Турпал Азиев: "Когда есть надежные партнеры, никакие кризисы не страшны!"

Компания CAUSSADE SEMENCES Group в Саратовской области работает в нашем регионе много лет. Работает успешно, эффективно и надежно под руководством Турпала Хайдаровича Азиева. Это заметно даже в его офисе в центре Саратова: никакой суеты, деловая спокойная обстановка.

- Турпал Хайдарович, а что происходит сегодня и как ваша компания работает, как сотрудники компании и Вы лично чувствуете себя в нынешних экономических условиях, ведь Вы представляете французскую компанию, и не собирается ли она уходить с рынка?

- У нас все спокойно и нет никакой суеты. Мы продолжаем работать, не сбавляем темпы. Скоро для нас настанет в прямом смысле горячая пора. Ведь CAUSSADE SEMENCES Group осуществляет весь процесс производства семян от селекции гибридов, до поставки готовой продукции сельхозпроизводителям. А без этого сегодня хорошего урожая не вырастить. Что касается санкций, каких-то ограничений, то могу сразу же успокоить наших партнеров: у нас все нормально, без изменений. CAUSSADE SEMENCES Group - это хорошо и давно известная во всем мире французская независимая компания, специализирующаяся на селекции и производстве семян широкой линейки сельскохозяйственных культур. «Семеноводство – наша профессия с 1958 года» - главный лозунг компании, и она не собирается изменять её в угоду политической конъюктуры.

- Вы сказали, что не сбавляете в своей работе темы. Как вам это удается, ведь, как известно, в одиночку на рынке не выжить, даже если нормальная и стабильная экономическая ситуация, не говоря уже о той экономической ситуации, в которой мы сегодня все оказались.

- Когда есть надежные партнеры, друзья и единомышленники, то никакой кризис не страшен. Вы правы, в одиночку не выжить. Поэтому так важно иметь крепких, надежных партнеров. Говоря об актуальной обстановке, безусловно, таким надежным и сильным партнером для нас является Президент ГК «Шанс Энтерпрайз», уважаемый мною Магомедалим Нурпашаевича Джавадов!

Для тех, кто из наших саратовских сельхозпроизводителей, может быть, не знает еще, сообщу, что завод «Шанс Энтерпрайз» является частью ОЭЗ «Липецк» и был открыт в 2020 году. Не так давно, на встрече 29 марта с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, президент ГК «Шанс» Магомедалим Джавадов рассказал о том, что завод «Шанс Энтерпрайз» полностью готов к текущему сезону: «Мы закупили сырье для выпуска СЗР и микроудобрений в полном объеме. Выпускаем продукцию в плановом режиме и поставляем ее аграриям без задержек. Сегодня, когда многие иностранные компании приостановили свою работу, спрос на наши препараты растет. Тем более, что аграрии России и СНГ, а также результаты демоиспытаний подтверждают высокое качество продукции ГК «Шанс» - на уровне ведущих мировых производителей. Мощности «Шанс Энтерпрайз» позволяют выпускать 50 млн литров продукции в год. Компания расширяет производство и осваивает новые рынки сбыта».

- Каковы перспективы того, что деловые связи с этим предприятием будут стабильными и прочными?

- Как вы понимаете, залог успеха в любом деле зависит от руководителя. Когда я познакомился с Президентом ГК «Шанс» Магомедалимом Джавадовым, скажу честно: я пожалел, что не знал этого человека раньше. Грамотный профессионал, порядочный. Высокообразованный интеллигентный и приятный во всех отношениях человек, руководитель, производственник! У нас давно было бы в России все в порядке, если бы у нас было бы больше таких профессионалов, как Магомедалим Джавадов! Я очень надеюсь, что наши партнерство и сотрудничество будут развиваться, и в этом вижу залог успеха и стабильности развития сельского хозяйства в нашем регионе.

Профессиональные и организаторские способности Магомедалима Джавадова помогли ему создать профессиональный и сплоченный коллектив, достичь успехов в реализации различных задач. С такими партнерами, как Вы понимаете, нам никакой кризис не страшен и мы сумеем не только устоять, но еще и развиваться.

- Желаем Вам удачи, и главное- чтобы слова не разошлись с делом!

- Это исключено - чем сильнее давят на нашего человека, тем крепче он становится. А вся ситуация вокруг нашей страны нам только поможет: мы станем сплоченнее и сильнее. В жизни, в производстве. Сегодняшняя ситуация дает широкий спектр возможностей для развития. И это мы видим на примере ГК «Шанс». Это предприятие не только не устояло в волнах экономического шторма, но и уверенно идет к своей цели под руководством своего «капитана» Магомедалима Джавадова.

Мы очень рады, что у нас есть такой партнер, у которого мы можем многому научиться, и в котором мы уверены, потому что он нас никогда не подведет, как настоящий друг, всегда верен своему слову и обязательствам.