочке не виться, а конец всегда будет». Да, уважаемый читатель, конец будет. Более того, для кого-то он уже наступил. Но только не для нашего олигарха. Для кого тогда? А вот – знакомьтесь, Владимир Кравцов. Да, многим он известен как председатель правления НВКбанка, находящийся сейчас под арестом и привлекаемый к уголовной ответственности за мошеннические действия в НВКбанке на 2,9млрд.рублей (мы бы уточнили – пока на 2,9 млрд.рублей, ибо дыра в банке может оказаться значительно больше). Но мало кто знает, что этот председатель правления крупного поволжского банка на самом деле … простой (пусть и персональный) водитель нашего героя. Да-да, такой вот интересный момент: водитель является председателем правления одного из крупных региональных банков. И таких фамилий не один десяток. В Саратовских и не только судах рассматриваются десятки дел о привлечении к ответственности менеджеров, юристов, да и простых работяг из империи нашего героя, имевших неосторожность быть доверчивыми ему настолько, что делал он их директорами и бухгалтерами своих предприятий, использовавшихся для вывода средств. А как можно не доверится кавалеру многих орденов, члену генерального совета «Деловой России». А сам Буров как бы и не причем – не он же подписывал.

Партнеры Бурова тоже внесли свою лепту в благосостояние нашего олигарха: сотни миллионов рублей безвозвратных товарных кредитов. Но на кого охотятся эти зубры бизнеса? Думаете – на Бурова? А вот ошибаетесь. Друг против друга! Тут наш гений использовал старый, еще римский принцип – разделяй и властвуй. Помните про скрытый трансфер средств из одного актива в другой? Так вот, кредиторы, осознав, что денег им от своих формальных должников им не достанется, а с Бурова их попросту не взять – ну нет его подписей нигде – сцепились друг с другом в смертельной схватке в надежде вырвать у конкурирующих кредиторов кусочек Буровской империи побольше. АСВ, Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Абсолют банк, крупнейшие сельхозпроизводители и поставщики страны снаряжают друг против друга дивизионы юристов. Вот только господин Буров оказывается не при чем.

Но как только начинающие разбираться в хитросплетениях Буровских махинаций суды стали прозревать – из «Деловой России», где наш герой, напомним, имеет честь быть почетным членом Генерального совета, моментально были делегированы толпы журналистов, собраны конференции с целью защитить уважаемого «гражданина предпринимателя» от каких-либо нападок, создав ему образ мученика – страдальца, радетеля за экономику страны в столь нелегкие времена.