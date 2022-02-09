Для чего она, очередная правовая канитель Стрелюхина? Пыль в глаза?

В Марксовской администрации по инициативе депутата Государственной думы А. Стрелюхина состоялось совещание, посвященное обсуждению проекта Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Внимательно просмотрев видеозапись встречи А. Стрелюхина с отдельными депутатами и главами муниципальных округов Марксовского района, мне показалось, что он пока слабо представляет себе смысл предлагаемой реорганизации, и её возможные последствия. Тем более, совсем мало понимают это на местном муниципальном уровне. Текст более чем, двухсотстраничного документа тяжел для обывательского понимания. Совершенно не понятно, почему эта чисто техническая канитель с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законом будет продолжаться, аж до 2028 года.

Я не заметил поддержки со стороны молчащих районных депутатов, но ясно услышал критические высказывания со стороны глав муниципальных округов. В воздухе витало опасение, что ничего хорошего ожидать не приходится. Система налогообложения, распределения доходов и властных полномочий этому не способствует. Сколько "Запорожец" ни тюнингуй под "Мерседес" - быстрее не поедет. Ржавая система, нищета бюджета, кадровый голод, профнепригодность определенной части чиновничества и депутатов, пофигизм электората делают своё чёрное дело.

Планируемое сокращение во многом бесполезного депутатского корпуса воспринимается неоднозначно. Депутаты нужны. Но не назначенные, не продажные, не трусливые, а пользующиеся доверием, желающие и умеющие не просто работать, а бороться за интересы своих избирателей, и избранные честным путём. Но таких сейчас днем с огнем не найдешь.

По моему скромному мнению, чего смогут добиться инициаторы этой очередной перестройки - это сэкономить какие-то минимальные средства на затратах по содержанию поселковых управ, на проведении никому не нужных выборов и прочих мелочах. Я ничего не утверждаю, но у меня сложилось впечатление, что речь идет всего лишь о том, как обеспечить более-менее комфортное умирание небольших городов и сёл...

Юрий ГОРДЕЕВ, специальный корреспондент