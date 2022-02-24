Судья Монина: поворачиваю оглобли правосудия, куда захочу?

В 2020 Бондарев В.В. пишет заявление о бездействии приставов, которое принято к производству судьей Мониной О.И.( № дела 2А-2168/2020). Судьей выносится решение о назначении дела к судебному разбирательству на 16.09.2020 г. Далее, приставы пишут заявление об отложении, в связи с представлением новых доказательств суду.

Новое заседание назначено было на 20.10.2020. Заседание началось в 9ч. 15 м. и было прекращено в связи с отказом Бондарева В.В. от иска! Отказ Бондарева В.В. был передан через канцелярию суда, когда суд уже закончился! Заявление Бондарев В.В. об отказе от иска не подписывал и никогда бы не подписал! Кроме того, в деле появился представитель Бондарева В.В., о котором истец даже не слышал. Представитель присутствовал на заседании и расписался в уведомлении и назначении дела на 20.10.2020 г.

Суд принял отказ от административного иска и «объяснил» ( !!!) Бондареву В.В. последствия отказа от иска. Ничего этого, так же не было на само деле. Кто подписывал отказ? Видимо, это было заранее известно приставам и суду, но только не истцу по делу Бондареву В.В.

После этого решения судьи Мониной последовало еще два решения Октябрьского суда, которые не нашли ничего противозаконного в бездействии приставов, два года ничего не исполнявших тех процедур, которые предписывал закон в отношении интересов Бондарева В.В.

В 2022 году в Октябрьском суде регистрируется заявление ИФНС № 20 к Бондареву В.В. ( № дела 2А-683/2022).

Регистрация дела проходит 17.01.2022 г. и снова- передача судье Мониной О.И. 17.01.2022 в 12 ч. 10 мин. Судья выносит определение о принятии к производству в 16 ч. 25 мин. 17.01.2022, и в этот же день 17.01.2022 направляет в Октябрьский РОСП исполнительный лист о наложении ареста на имущество Бондарева. Удивительная скорость и желание пополнить бюджет государства! Хотя, приставы уже три месяца не снимали предыдущие аресты с имущества Бондарева.

При ознакомлении с делом 2А-683/2022 сразу возникает множество вопросов. В описи документов 12 лисов, а в деле 46 листов!

Судья Монина 3.12.2021 г., (лист 40 дела), направляет запрос мировому судье судебного участка № 6 Октябрьского района дело (№ 2А-2542/2021) по заявлению ИФНС России по Октябрьскому району о взыскании налогов, пени.

В рамках каких процессуальных действий судья Монина О.И. направила сопроводительное письмо с просьбой предоставить материалы дела, (лист 40). от 3.12.2021 , если она только 17.01.2022 получила исковое заявлении в соответствии с протоколом распределения дел № 43238127 ? Чудеса!

Это что, ошибка судьи? Халатность? Преступная халатность? Или, должностное преступление?

Редакция писала о стиле и методах работы судьи Мониной О.И. в статье «Все по закону? Сломали руку и не взыскивают долг?» от 19 июля 2021г. В частности, судья отказала в восстановлении срока на обжалование решения о прекращении дела по бездействию приставов. В определении нет ни одного слова про подделанную подпись Бондарева В.В. в отказе от иска! Прослеживается явный сговор! До сих пор нет уголовного дела по избиению Бондарева В.В. 16.04.2021 г., хотя все побои были сняты 17.04.2021 г, наряду с переломом. Скоро будет год!

В законе РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», согласно которому «Судья при исполнении своих полномочий, а так же во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности».

Отрицательным фактором в формировании уважительного отношения к суду является использование судейского статуса для решения личных проблем.

P.S. По исполнительным листам из Октябрьского РОСП пристав Приходько заводит 24.01.2022 г. два исполнительных производства, хотя сам в это время, находится на больничном и такой возможности у него нет! При этом, на сайте Госуслуги, исполнительные производства просто пропали.

Как это все можно объяснить с точки зрения Закона, и возможно дли ЭТО объяснить? Может быть, такому приставу, как Приходько и такой судье, как Монина, государство подыщет другую работу?