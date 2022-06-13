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"Сирота Прихоперья", он же племянник главы Петракова, знает, как можно потратить деньги умерших стариков?

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Прокуратура Саратовской области сообщила новость, вроде бы, позитивную: «В Балашовском районе Саратовской области прокуратура добилась возвращения почти 700 тысяч рублей в доход государства». При проверке соблюдения законодательства при распоряжении имуществом умерших граждан в   ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  выяснилось,  что после смерти проживавших здесь одиноких граждан деньги, находящиеся на их лицевых счетах, в собственность государства… не передавались.   Прокурор направил в суд иски с требованием признать за РФ право собственности на общую сумму 680 тысяч рублей,  и требования  были удовлетворены.

Получается,  чтобы   выяснить, что  со счетов     стариков,  завершивших свой  жизненный путь  в доме престарелых,  деньги  не  перечислялись в доход государства,  понадобилось участие прокуратуры,  а потом и суда.  А    директор дома-интерната Краснов с какой целью занимает эту должность?   Куда он, как директор  смотрел, и смотрел ли вообще -почему  деньги умерших стариков со счетов  не передавались? Или,  директор имел умысел не смотреть: полежат деньги, полежат на счетах умерших,  о них забудут, а потом и списать можно будет, и прокуратура не заметит?  Похоже, что   наличие  денег на счетах  умерших стариков  директор Краснов   хотел  скрыть?   А если бы  в дом интернат не пришли  прокуроры и если бы потом не обратились в суд? Деньги  умерших стариков так бы и  «растворились» в неизвестном направлении? Конечно, директор Краснов может тут  возразить и сказать, что никакого отношения к этим счетам и деньгам умерших  он  не имеет и не может иметь.

Но       Краснов, как    руководитель дома-интерната,    обязан ведать всеми хозяйственными, административными и финансовыми вопросами, разве не это не так?  Поэтому и за счета умерших пенсионеров директор тоже - в ответе.

Но   деньги нашли прокуроры, а почему-то не  директор Краснов,  и вернули через суд.  Деньги на лицевых  счетах,    проживающих в доме интернате  особенно после их смерти, не могли  быть неподотчетны  директору Краснову.  И если бы не вмешательство прокуратуры, куда бы делись деньги?  Прокуратура сообщает,  как о безусловной победе, что деньги  удалось вернуть через суд, при этом,  сам директор Краснов как бы стоит  в стороне и  как бы не имеет к этому отношения: не знал ничего о том,  что после смерти проживавших в  доме -интернате одиноких граждан деньги, находящиеся на их лицевых счетах, в собственность государства не передавались!     Может быть, Краснов   не знает и количество стариков,  проживающих в доме-интернате, не знает количество умерших стариков?    В чем же тогда его функции, как директора?    

Стоит напомнить, что  директор Краснов, это особенный директор. Он «блатной»  директор, потому что  Краснов-  племянник  главы Петракова.      Глава  района Петраков   всегда принимал  самое деятельно участие в судьбе  своего племянника Краснова,  этого классического, как в известном романе,   «сироты Прихоперья». Ценный кадр и ценный родственник!

Чем же Краснов  так ценен дядюшке Петракову? Тем, что  по его вине   болели от ковида и умирали  старики? В конце 2020 года  доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса: 166 случаев заражения ковидом - у 39 сотрудников и 127 постояльцев. Директор  Краснов был уволен, а СУ СКР начало доследственную проверку на предмет халатности должностных лиц. Увольнение руководителя дома-интерната инициировал тогдашний председатель  правительства Саратовской области  Александр Стрелюхин.

Но Краснову помог    «блатной»  дядя, и    уже через несколько месяцев, в  феврале 2021 года,  Дмитрий Краснов вернулся  в свой кабинет на должность директора дома интерната!

И сидит тут  с тех пор, пережив уже  губернатора Радаева, и начинающий приспосабливаться к новым реалиям, которые неизбежно приходят с  появлением врио Бусаргина.

Однако, Балашова эти новые реалии не коснулись: «блатной»  дядя  Петраков  снова  «выбран» , то есть, назначен главой Балашовского  района, а стало быть у Краснова  все  будет в ажуре, несмотря ни на какие проверки прокуратуры, не смотря ни на какие приказы сверху об увольнении, как это уже бывало.

Если  вдруг что, дядя  Петраков всегда  выручит дорогого племянника.  А народ говорит о какой-то там  коррупции! Нет никакой коррупции, просто обычная  круговая,  родственная порука и взаимовыручка!