Вольский суд: "Не мытьем, так катаньем..."

Судья Дмитриев Вольского районного суда отложил…вынесение решения

Сегодня, 22 февраля в Вольском районном суде должно было быть оглашено решение по "делу" директора Лицея Валерия Каткова, о котором в последнее время много раз сообщал «Саратовский репортер». Однако, решение зачитано судьей Дмитриев не было.

Набравшись в четвертый раз сил и мужества, выслушать в отношении себя приговор, Катков В.А. придя со своим адвокатом Мищенко А.Н. в Вольский районный суд 22.02.2022 к назначенному времени, был удивлен, что оглашение приговора в очередной раз не состоится. Возникает вопрос: это связано с суеверием судьи, из-за календарной даты, так как это самая мощная зеркальная дата в 2022 году. Эта дата называется палиндром, так как читается одинаково в любую сторону и все желания, загаданные в этот день, обязательно исполняются. Такая дата бывает 1 раз в 180 лет! Либо в канун 23 февраля суд действительно взял дополнительное время, чтобы еще раз разобраться в столь непростом и запутанном деле?

Все это мы теперь узнаем 24 февраля 2022 года, именно на эту дату назначен день оглашения приговора.