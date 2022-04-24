УК «АТСЖ» продолжает возрождать традиции по проведению субботников во дворах при активном участии жителей дома

В субботу, 23 апреля, во дворе домов Уфимцева 10,12,12А; Тархова 29 УК «АТСЖ» при активном участии жителей и юных помощников был организован массовый субботник. На протяжении всего времени во дворе царил настоящий праздник с музыкой, танцами, детскими состязаниями, подарками для детей.

Даже погода способствовала праздничному настроению! Выражаем огромную благодарность Совету дома Уфимцева 12А за проявленную инициативу в организации данного мероприятия, а также всем неравнодушным жителям и детишкам, кто присоединился к нам в субботний день для уборки своего двора! Именно в таком ключе должен проходить настоящий субботник в каждом дворе. Популярность субботников при активном участии жителей растёт и это здорово! Всем весеннего настроения и Атмосферы Тепла Семейной Жизни в каждый дом!