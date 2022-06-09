Не хотите испортить свой автомобиль- объезжайте стороной СТО в Марксе на Загородной речке!

СТО в Марксе. Корявые руки и наглость- это все, что нужно, чтобы стать богатым самому и сделать бедными своих клиентов



Вот эту машину, «четверку», вполне себе хорошую, с новым двигателем, владелец отогнал в Маркс на кузовной ремонт после небольшой аварии. Ровно 9 месяцев делали ремонт! Ладно бы, люди были незнакомые , а то ведь, владелец авто давно знал человека и ему доверял. Но в итоге- обманул!

В салоне внутри не покрашено в местах сварочных швов, в полу под багажником осталась дырка с кулак- заклеили резиной. И, как утверждает хозяин машины, похоже, что и движок подменили! Работал, как часы, а после ремонта- еле- еле завелся, и теперь работает кое-как. Копоть в двигателе явно говорит о том, что это не «родной» мотор.

Если вдруг надумаете на ремонт отогнать в Марксе свое авто, то объезжайте СТО на Загородной речке стороной: сэкономите время, нервы и деньги!.Здесь работает удивительных дел мастер Родников Владимир Иванович!