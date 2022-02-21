Фермер рабовладелец Елисеев из Марксовского района хорошо устроился и никого не боится

Глава фермерского хозяйства из села Зоркино Елисеев Н. А. никого не боится. Ни трудовую инспекцию, ни налоговую, ни прокуратуру. Не боится он и людей, которых нанимал на работу, а потом обманул, и не заплатил за их труд, словно бы они его рабы.

Кроме того, что фермер Елисеев Н.А. смелый и не боится ни трудовую инспекцию, ни налоговую, ни прокуратуру, он еще и хитрый, продуманный: ни с кем из работников не заключал трудовые договора. А раз нет бумаги, то вроде как и ничего и не было: докажи, что ты на меня весь год работал!

В такой ситуации оказался, среди прочих обманутых работников и житель села Васильевка Марксовского района Егоров А.В. Фермер не заплатил ему зарплату, в общей сложности где-то триста тысяч рублей с «хвостиком».

Механизатору Егорову умные люди советовали обратиться за помощью в областную трудовую инспекцию, к руководителю Санникову. Но Егоров пока не стал этого делать, а написал заявление в прокуратуру Саратовской области.

В заявлении он пишет: «Я работал в КФХ ИП Елисеев Н.А. механизатором с января 2020 по июнь 2021 г. Мне не выплатили заработную плату за 2020 -2021 годы. Задолженность по зарплате составила за 2020 год- 195 тысяч рублей, за 2020 год- 125 тысяч рублей. Официально в данной организации я не оформлялся, как и другие работники».

Со времени этого обращения Егорова А.В. в прокуратуру области прошло уже более месяца, но как говорится, пока нет ни ответа, ни привета, не говоря уже о деньгах от фермера Елисеева Н.А. из села Зоркино Марксовского района.

Есть пока только бумага и это ответ, который получил фермер из прокуратуры Саратовской области (21.02.2022) за подписью старшего помощника прокурора области М.М. Макарихина, который сообщает, что его обращение направлено Марксовскую межрайонную прокуратуру «для рассмотрения».

Тут «рассматривают» обращение обманутого механизатора уже больше месяца. А может быть, бумага просто лежит в прокуратуре без движения и про нее забыли: механизатору Егорову А.В. никто из прокуратуры не звонит, никто не вызывает.

Скоро весна, и фермер Елисеев Н.А. из села Зоркино видимо, будет искать очередных доверчивых «рабов», которые ему будут сеять и пахать задарма.

Хорошо устроился этот фермер: зарабатывает чужим трудом, и никому не платит. И никто при этом, ему не указ: ни налоговая, ни областная трудовая инспекция, ни прокуратура…