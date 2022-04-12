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Как готов Питерский район к работе, в связи санкциями?

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Как указано на сайте правительства Саратовской области,  площадь Саратовской  области достигает 101,2 тысячи квадратных километров (это суммарная территория трёх европейских государств: Албания, Бельгия и Швейцарии).

С такими  земельными площадями земельными  площадями  мы можем   быть максимально независимы от недружеских стран.

Как   сельхозпроизводитель в Саратовской области будет готов к работе, в связи с санкциями, а конкретно, например, в Питерском  районе, где побывал на днях наш корреспондент?  Здесь  очень много заброшенных земель сельхозназначения.  Что руководство района намерено предпринимать в связи с этим?

1.Сколько гектаров земель сельхозназначения находится на территории Питерского муниципального района?  ".

2.Сколько гектаров земли на данный момент обрабатывается?

3 .Какие культуры выращиваются? ;.

 4.Используется ли на территории Питерского района оросительные установки? 

 5.Какая форма собственности и сколько предприятий занимаются обработкой земли(выращиванием).:.

6.Сколько на территории Питерского района предприятий , выращивающих животных, КРС, свиньи, овец, и каково  количество поголовья?