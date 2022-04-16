Во дворе Уфимцева, 2 была атмосфера тепла и семейной жизни!

Весна, солнце! Время новой жизни, время тепла и уюта. А еще, это время наводить порядок в своем доме, в своем дворе.

В субботу, 16 апреля во дворе дома № 2 по улице Уфимцева работали. Впрочем, такой субботник, это больше праздник, чем работа. Приятно после долгой зимы, после того как сошел снег и обнажил грязь повсюду, наводить во дворе дома, где живешь, порядок. Двор на Уфимцева 2 большой, уютный. Тут много зелени, деревьев, детская площадка, уголок отдыха. На субботник вышли жители дома, и они вместе с работниками ООО "АТСЖ". Белили деревья, красили бордюры тротуаров, подметали. Работала пила- спиливали лишние ветки на деревьях. К слову сказать, во дворе не было особо много мусора, потому что работники ООО "АТСЖ" убирают во дворе дома и следят тут за порядком ежедневно. Таков стиль работы ООО "АТСЖ", который заложен в содержание самого названия: Атмосфера Тепла и Семейной Жизни! ООО "АТСЖ"! В доме всегда должно быть тепло, чисто и уютно!