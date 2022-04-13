Малый театр покажет онлайн спектакли из современного репертуара

«Нам важен каждый зритель» - неоднократно повторяет Юрий Соломин, художественный руководитель, народный артист СССР, уточняя, что хотел бы показывать спектакли Малого театра не только в Москве, но и в самых отдаленных частях нашей огромной и прекрасной страны. В относительно небольшой период театр играл свои постановки в Чите, на Дальнем Востоке, Иркутске, Сургуте, Улан-Удэ и других городах. Но на карте по-прежнему остаются места, где Малый театр еще не бывал.

2020 год подарил нам новые условия существования и необходимость поиска иных возможностей для показов спектаклей. Тогда появилась идея трансляций спектаклей на всю Россию. Пробные запуски были проведены во время карантина в 2020 году и имели успех. Сегодня Малый театр возвращается к возможности показа спектаклей онлайн. В 2022 году для показа запланированы спектакли текущего репертуара.

Старт проекта намечен на 19 апреля.

Первый спектакль, который мы планируем показать 19 апреля, – визитная карточка Малого театра– комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина.

В спектакле заняты: народные артисты России Александр Клюквин (Земляника), Владимир Носик (Гибнер) и Виктор Низовой (Городничий), заслуженная артистка России Инна Иванова (Анна Андреевна), артисты Дмитрий Марин (Хлестаков) и Ольга Жевакина (Мария Антоновна) и др.

Начать мы планируем по времени, символичному для Малого театра, – читинскому, так как режиссер и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин родился в Чите. В 18:00 по читинскому времени и в 12:00 по Москве мы запускаем просмотр спектакля «Ревизор» на нашем сайте. Спектакль будет доступен для покупки 24 часа.

Следующие спектакли, запланированные для показа: «Всегда зовите Долли!» с Ириной Муравьевой, «Король Лир», который в связи с уходом из жизни Бориса Невзорова, очевидно, покинет репертуар, но который мы приняли решение показать в память об этом любимом зрителями актере, «Визит старой дамы» с блистательным дуэтом народных артистов России Василием Бочкаревым и Людмилой Титовой.

Для подключения к просмотру необходимо приобрести пин-код. Расписание показов и информацию о покупке пин-кодов можно будет найти в разделах официального сайта - Афиша (https://www.maly.ru/afisha) и Спектакли онлайн (https://www.maly.ru/pages/pokazyvaem_spektakli)

Пресс-секретарь Малого театра Дарья Антонова

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