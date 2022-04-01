"Для чего мы пишем кровью на песке?"

В это воскресенье, 3 апреля, в 16:00 в Театральном зале Саратовской консерватории состоится очередной спектакль-концерт студентов третьего курса театрального института, где начинающие артисты поговорят в своём диалоге со зрителем на тему, которая, к сожалению, стала особенно актуальной в последнее время. Молодые актёры выступят с отрывками из романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». В произведении описана Великая Отечественная война и исторические события в СССР, ей предшествовавшие, процесс подготовки, быт солдат и офицеров и их взаимоотношения между собой и командирами, а также сами боевые действия.

Сам факт того, что именно юные артисты будут рассказывать об ужасах военного времени, нечеловеческой жестокости, многочисленных и бессмысленных потерях и пр. — производит жуткое впечатление и заставляет совсем иначе воспринимать сегодняшнюю действительность, как бы взглянув на неё глазами совсем ещё молодых людей.

Спектакль-концерт «беляковцев» — это не патриотическая акция, это размышление о значимости или незначимости одной человеческой жизни, о проклятии, выпавшем на долю человеческого рода, имя которому «война».

«Что тут могла значить горькая доля одного маленького человека? Но, может, с нее, с той, незащищенной, братьями преданной жизни, все и начинается? Или начиналось? Может, более сильный брат вырвал возле пещерного огня кусок мяса у брата более слабого — и того никто не защитил?» (Фрагмент текста из романа В.Астафьева «Прокляты и убиты»).

Напомним, что студенты мастерской народной артистки России Риммы Ивановны Беляковой и Олега Николаевича Загуменнова с успехом выступают со спектаклями «Шекспир. Диалоги» на малой сцене Нового ТЮЗа, «Яма» А.Куприна на Исторической сцене Старого ТЮЗа и «Хроники Московского захолустья» А.Островский на Большой сцене Нового ТЮЗа.

Билеты на спектакль-концерт «Для чего мы пишем кровью на песке?» можно приобрести в кассе Саратовской консерватории, а также на сайте https://saratov.kassir.ru/koncert/spektakl-kontsert-dlya-chego-myi-pishem-krovyu-na-peske