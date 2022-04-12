Как готов Питерский район к работе, в связи санкциями?

Как указано на сайте правительства Саратовской области, площадь Саратовской области достигает 101,2 тысячи квадратных километров (это суммарная территория трёх европейских государств: Албания, Бельгия и Швейцарии).
С такими земельными площадями земельными площадями мы можем быть максимально независимы от недружеских стран.
Как сельхозпроизводитель в Саратовской области будет готов к работе, в связи с санкциями, а конкретно, например, в Питерском районе, где побывал на днях наш корреспондент? Здесь очень много заброшенных земель сельхозназначения. Что руководство района намерено предпринимать в связи с этим?
1.Сколько гектаров земель сельхозназначения находится на территории Питерского муниципального района? ".
2.Сколько гектаров земли на данный момент обрабатывается?
3 .Какие культуры выращиваются? ;.
4.Используется ли на территории Питерского района оросительные установки?
5.Какая форма собственности и сколько предприятий занимаются обработкой земли(выращиванием).:.
6.Сколько на территории Питерского района предприятий , выращивающих животных, КРС, свиньи, овец, и каково количество поголовья?