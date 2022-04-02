Супругу военнослужащего незаконно лишили всех законных прав: когда они будут восстановлены?

В редакцию газеты «Саратовский репортер» обратилась пенсионерка Тамара Пекарская. Она добивается справедливого отношения к себе со стороны РВК Волжского района г.Саратова. Она считает, что ее права, как члена семьи военнослужащего (супруги) грубо нарушены и требует справедливого начисления пенсии, льгот которых она была лишена в силу безответственного, бездушного и незаконного отношения военных к ней самой и к памяти ее супруга, отдавшего всю жизнь служению Родины.

Вопрос изучен Тамарой Пекарской досконально: законы, постановления, акты и так далее. Почему, все это не соблюдается и почему были нарушены ее права? Вот ее обращение в редакцию газеты:

"Я являюсь членом семьи военнослужащего (супругой), потерявшей кормильца в соответствии с Федеральным законом №76-ФЗ «О статусе военнослужащего».

Супруг имел специальный правовой статус офицера, окончил в 1973 году Саратовское высшее военно-химическое командное училище. В 1987 году окончил Военную академию химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г.Москва).

После окончания академии был направлен для дальнейшего прохождения действительной военной службы в ТуркВО (Туркестанский военный округ) в в/ч 26382. В ТуркВО прослужил 6 лет с 1987 года по 1993 год.

ТуркВО, где служил офицер считалась местностью с тяжелыми климатическими условиями (постановление Совета Министров СССР от 06 апреля 1988 г.№445 и приказ МО СССР от 5 мая 1988 г.№150.).

С 16.11.1992 года по 16.02.1994 года он поступил в распоряжение начальника Войск радиационной, химической, и биологической защиты МО РФ. Прибыл на территорию РФ в г. Саратов в апреле 1993 года на должность научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории, был зачислен в Саратовское химическое училище.

В Саратов прибыл со своей семьей: я, жена, и двое детей (сын и дочь).

В 1994 году ему была назначена пенсия за выслугу лет. Уволен в запас был в звании подполковника из Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты, которое в 1998 году было переименовано в Саратовский военный институт радиационной химической и биологической защиты (СВИРХБЗ) по статье 49 части 2 пункту «а» (в связи с организационно-штатными мероприятиями) с должности научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории, которая вошла в список профессий и должностей с вредными условиями труда, и работа в которых дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, на льготы и компенсации (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.03.2002 г.№188). Пенсия назначалась финансовыми органами Приволжского военного округа г. Самара. Пенсионное дело №БС-86595.

После увольнения в запас личное дело направлено было по месту жительства в РВК Волжского района г. Саратова. Номер личного дела 28581. Офицер и члены его семьи постоянно проживали и по настоящее время проживают в Волжском районе г. Саратова.

Офицер умер 03.07.2019 года. Я перешла на пенсию мужа по потере кормильца. С 01.09.2019 года я являюсь получателем пенсии по потере кормильца по линии МО РФ из федерального бюджета. С назначенной суммой пенсии после смерти мужа я не согласилась, поэтому официально обратилась в районный военкомат в предоставлении мне расчета пенсии по потере кормильца по форме 81 по ОКУД 6003004.

В предоставленном Центром социального обеспечения военным комиссариатом Саратовской области расчете пенсии по потере кормильца размер надбавки за выслугу лет составляет всего 30%, (перед увольнением офицер знакомился под роспись с данными о выслуге лет), соответственно в личном деле должна быть его роспись. Оказалось, что в расчете пенсии по потере кормильца указано, что он уволен с должности старшего научного сотрудника в/ч 26382, т.е. с ТуркВО. Соответственно, пенсия по потере кормильца не соответствует заработанной моим умершим мужем при жизни начисленной военным комиссариатом. Графы в расчете пенсии по потере кормильца: срок иждивенчества, трудовая деятельность, состоит на иждивении, вид иждивения не заполнены.

Офицер являлся участником ликвидации аварии на ЧАЭС в 1987 году. Его участие подтверждается справкой по форме, находящейся в личном деле подполковника Пекарского Валерия Александровича, заверенная копия которой мне выдана на руки военным комиссариатом Саратовской области. Наличие льготы подтверждается удостоверением участника ЧАЭС, выданным военным комиссариатом. Ежемесячная выплата по потере кормильца, как жене участника ЧАЭС в расчете составляет всего 257, 58 рублей, как для лица рядового и сержантского состава, призванных на военные сборы. Каким образом, офицера лишают звания в расчетах, которое ему присвоил Министр обороны СССР по праву.

Для определения видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий в (статусе члена семьи –жены иждивенца графа 21 послужного списка личного дела офицера), предусмотренных законодательством и в соответствии со статьей 39 Конституции РФ, я обратилась в РВК Волжского района г.Саратова (по месту жительства) с запросом о предоставлении мне заверенных копий документов: послужного списка , рапорта об увольнении из ВС РФ (написанному собственноручно с датой и его личной подписью), приказом по строевой части об исключении Пекарского В.А. из списков личного состава СВВИУХЗ. Обращалась дважды, не выдали. Рапорт об увольнении из ВС РФ, написанный собственноручно офицером (который они не смогут подделать), военным комиссариатом упорно не выдается. Офицер не может быть уволен на пенсию без рапорта, увольнение офицера из ВС РФ предполагает наличие всех необходимых документов, послуживших основанием для назначения пенсии, установление доплат и надбавок.

Выданная справка о праве на получение компенсационных выплат, в связи с расходами по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг ЖКХ в размере 60%, (серия 64 №004044) –недействительна, не имеет юридической силы без приказа МО РФ. В военном комиссариате в соответствии с приказом МО РФ от 20 июня 2009 г. N 565 должна учитываться, как бланк строгой отчетности (БСО). Сомнительного происхождения: по форме, содержанию, способу изготовления. По форме и содержанию не соответствует приложению №1 правил утв. постановлением Правительства №475, изготовлена по отмененному Приказу Министра обороны РФ от 8 января 2003 г. N 9 "О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. N 922" (утратил силу).

В соответствии с п.9. правил пост.№475 справка выдается на основании личного дела погибшего (умершего) военнослужащего, слово военнослужащий зачеркнуто, звание умершего не указано, степень родства по отношению к умершему офицеру не соответствует данным графы 21 послужного списка личного дела офицера, выдана на лицо гражданского персонала. Не указан № Федерального закона ФЗ №76 «О статусе военнослужащего» о праве на компенсацию, в справке отсутствуют сведения об уполномоченном органе, который будет производить регистрацию и расчет компенсационных выплат.

Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих назначаются на основании заявления, поданного в орган социальной защиты населения по месту жительства (п.7 правил).03 декабря 2019 года мной лично подано заявление с приложением всех документов, в т.ч. с предоставлением оригиналов платежных документов (п.17 правил) в ЦСЗН Волжского района по месту жительства (Приказ Министра обороны РФ от 20 июня 2009 г. N 565 "О мерах по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 475») зарегистрирован в Минюсте 17.08.2009 г рег. №14542. Справка выдана неуполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указан военный комиссариат Кировского, Волжского и Ленинского районов, объединенный в интересах МО «Город Саратов», приказ МО РФ об объединении военных комиссариатов отсутствует.

Согласно ч.1 статьи 90 Конституции РФ Президент РФ издает указы и распоряжения, ч.2 ст.90 Конституции РФ указы и распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории РФ.(Указом президента №1609 от 7 декабря 2012 года предоставления социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, возложена на военные комиссариаты. Никакие другие органы исполнительной власти осуществлять работу по назначению уволенным военнослужащим и членам их семей пенсий, пособий, предоставлению компенсаций и других выплат не уполномочены). До сегодняшнего дня, компенсационные выплаты в размере 60% расходов (п.16 правил) я не получила, следовательно, контроль по предоставлению мер социальной гарантии членам семей умерших военнослужащих никем не осуществляется. (Согласно главе III п.21 пп.2 «Руководство военного комиссариата» Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 года №1609 -военный комиссар несет персональную ответственность за выполнение задач, стоящих перед военным комиссариатом). На указанный мной в заявлении расчетный счет №40817810108290161224 в «АЛЬФА-БАНКЕ» до сегодняшнего дня не поступило ни одной копейки, на доставку компенсационных выплат почтовой связью заявление не писала.

Я НЕЗАКОННО ЛИШЕНА:

1.Мер социальной поддержки, согласно статьи 6,7, 8 ФЗ от 07.11.2000 г ФЗ №136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»

Бесплатного обеспечения лекарственными средствами, обследования и лечения в специализированных лечебных учреждениях с оплатой стоимости проезда до места обследования или лечения (туда и обратно) по территории Российской Федерации Бесплатного ежегодного обеспечения путевками в санаторно- курортные организации (оплачиваю 50% от стоимости путевки); Ежемесячной компенсации к пенсии в размере 50% к пенсии по потере кормильца, как члена семьи военнослужащего жены), права бесплатного проезда в общественном транспорте, метро, электричке 200 км согласно Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15.05.91 N 1244-1 ( п.15 статьи 14), как единственный иждивенец (ст. 41 ФЗ №1244-1), согласно графе 21 послужного списка личного дела офицера; Компенсационных выплат за услуги ЖКХ в размере 60% в соответствии с п.4. ст.24 ФЗ №76»О статусе военнослужащего».

5.Иждивения на территории РФ -г.Саратова ст.31 ФЗ 4468-1 от 12.02.1993 г., графа 21 послужного списка личного дела- семейное положение, возраст и степень родства иждивенцев);

Незаконно лишена неуполномоченным органом своей заработанной пенсии, выплачиваемой ПФР Волжского района г.Саратова как (состоящей на иждивении ст.31 ФЗ 4468-1 от 12.02.1993 г) , назначенной мне с 2010 года пожизненно; Выданное пособие на погребение в размере 3-х месячного оклада - занижено; Выданное единовременное пособие на дату смерти в размере 1-ого месячного оклада - занижено;

Не выдано:

1.Военным комиссариатом удостоверение посмертно на имя Пекарского Валерия Александровича, как участника ликвидации ЧАЭС в 1987 году. Обязаны были выдать с момента его смерти.

Выданные военным комиссариатом пенсионное удостоверение, справка о компенсационных выплатах недействительны.

Выданное пенсионное удостоверение МО РФ Серия ГФ № 1091518 недействительно, в графе «отметка о праве на льготы» запись отсутствует, я его нигде не могу предъявить.

Требую: предоставление мне льгот и компенсаций, заработанных моим мужем при жизни, и выплатить и предоставить мне положенные по закону льготы и компенсации, а также пересчитать размер пенсии по потере кормильца в соответствии со статьей 29 Закона РФ от 12.02.1993 года №4468-1, заявление о перерасчете пенсии отправлено почтовой связью военному комиссару Старкову Андрею Владимировичу 14 января 2022 года, доставлено 17 января 2022 года.

Из ответа военного комиссариата от 09 февраля 2022 года следует, что оснований для перерасчета мне пенсии нет".

Редакция газеты направляет запрос в прокуратуру Саратовского военного гарнизона.