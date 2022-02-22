Вольский суд: "Не мытьем, так катаньем..."

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  Судья  Дмитриев  Вольского  районного суда отложил…вынесение решения

 

Сегодня, 22 февраля в  Вольском районном суде должно было быть оглашено решение по "делу"    директора Лицея   Валерия  Каткова, о котором в последнее время много раз сообщал «Саратовский репортер».  Однако,  решение зачитано  судьей Дмитриев не было.

Набравшись в четвертый раз сил и мужества, выслушать в отношении себя приговор, Катков В.А. придя со своим адвокатом Мищенко А.Н. в Вольский районный суд 22.02.2022 к назначенному времени,  был удивлен, что оглашение приговора в очередной раз не состоится. Возникает вопрос: это связано с суеверием  судьи,  из-за календарной даты, так как  это самая мощная зеркальная дата в 2022 году. Эта дата  называется  палиндром,  так как  читается одинаково в любую сторону и  все желания,  загаданные в этот день,  обязательно исполняются. Такая дата бывает 1 раз в 180 лет!  Либо в канун  23 февраля суд действительно взял дополнительное время, чтобы еще раз разобраться в столь непростом и запутанном деле?

         Все это мы теперь узнаем 24 февраля 2022 года, именно на эту дату  назначен  день  оглашения приговора.