"Сирота Прихоперья", он же племянник главы Петракова, знает, как можно потратить деньги умерших стариков?

Прокуратура Саратовской области сообщила новость, вроде бы, позитивную: «В Балашовском районе Саратовской области прокуратура добилась возвращения почти 700 тысяч рублей в доход государства». При проверке соблюдения законодательства при распоряжении имуществом умерших граждан в ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» выяснилось, что после смерти проживавших здесь одиноких граждан деньги, находящиеся на их лицевых счетах, в собственность государства… не передавались. Прокурор направил в суд иски с требованием признать за РФ право собственности на общую сумму 680 тысяч рублей, и требования были удовлетворены.

Получается, чтобы выяснить, что со счетов стариков, завершивших свой жизненный путь в доме престарелых, деньги не перечислялись в доход государства, понадобилось участие прокуратуры, а потом и суда. А директор дома-интерната Краснов с какой целью занимает эту должность? Куда он, как директор смотрел, и смотрел ли вообще -почему деньги умерших стариков со счетов не передавались? Или, директор имел умысел не смотреть: полежат деньги, полежат на счетах умерших, о них забудут, а потом и списать можно будет, и прокуратура не заметит? Похоже, что наличие денег на счетах умерших стариков директор Краснов хотел скрыть? А если бы в дом интернат не пришли прокуроры и если бы потом не обратились в суд? Деньги умерших стариков так бы и «растворились» в неизвестном направлении? Конечно, директор Краснов может тут возразить и сказать, что никакого отношения к этим счетам и деньгам умерших он не имеет и не может иметь.

Но Краснов, как руководитель дома-интерната, обязан ведать всеми хозяйственными, административными и финансовыми вопросами, разве не это не так? Поэтому и за счета умерших пенсионеров директор тоже - в ответе.

Но деньги нашли прокуроры, а почему-то не директор Краснов, и вернули через суд. Деньги на лицевых счетах, проживающих в доме интернате особенно после их смерти, не могли быть неподотчетны директору Краснову. И если бы не вмешательство прокуратуры, куда бы делись деньги? Прокуратура сообщает, как о безусловной победе, что деньги удалось вернуть через суд, при этом, сам директор Краснов как бы стоит в стороне и как бы не имеет к этому отношения: не знал ничего о том, что после смерти проживавших в доме -интернате одиноких граждан деньги, находящиеся на их лицевых счетах, в собственность государства не передавались! Может быть, Краснов не знает и количество стариков, проживающих в доме-интернате, не знает количество умерших стариков? В чем же тогда его функции, как директора?

Стоит напомнить, что директор Краснов, это особенный директор. Он «блатной» директор, потому что Краснов- племянник главы Петракова. Глава района Петраков всегда принимал самое деятельно участие в судьбе своего племянника Краснова, этого классического, как в известном романе, «сироты Прихоперья». Ценный кадр и ценный родственник!

Чем же Краснов так ценен дядюшке Петракову? Тем, что по его вине болели от ковида и умирали старики? В конце 2020 года доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса: 166 случаев заражения ковидом - у 39 сотрудников и 127 постояльцев. Директор Краснов был уволен, а СУ СКР начало доследственную проверку на предмет халатности должностных лиц. Увольнение руководителя дома-интерната инициировал тогдашний председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Но Краснову помог «блатной» дядя, и уже через несколько месяцев, в феврале 2021 года, Дмитрий Краснов вернулся в свой кабинет на должность директора дома интерната!

И сидит тут с тех пор, пережив уже губернатора Радаева, и начинающий приспосабливаться к новым реалиям, которые неизбежно приходят с появлением врио Бусаргина.

Однако, Балашова эти новые реалии не коснулись: «блатной» дядя Петраков снова «выбран» , то есть, назначен главой Балашовского района, а стало быть у Краснова все будет в ажуре, несмотря ни на какие проверки прокуратуры, не смотря ни на какие приказы сверху об увольнении, как это уже бывало.

Если вдруг что, дядя Петраков всегда выручит дорогого племянника. А народ говорит о какой-то там коррупции! Нет никакой коррупции, просто обычная круговая, родственная порука и взаимовыручка!