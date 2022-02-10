Почему прокуратура Саратовской области и уполномоченный по правам ребенка не интересуются поборами с детей сирот в Вольске?

Как мы ранее уже писали, в Вольском районом суде Саратовской области, после полуторачасового произнесения «последнего слова» подсудимого Каткова Валерия Александровича - директора лицея, возобновился громкий судебный процесс.

Трудно было представить, какой резонанс получило бы данное уголовное дело в Верховном Суде Российской Федерации, если бы федеральный судья Вольского районного суда Саратовской области Дмитриев С.Р., так и не разобравшись в истинных обстоятельствах дела, вынес бы свой обвинительный приговор, основанный только на ложных доносах и клевете, в отношении невиновного человека.

Прокуроры Вольской межрайпрокуратуры долго и упорно формировали, как на следствии, так и в суде устойчивый миф, в отношении бывшего директора лицея Каткова В.А., что он взяточник, а в дальнейшем и расхититель бюджетных денежных средств Саратовской области. И вот когда стало понятно, что собранные следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области капитаном юстиции Федоровым В.В. свидетельские доказательства по уголовному делу не стали сходиться с достоверными доказательствами, полученными при раскрытии банковской тайны ПАО «Сбербанк», то тот сформированный негативный образ вокруг Каткова В.А. рассыпался.

И это не домыслы самого подсудимого Каткова В.А., а озвученная позиция в суде на судебном заседании 01.02.2022 года прокурором Губецковым В.Н.

Так, после оглашения «последнего слова» подсудимого, суд интересовался мнением прокурора, о возможности возобновления слушания дела, и в ответ Губецков В.Н. помимо прочего пояснил, что подсудимый Катков В.А. пытается воздействовать на суд и на сторону обвинения со стороны средств массовой информации пытаясь сформировать в отношение себя общественное мнение, как о человеке порядочном и честном. Что на это сказать? Как говорится, без комментариев. Или, быть может, прокурор Губецков хотел бы, чтобы слушание этого дела шло за закрытыми дверями, и чтобы общественность ничего не узнала?

Хотелось бы напомнить читателям, что в 2015 году были осуждены в Вольском районном суде Саратовской области главный бухгалтер и экономист Центра социального обслуживания населения Вольского района за совершенные ими тяжкие преступления, были приговорены к реальному лишению свободы сроком на 5 и 6 лет, в колонии общего режима, и на сегодняшний день отбыли наказание полностью. И поэтому, прокурор уверен, что общественное мнение не будет изменено к подсудимому?

При этом, прокурор Губецков В.Н. забывает о том, что именно Вольская межрайпрокуратура Саратовской области поддерживала в Вольском районном суде, то самое обвинение в отношении главного бухгалтера и экономиста Центра социального обслуживания населения, где основным свидетелем по делу выступал кассир учреждения, именно он и раскрыл всю ту систему хищения государственных денежных средств, которую придумали главный бухгалтер и экономист, задолго до прихода Каткова В.А. директором в это социальное учреждении, который и имел реальную возможность хоть как-то быть причастным к тому хищению.

Именно Катков В.А. первым и написал свое заявление в органы полиции, по факту хищения денег в учреждении. После чего, от родственников и знакомых осужденных лиц, появилась негативная информация, о том, что он непорядочный человек, который посадил невинных людей. Между тем, вина Каткова В.А. была лишь в том, что он не стал молчать и скрывать выявленное хищение, в своем учреждение как директор.

Однако, многие не знают, что именно во время руководства Катковыми В.А. Центром социального обслуживания населения в Вольском районе, была оптимизирована сотовая связь, для всех соцработников учреждения и членов их семей и их подопечных, и именно Катков В.А. сумел добиться у оператора сотовой связи «Мегафон» единого льготного тарифа, что позволило существенно экономить людям деньги на сотовой связи и смс сообщениях. Также, Катков В.А. в период своей работы директором в социальном учреждении открыл новый вид услуги по прокату реабилитационной техники всем нуждающимся инвалидам и пожилым людям. Благодаря чему у них появилась возможность, незамедлительно получить необходимые средства реабилитации без их покупке и по доступной цене людям. Катков В.А. организовал работу социального такси, по льготной цене, которое позволяло людям добираться из дома в медицинские учреждения не только по городу Вольску но и в г. Саратов, и все это было по доступной цене, ниже в несколько раз чем в такси.

В период руководства Катковым В.А. в социальном учреждении за счет внедрения вышеуказанных новых услуг, стали появляться собственные денежные средства, которые были направлены на развитие и улучшения материальной базы социального учреждения. Была приобретена спецодежда и обувь для социальных работников в количестве 300 человек, закуплены коляски для облегчения труда социальным работникам по доставке продуктов питания и медицинских препаратов. Поэтому до сих пор в городе можно встретить в той самой спецодежде некоторых социальных работников, которая покупалась еще при Каткове В.А.

Применив знания и компетентность Катков В.А. сумел без средств областного бюджета провести ремонт помещения как внутри, так и с наружи, что позволило создать необходимые и комфортные условия для людей, а также поднять престиж профессии социального работника. Катков В.А. установил пандусы на первом и втором этаже здания, добился установки электронного терминала, для выбора услуг предоставляемых учреждением, это позволило людям быстро выбрать для себя услугу не тратя дополнительного времени и не ходя по многочисленным кабинетам. Данная услуга, спустя много лет, была внедрена во многих учреждениях.

Катков В.А. являясь человеком творческой натуры, постоянно был в поиске, думал о людях и подопечных, поэтому казалось бы, установленное на фасаде здания социального учреждения электронное табло - «бегущая строка» в 2010 году, была новинкой для города Вольска, которая помогала наглядно информировать всех жителей города Вольска о графике работы и оказываемых услугах учреждения, а также в текущем времени сообщала о прогнозе погоды как в городе Вольске, так и в Вольском районе.

И таких добрых дел Катковым В.А. было сделано во время работы директором социального учреждения очень много, за что Валерий Александрович, не раз был награжден грамотами министра социального развития Саратовской области Калязиной Л.В., однако все это людям не осталось в памяти людей, запомнились сплетни и наговоры, что он посадил невинных людей в тюрьму.

Хотя приговор в отношении осужденного бухгалтера и экономиста социального учреждения находится в открытом доступе в сети интернет на официальном сайте Вольского районного суда Саратовской области, с которым можно подробно ознакомиться каждому желающему.

Поэтому и сейчас вместо того, чтобы выявлять виновника и истинных расхитителей бюджетных денежных средств, о которых Катков В.А. не раз за свою деятельность директора лицея указывал в своих заявлениях в полицию, следствие и прокуратура решили обвинить его самого в преступлении, которого он не совершал.

До настоящего времени с 2017 года вопрос о поборах детей-сирот остается открытым.