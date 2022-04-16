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Во дворе Уфимцева, 2 была атмосфера тепла и семейной жизни!

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Весна, солнце!  Время новой жизни, время тепла и уюта.    А еще, это время  наводить порядок в своем доме, в своем дворе.

В субботу,   16 апреля во дворе дома  № 2 по улице Уфимцева  работали.  Впрочем, такой субботник, это больше праздник, чем работа. Приятно  после долгой зимы, после того как сошел снег и обнажил грязь повсюду,  наводить  во дворе дома, где живешь, порядок.   Двор на Уфимцева 2 большой, уютный. Тут много зелени, деревьев,   детская площадка, уголок отдыха.   На субботник вышли жители дома,   и  они  вместе с работниками ООО "АТСЖ".      Белили деревья, красили бордюры тротуаров, подметали. Работала пила-  спиливали  лишние ветки на деревьях.  К слову сказать,  во дворе  не было  особо много мусора, потому что работники  ООО "АТСЖ" убирают во дворе дома и следят тут за порядком ежедневно.  Таков стиль работы  ООО "АТСЖ", который   заложен в содержание самого названия: Атмосфера  Тепла и Семейной Жизни!  ООО "АТСЖ"!  В доме всегда должно быть тепло, чисто и уютно!

 

 